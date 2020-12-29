رائد الموسيقى الأندلسية محمد مصانو في ذمة الله

نعت جمعية بعث الموسيقى الأندلسية بفاس الفنان محمد التازي الشرتي مصانو، أحد رواد الموسيقى الأندلسية بالمغرب، الذي وافته المنية عن سن ناهز الـ100 عاما، مساء الاثنين، بمدينة فاس.

محمد التازي مصانو ترأس، قيد حياته، الجوق الذي يحمل اسم محمد المطيري، ووثق مع هذه المجموعة العديد من ميازين الآلة الأندلسية، حيث تخصص في العزف على آلة الرباب، ومارس التدريس بالمعهد الموسيقي “دار عديل” بفاس، وكان عضوا في جوق المطيري.

وقد جرى تكريم الفنان الراحل خلال فعاليات الدورة العاشرة لملتقى هواة الموسيقى الأندلسية بطنجة في 2019، وكذا في المهرجان الوطني للموسيقى الأندلسية بفاس سنة 1998.