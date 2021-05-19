رئيس لجنة جائزة "بوكر": "الملف 42" لسبّاطة تحفة روائية بمعنى الكلمة

حول رواية المغربي عبد المجيد سباطة “الملف 42″، التي بلغت القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية “بوكر”، نُظّمت جلسة نقاش، بُثّت رقميّا، وضمّت رئيس لجنة تحكيم الجائزة شوقي بزيع، وعضو مجلس أمنائها ياسين عدنان.

وقال ياسين عدنان، شاعر روائي عضو مجلس أمناء الجائزة العالمية للرواية العربية، إن رواية “الملف 42” “دغَل سردي متشابك الفروع، أو ثلاث روايات في رواية، كتَبت أولاها الأمريكية كريستين ماكميلان، والثانية ‘أحجية مغربية’ مغمورة صدرت في الثمانينيات من القرن الماضي لمؤلِّف مجهول، والثالثة عمل غير مكتمل ضاع من مؤلِّفه الذي سيظهر ضمن شخصيات الملف 42 ويُدعى بالصدفة عبد المجيد سبّاطة”.

ويزيد ياسين عدنان: “المشروع الأدبي الذي تحكي عنه الرواية ليس سوى الملف 42، وهو عمل مشوّق حبس أنفاسنا بسبب فيض الحبكات والشخوص والمسارات والجغرافيات التي تتواشج داخله”.

بدوره، يرى شوقي بزيع، أديب وشاعر لبناني رئيس لجنة تحكيم الجائزة، أن الرواية “تحفة روائية بمعنى الكلمة”.

ويسترسل بزيع: “تعدد الروايات في روايةٍ مسألة مهمّة جدا وجوهريّة، لأنها لا تجيب فقط عن رواية ‘الملف 42’، ولكن تجيب عن الحياة نفسها وعن الفن بحدّ ذاته، لأنه في النهاية كل حدث تاريخي أو أدبي يُقرأ من زوايا متعدّدة؛ وبالتالي تتقاطع في هذه الروايةِ الرواياتِ..الرواية التي قدّمتها كريستين ماكميلان، مع رواية رفيق الخالدي، ورواية المؤلِّف عبد المجيد سباطة، التي عثر عليها زهير بلقاسم حين عاد من معتقله السيبيري”.

هذا التقاطع هو ما يوضّح لنا، وفق رئيس لجنة التحكيم، أن “التاريخ نسبيّ وأن الأدب حمّال أوجه”؛ كما أن لهذا الحدث معنى آخر، أي إن “الرواية العربية التي قدمها رفيق خالدي ومن ثَمّ لبنى حبيبته رواية ناقصة؛ لأن الرواية في العالَم العربي، أصلا، رواية ناقصة لا فقط السيرة الذاتية، بل الرواية نفسها باعتبار أننا نعيش في عالَم مستبدّ يحكمُه الاستبداد والنقص في الحرية، ولا يمكن للرواية أن تكتمل؛ لذلك بقيت ‘أحجية مغربية’؛ لأن أحدا لَم يهتمّ بها”، وفق تعبيره.

ويزيد المتحدث ذاته: “هنا جاءت كريستين ماكميلان لكي تُكمِل الرواية الناقصة. لكن لهذا مدلولا آخر؛ فالأمريكية التي تأتي كمستشرِقة تبحث عن الحقيقة من الغرب هي التي تستطيع بما تملكه من حرية أن توصِل الرواية إلى نهاياتها؛ وهو ما يعني أن الرواية تطرح مسألة الاستشراق ومسألة دور الغرب في رؤية الشرق، حيث نُرى دائما من منظور الآخر الذي يكتشف تاريخنا كما يشاء”.

ويلاحظ شوقي بزيع أن كريستين ماكميلان ليست لديها عقدة قتل الأب، في الرواية، كما أنها لَم تحاول على الإطلاق أن تنتصر لأبيها من زاوية إحياء الأب أيضا؛ “بل كانت لديها رغبة في معرفة الحقيقة، ربما معرفة الغرب بأن عليه أن يصحح التاريخ الذي ساهم هو نفسه في تحويله إلى مجزرة؛ لأن حادث السموم في المغرب كان مروعا بكل المعاني”، مردفا: “يذكّرني بحادثة مرفأ بيروت ولو أن بينهما فارق ستّين عاما”.

هاتان الكارثتان المتشابهتان تجتمع مسؤوليتهما عند “الفساد العربي نفسه، وفساد الأنظمة والسلطات المتعاقبة التي لَم يتغيّر فيها شيء”، وفق المتحدث ذاته.

ويذكر الأديب ذاته أن من الجوانب المهمة، أيضا، في الرواية “استخدام مؤلِّفِها كل أشكال السرد الحديث والتقنيات الحديثة، من تجهيز و’كولاج’، مع التقنيات المعاصرة من قصاصات صحف، وإعلانات، وقرارات محاكم، وسرده بشكل رائع، بحبكة بوليسية مهمة جدا، وببحث دؤوب عن الواقع من أكثر من منحى من مناحي السّرد”.

هذه المعطيات دفعت شوقي بزيع إلى قول إن القارئ يجد نفسه مع “الملف 42” يقرأ رواية تتجاوز الـ 400 صفحة دون أن يشعر “على الإطلاق بأي نوع من الملل”، وزاد: “بل نحبس أنفاسنا باستمرار وصولا إلى الخاتمة، التي تبدو، أيضا، كأنها اقتراح آخر لإعادة قراءة الأحداث”؛ وهو ما يدفع رئيس لجنة تحكيم جائزة “بوكر” إلى التعبير عن اعتقاده بأن رواية عبد المجيد سبّاطة هذه “استثنائية بكل المعايير”.