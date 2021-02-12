رئيس الوزراء الليبي يرحب بدعم المغرب للمصالحة‎

في اتصال مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عبر عبد الحميد محمد الدبيبة، رئيس الوزراء الليبي المنتخب، عن الترحيب بتأكيد المغرب مواصلة دعم المصالحة الوطنية بليبيا.
وشدد رئيس الوزراء الليبي على سعادته بمكالمة الوزير المغربي، ونقله تحيات الملك محمد السادس، مضيفا: “كما أرحب بتأكيده على استمرار دعم المغرب لليبيا، وحرصه على أن يبقى المغرب حاضنا لأي حوار بين الليبيين، وداعما رئيسيا للمصالحة الوطنية”.
وكان المغرب قد رحب بانتخاب ملتقى الحوار السياسي الليبي، تحت رعاية الأمم المتحدة، للسلطة التنفيذية المؤقتة لدولة ليبيا الشقيقة.
دعم لا مشروط لاخواننا في ليبيا شريطة إلتزام جيران السوء بالوضوح ومحاربة الانفصال.
اتمنى من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أن يساعد الأخوة الليبين ببعض اللقاح لتلقيح الصفوف الأمامية ( رجال الصحة) والله لا يضيع أجر المحسنين
La Turquie, le Qatar et les EAU annoncent qu’ils soutiendront le gouvernement provisoire en Libye.
نحن امة لها تاريخ و السلام يجري في عروقنا شعب متعدد الاعراق يحتضن الجميع تحت كنفه بعيدا عن المزايدات الدينية .ولنا في ذلك تاريخ ..
ويبقى المغرب دائما ارض سلام واستقرار والحمد لله .
اخبروا الجيران بهذا وقولوا لحكومة العسكر سوف يفشل مخططكم الرامي الى تفكيك المغرب العريق.