رئيس مجلس الصخيرات تمارة يلقّح دون وجه حق

تم فتح تحقيق، اليوم الأربعاء، لتحديد ظروف وملابسات استفادة رئيس مجلس عمالة الصخيرات تمارة من عملية التلقيح ضد كورونا.

وذكر بلاغ لولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، توصلت به هسبريس، أن المعني بالأمر جرى تلقيحه رغم عدم توفره على الشروط الضرورية للاستفادة ضمن الفئات المعنية حاليا بحملة التلقيح الوطنية.

المصدر نفسه أضاف، أيضا، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في تمكين الشخص المشار إليه من اللقاح خارج الشروط المسطرة.