رئيس مجلس الصخيرات تمارة يلقّح دون وجه حق

تم فتح تحقيق، اليوم الأربعاء، لتحديد ظروف وملابسات استفادة رئيس مجلس عمالة الصخيرات تمارة من عملية التلقيح ضد كورونا.
وذكر بلاغ لولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، توصلت به هسبريس، أن المعني بالأمر جرى تلقيحه رغم عدم توفره على الشروط الضرورية للاستفادة ضمن الفئات المعنية حاليا بحملة التلقيح الوطنية.
المصدر نفسه أضاف، أيضا، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في تمكين الشخص المشار إليه من اللقاح خارج الشروط المسطرة.
بدون تعليق،حلل وناقش وتسطا گاع أنت…هذا دابا يا حسرة رئيس المجلس البلدي الصخيرات التي تحتضن كبرى المؤتمرات والندوات الدولية والذي من المفترض فيه أن يتحلى بالإنضباط وحس المسؤولية ولكن هيهات هيهات فأغلبهم جبّلوا من رضاعة الفساد..
سيتم اتخاذ كل الاجراءات التأديبية و القانونية ضد كل من مكن المعني بالامر من اللقاح لكن ما هو الاجراء التأديبي ضد السيد الرئيس حتى يكون عبرة
أودي عكر فوق خنونة
بان ليكم غير التلقيح وشوفو ناهبي الأموال
السيد أخطأ وهذا من أجل صحته لكن ملي الموضوع كبر عرف أنه مستهدف
أنا لا أدافع عليه لكن هناك مواضيع أكثر تستحق المحاسبة
يتوجب على الدولة الضرب بيد من حديد و تغريم كل من تلقح بدون وجه حق مبلغ لا يقل عن مليون سنتيم ليكون عبرة لمن يعتبر
لا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل الى متى هذا الفساد الدي ينخر في جسد هذا الوطن الفساد وباك صاحبي في كل المجالات بدون استثناء والضحية هو المواطن المغلوب على امره الفساد امام الاملاء وماخفي كان اعظم غدا تحاسبون امام قاضي القضاة الدي هو الله سبحانه وتعالى على كل ظلم والقهر لهذا الشعب المقهور
الإنسان بطبعه اناني، و عندما تظل الأنانية في حدود معقولة يمكن أن نغض عنها البصر. الرئيس إياه لم يرتكب فعلا يستوجب عرضه على محكمة الجنايات الدولية.
حبسو عليه الجرعة الثانية أو خليوه يقلب منين يجيبها
افتحوا معاه تحقيق أيضا في ترخيص اقامة محطة أداء عين عتيق للطريق السيار
لا أدري متى سيتم القطع النهائي مع مثل هذه التجاوزات الفظيعة، وضرب القانون بعرض الحائط وطوله من لدن من يرجى منهم حماية القانون، فكل هذه الممارسات المشينة والتي تعتبر شططا في استعمال السلطة ما دامت لا تجد من بحاسبها وبقوة فستظل دار لقمان على حالها…!!؟؟
السلام
هدا ليس وقت الشطط في استعمال السلطة و المنصب لقضاء الاغراض و ليس وقت الأنانية و الزبونية و المحسوبية في التصرف في التلقيح لانه و بكل بساطة لمن هم اولى و لمن هم في الصفوف الاولى و الأمر الملكي ظاهر و واضح في هدا الشأن.
يجب الضرب من حديد على كل من سولت له نفسه و يجب على النيابة العامة تحريك المسطرة القضائية في كل مسؤول اغره منصبه بالتحايل بتهمة تهديد سلامة المواطنين و تعريض حياتهم للخطر و عدم تقديم المساعدة للمواطنين في حالة خطر و خيانة الأمانة و التدليس.
… ادن ماهي الشروط الضرورية للاستفادة من حملة التلقيح الوطنية ضد داء كرونا…
هاهو مثال حي باقي بميكتو لمظاهر المحسوبية والفساد والرشوة واستغلال النفوذ .رسالة اخرى لمن يدعي محاربة هذه الآفة وتداعياتها على تصنيف المغرب كما جاء في مقال اخر اليوم .
لا حول ولا قوة الا بالله،رئيس يستغل نفوده كرئيس مجلس عمالة ،ويدعي أنه فوق الكل حتى القانون،لا بد من اتحاد في حقه إجراءات ردعية من أجل منعه الحق الدي خول له التلاعب في عملية وطنية يسهر عليها عاهل البلاد ويحرص على شفافيتها،المطالبة بمنعه من الترشيح والمتابعة القضائية
يعتبرون انفسهم فوق القانون، مثل هذه الأمور اصبحت عادية عند اغلبية المسؤولين وكان المغرب اصبح ملك لهم، وجب الضرب بعصا من حديد على يد كل من سولت له نفسه القيام بهذه الجرائم، اعتبرها جريمة لان كلد خرق للقانون يعتبر كأنه ارتكب جريمة، كما يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة لوقف هذه المهازل المتكررة
قالو زمان عش نهار تسمع اخبار ….دبا عش دقيقة تسمع العجب العجاب …اكتفينا من قراءة مقال الخروقات بالبيضاء والاستفادة من اللقاح خارج الضوابط .. نزل خبر الصخيرات في نفس السياق.. والبقية تاتي ….اللهم الطف بنا وارفع عنا الوباء وابعد عنا مثل هؤلاء ..
الله اسامح هد كورونا طلعت لينا دم بزاف انا كلقيت تلقيح نشربوا ماشي ندقو مهم المسامح كريم الله اصوب صافي
حتى في مثل هده الأوطاع أصحاب السلطة يستعملون سلطتهم بالقوة..إتقوا الله و كفاكم عبثا في حق القانون و في حق الوطن و المواطن
90% من رؤساء الجماعات يعيشون ويتصرفون كأنهم مستعمرين،بدون أية محاسبة ولا مراقبة
الغريب ان الرئيس فرحان وقام بنشر صورة تلقيحه على الفايسبوك
العديد من رؤساء المجالس الجماعية ومستشاريهم نهبوا الميزانيات وتلاعبوا بالصفقات ودمروا البنيات التحتية بفسادهم ونشروا لنجاحهم في الانتخابات السكن العشوائي والصفيحي.ووووووووو جيتوا حتى التلقيح ل ب 200dh ولا 400 عاد غادي تدويو ولا ندويو
كما قلت قبل قليل في التعليق السابق على مستشفى طاطا فاننا لا نخاف من اللقاح بل من الملقحين الذين يقدمون اللقاح لذوي السلطة والنفوذ دون وجه حق بمقابل طبعا وهاهو الدليل امامنا فبعض الايادي التي تتحكم في اللقاح ليست امينة وغريبة عن الميدان
هذا تحدي للقانون!!!
مسؤول متعلم و يتحمل مسؤولية جماعية، و قبله زوج الصيدلانية بمراكش و قبل هؤلاء ثمانية اشخاص بتازة….و آخر بالدار البيضاء…..
هادي السيبة!!! هادا هو الفساد لي كيتكلمو عليه المواطنين!!!
المشكل أن مثل هؤلاء الفوا قضاء اغراضهم بالتدخلات و الوساطة ،هم لا يعترفون بالقانون لانهم يرون تطبيقه على المعدمين الذين لا احد يدافع عنهم. هذا مشكلنا مع الحكومة حين ننتقد هذه السلوكات، يخرج رئيس الحكومة ليتهمنا بالتبخيس و…….
المعاملات مثل هذه نعيشها يوميا في شتى المصالح ،و الله ما كان عندك لي يدخلك لا قضيتي غاراضك!!!!!
كثير من رجال السلطة الجهلة يصرون على إبقاء عقلية ” عرف مع من راك تتكلم” السخيفة والبائدة !!
لم يفهموا بعد جراء غبائهم بأن الأمور تتغير لامحالة رغم أموالهم الحرام او جاههم المزيف!!
حان الأوان لتطبيق القانون سواسية بين جميع المواطنين بغض النظر عن وضعهم الوظيفي او العائلي !!
الحمد لله على ما يجري في بلادنا الحبيب ، ما وقع لو تم قبل عشر سنوات او اكتر ما كنا نسمع عن متل هاده التجاوزات
في المانيا المستشارة انجيلا ميركل لم تاخذ اللقاح لحد الان، لأن القانون لايسمح لها حتى يصلها الدور، هذا يعني كل المواطنين لازم يكونو سواسية، (لكن لمن تحكي زابورك يا داوود)
مسؤولون في كندا قدموا استقالتهم بسبب خرق تدابير الحجر (سفر) بالنسبة لهذا المسؤول سوف يعتبر نفسه من المصنفين ضمن الخطوط الأولى كالجيش و الداخلية و يخرج عينيه شوية و عفا الله عما سلف