رئيس اتحاد طنجة يحشد للإنقاذ من الأزمة الخانقة

أكد عبد الحميد أبرشان، رئيس الاتحاد الرياضي لطنجة لكرة القدم، أن الفريق يعيش سنة استثنائية، خاصة في الشق المالي، بسبب صعوبات مالية ناجمة عن مغادرة ثلاث شركات محتضنة، تعتبر من ركائز النادي.

وشدد أبرشان في تصريح لموقع الفريق، عقب إجراء الجمع العام حضوريا وعبر تقنية المناظرة المرئية، على أن الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة “كوفيد-19” أثرت بشكل كبير على الدول وعلى الفرق الكبرى عبر العالم، كما أثرت ومازالت تؤثر بشكل كبير أيضا على اتحاد طنجة.

واعترف المسؤول الأول عن الفريق الطنجي بأن الإدارة لا تتوفر إلى حد الساعة على رؤية واضحة لحل الأزمة المالية وجلب المحتضنين، داعيا ساكنة المدينة ورجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين إلى الالتفاف حول الفريق.

وأضاف أبرشان: “النادي في ملك المدينة، وليس في ملك المكتب المسير، ومن الضروري أن تتضافر جهود الجميع للحفاظ على مستواه ودعمه للعب على أحد المراكز الثلاثة الأولى وعلى لقب كأس العرش وضمان المشاركة القارية”.

وتم خلال الجمع العام تشكيل ثلاث لجان مدعمة بالمنخرطين لتسطير خطة عمل لإنقاذ الفريق من الوضع الذي يعيشه على المستوى المالي.