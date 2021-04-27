رئيس فيورنتينا يُشيد بالمغربي سفيان أمرابط

حظي الدولي المغربي سفيان أمرابط، متوسط ميدان نادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم، بإشادة كبيرة رفقة زميله في الفريق فرانك ريبيري، من رئيس “الفيولا” روكو كوميسو، بعد الأداء الذي ظهرا به في مباراة فريقهما أمام يوفنتوس، الأحد، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ونجح رفاق أمرابط في تحقيق أربع نقاط أمام “السيدة العجوز”، بعد التعادل بهدف لمثله والتغلب عليه ذهابا بثلاثية، حيث عرف لقاء الإياب تألقا كبيرا لأمرابط وريبيري رغم التزامهما بشعيرة الصيام.

وقال رئيس فيورونتينا في تصريحات نقلها موقع “توتو ميركاتو”: “أنا سعيد، لقد شكرت الجماهير والفريق، وقبل كل شيء ريبيري وأمرابط اللذين لعبا صائمين لأنهما في شهر رمضان”.

وأضاف: “لقد تمكنا من تحقيق أربع نقاط أمام يوفنتوس. لا أحب الجماهير عندما ينتقدون اللاعبين، لأنهم يمتلكون قلبا شجاعا ويبذلون قصارى جهدهم. دعونا نقترب من اللاعبين ونتقدم إلى الأمام”.

من جانبها، نوهت تقارير إعلامية إيطالية بأمرابط، موضحة أنه تحسن كثيرا خلال المباراة الأخيرة مقارنة بالمباريات السابقة، بعد الأداء الجيد الذي قدمه طوال دقائق المواجهة التي لعبها كاملة.

وأكدت الصحافة الإيطالية أن أمرابط تحصل على تنقيط 6،5 في مباراة الأحد، وهو ثاني أفضل تنقيط في فريقه، مشيرة إلى أن “الأسد الأطلسي” “حافظ على إيقاع جيد طيلة المباراة، وحتى عندما كان يرتكب خطأ مثلما فعل في منتصف الشوط الثاني، فإنه كان يعرف كيف يصلحه، وقد استحق أن يحمل قميص فريقه طيلة زمن المباراة”.

يُشار إلى أن أمرابط قد حضر خلال المعسكر الأخير للمنتخب الوطني المغربي، رغم أنه كان يُعاني من آلام في الظهر، وأصر على المشاركة رفقة العناصر الوطنية في مباراتي موريتانيا وبوروندي.