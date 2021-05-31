رائحة كريهة مجهولة المصدر تجتاح قرية مطماطة

رائحة كريهة مجهولة المصدر تجتاح قرية مطماطة
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الإثنين 31 ماي 2021 - 07:37

تعيش قرية مطماطة، الواقعة ضواحي تازة، هذه الأيام، على وقع رائحة كريهة تزكم أنوف الساكنة وتهدد الصحة العامة، دون أن تتدخل السلطات المحلية والصحية لوضع حد لهذا الوضع.

فعاليات جمعوية أكدت أن رائحة كريهة مجهولة المصدر تجتاح قرية مطماطة طوال اليوم، مشددة على أنها أضحت تشكل خطرا على صحة المواطنين.

كما أكدت المصادر ذاتها أن “حدة انتشار الرائحة تزداد مع هبوب الرياح، سواء كانت شرقية أو غربية، ما يشكل خطورة على صحة المواطنين، خصوصا منهم من يعانون من الأمراض التنفسية كالربو”، مطالبة الجهات الوصية بـ”فتح تحقيق عاجل في مصدر هذه الرائحة التي تشكل خطرا على الصحة العامة بهذه البلدة السياحية الجميلة”.

السلطات المحلية الصحة العامة رائحة مجهولة المصدر قرية مطماطة

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