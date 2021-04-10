رئيس جماعة "لوطا" يوضع رهن الحراسة النظرية

رئيس جماعة "لوطا" يوضع رهن الحراسة النظرية
صورة: أرشيف
السبت 10 أبريل 2021 - 16:10

أفادت مصادر هسبريس بأن المكي الحنودي، رئيس جماعة “لوطا” بإقليم الحسيمة، وُضع رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي أمرت به النيابة العامة؛ وذلك على خلفية نشره “تدوينة” عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”، يدعو من خلالها ساكنة الجماعة إلى عدم التقيد بقرار حظر التنقل بين الساعة الثامنة ليلا والسادسة صباحا خلال شهر رمضان.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المكي الحنودي وضع رهن تدابير الحراسة النظرية بمركز الدرك الملكي في مدينة إمزورن، في أفق الاستماع إليه في محضر رسمي حول المنسوب إليه؛ المتمثل في الترخيص للسكان بالتجول في المناطق التابعة للجماعة القروية التي يرأسها، وارتياد المقاهي من توقيت الإفطار إلى الساعة الحادية عشرة ليلا خلال شهر رمضان.

جدير بالذكر أن “تدوينة” المكي الحنودي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تقرر النيابة العامة بالحسيمة فتح بحث في الموضوع، بالنظر إلى كون ما تضمنته “التدوينة الفيسبوكية” يجرمه القانون، ويتمثل في تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية.

إقليم الحسيمة الدرك الملكي المكي الحنودي رئيس جماعة لوطا

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