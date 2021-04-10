رئيس "كاف" يعلن إنشاء دوري مدارس إفريقيا

رئيس "كاف" يعلن إنشاء دوري مدارس إفريقيا
صورة: موقع الكاف
السبت 10 أبريل 2021 - 23:52

أعلن الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف)، انطلاق مشروع مسابقة تجريبية بين المدارس في القارة السمراء.

وحسب ما أعلنه الموقع الرسمي لـ”الكاف” فإن موتسيبي وقع خلال زيارة عمل إلى كينشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية اتفاقية مع فيرون موسينغو أومبا، الأمين العام للجهاز الوصي على الكرة في القارة السمراء، والأمين العام لـ”الفيفا”، فاطمة سامورا، ووزيرة الرياضة والترفيه في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مارسيل أموس مبايو كيتنغي، ورئيس الاتحاد الكونغولي لكرة القدم، كونستانت أوماري.

وصرح الرئيس الجديد لـ”الكاف” بأن المسابقة التي تم إطلاقها في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتخص المدارس، ستكون عبارة عن مشروع تجريبي من شأنه أن يؤدي إلى إنشاء مسابقة بين المدارس في المناطق الإفريقية الست، ما يؤدي بالتبعية إلى نهائيات بطولة المدارس الإفريقية.

كما أشار موتسيبي إلى أن أحد أفضل الاستثمارات في مستقبل ونجاح كرة القدم الإفريقية هو الاستثمار في الكرة المدرسية، وبناء أكاديميات كروية للشباب من البنين والبنات، وهو ما يُجسد المشاريع الجديدة التي ينوي الإشراف عليها.

وخلال إقامته في كينشاسا، قام رئيس “الكاف” أيضًا بزيارة إلى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس أنطوان تشيسيكيدي تشيلومبو، الذي يدعم تنظيم بطولات كرة القدم في المدارس في جميع أنحاء البلاد، وكذلك في بقية القارة الإفريقية.

القارة السمراء الكونفدرالية الإفريقية باتريس موتسيبي مدارس كرة القدم

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