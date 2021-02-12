رئيس الوزراء الليبي يرحب بدعم المغرب للمصالحة‎

في اتصال مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عبر عبد الحميد محمد الدبيبة، رئيس الوزراء الليبي المنتخب، عن الترحيب بتأكيد المغرب مواصلة دعم المصالحة الوطنية بليبيا.

وشدد رئيس الوزراء الليبي على سعادته بمكالمة الوزير المغربي، ونقله تحيات الملك محمد السادس، مضيفا: “كما أرحب بتأكيده على استمرار دعم المغرب لليبيا، وحرصه على أن يبقى المغرب حاضنا لأي حوار بين الليبيين، وداعما رئيسيا للمصالحة الوطنية”.

وكان المغرب قد رحب بانتخاب ملتقى الحوار السياسي الليبي، تحت رعاية الأمم المتحدة، للسلطة التنفيذية المؤقتة لدولة ليبيا الشقيقة.