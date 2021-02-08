رئيس المولودية يصرف بعض مستحقات اللاعبين

استأنف لاعبو مولودية وجدة لكرة القدم تدريباتهم الجماعية مباشرة بعد توصلهم بجزء من مستحقاتهم المالية العالقة في ذمة النادي، بعدما امتنعوا خلال الأيام الماضية عن خوض الحصص التدريبية احتجاجا على تأخر المكتب المسير في صرف رواتبهم الشهرية ومنح التوقيع.

وعلمت “هسبورت”، من مصادر مطلعة، أن رئيس الفريق الوجدي، محمد هوار، اجتمع باللاعبين السبت الماضي، وصرف لهم جزءا مهما من مستحقاتهم، مؤكدا أن الأزمة المالية الحالية هي السبب في كل ما حصل، الأمر الذي جعلهم يستأنفون التدريبات الجماعية استعدادا لعودة منافسات الدوري الاحترافي.

وكانت “هسبورت” أكدت في مواد سابقة أن لاعبي “سندباد الشرق” عاشوا خلال الفترة الأخيرة حالة من التذمر والإحباط، بسبب تأخر مستحقاتهم المالية العالقة في ذمة المكتب المسير منذ أشهر، الأمر الذي جعل عددا منهم يدخلون في أزمة مالية خانقة.

وامتنع لاعبو الفريق الوجدي عن إجراء حصصهم التدريبية ليومين متتالين (الخميس والجمعة الماضيان)، وذلك احتجاجا على عدم توصلهم بمستحقاتهم المالية، معبرين عن امتعاضهم من الوضع المادي “المزري” الذي عاشه النادي هذا الموسم.

وعاش المولودية الوجدية “تصدعا” كبيرا هذا الموسم، بداية بإقالة عبد السلام وادو من منصبه مدربا للفريق الأول، وما رافقها من مشاكل، مرورا بتأخر توصل اللاعبين وأعضاء الطاقم التقني بمستحقاتهم المالية، ما دفع المدافع فيصل غراس إلى الرحيل، ووصولا إلى سلسلة النتائج السلبية التي رمت بأبناء الشرق إلى المركز الأخير في جدول الترتيب العام لـ”البطولة برو” برصيد نقطة يتيمة، إذ لم يتذوق الفريق طعم الفوز حتى الآن؛ وهي عوامل جعلت مناصري المولودية يدقون ناقوس الخطر، محذرين رئيس النادي من تفاقم المشاكل، ومطالبين بإيجاد حل عاجل للأزمة.