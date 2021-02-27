رابطة العالم الإسلامي ترفض تقرير "مقتل خاشقجي"

أكدت رابطة العالم الإسلامي تأييدها الكامل لبيان وزارة الخارجية السعودية الرافض للتقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأمريكي به حول جريمة مقتل جمال خاشقجي.
وشدد محمد بن عبدالكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين، على رفض الرابطة باسم مجالسها وهيئاتها ومجامعها للاستنتاجات التي تضمنها التقرير، وتأييدها التام لبيان وزارة الخارجية السعودية.
وأضاف أن هذا البيان أكد على ما سبق أن صدر عن الجهات المختصة بالمملكة السعودية بأن هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكا صارخا لقوانين المملكة وقيمها، وارتكبها مجموعة من الأشخاص تجاوزوا كافة الأنظمة، وخالفوا صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي.
وذكّر العيسى بالخطوات التي اتخذتها السعودية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلا، ورفض أي أمر من شأنه المساس بقيادة المملكة وسيادتها واستقلال قضائها، وتأكيدها على الشراكة الإستراتيجية القوية والمتينة بينها وبين والولايات المتحدة، والتي ارتكزت خلال الثمانية عقود الماضية على أسس راسخة قوامها الاحترام المتبادل، مع عمل المؤسسات في البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق والتعاون بينهما لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم.
وأكدت رابطة العالم الإسلامي على “ثقة العالم الإسلامي بقيادة المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات، ومن ذلك ما يتعلق بحقها في هذا الشأن السيادي وغيره، مع الرفض القاطع لأي تدخل من شأنه المساس بهذا الحق تحت أي ذريعة”.
﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا﴾
اللهم عليك بكل من أرادها أو أراد أهلها وساكنيها بسوء، ردّ كيده في نحره، جمّد الدم في عروقه واجعله عبرة لغيره..
آمين
على من تضحكون يا علماء البلاط؟ لماذ كل هذا التدليس و كأننا لا نعرف السعودية بتاريخها و حاضرها في إنتهاك حقوق الإنسان…قولوا كلمة حق أور إلزموا الصمت! خسأتم
رابطة العالم الاسلامي تبدو مثل وزارة الخارجية السعودية!
لا تعد هناك في العالم دولة باسم حكامه مثل المملكة السعودية استنادا الى حكامه آل سعود و هذا يدل على التخلف و تاريخ العصور الوسطى مثل المملكة الموحدية او الامبراطورية العثمانية او الدولة القيصرية او الامارة الفاطمية و بلاد الروم!
ممكن ان اسم السعودية مثل اسم اسرائيل نسبة الى بني اسرائيل!
كل هذا للتخلي على الحمولة التاريخية لاسماء الحجاز و الشام و غيرها!
رابطة العالم الإسلامي من المفروض أنها تمثل المسلمين في جميع أنحاء العالم ولا تتدخل في شؤون سياسية !!!؟؟؟ أحسن شيء يجب أن يقوم به المغرب هو الانسحاب من مثل هذه المنظمات التي يسهل شراء أصواتها بالمال من طرف بعض الحكومات.
رابطة العالم الإسلامي لا تمثل إلا نفسها و الإسلام و المسلمين لا يعترفون بها .و عند ربكم تختصمون
رابطة العالم الأمريكي الغير المسلم تدين قتلة المرحوم خاجقشي وتبحث عن العدالة في حق روح بريءة قتلت، ورابطة العالم الاسلامي، نعم العالم الاسلامي، تتحد و تطعن في التقرير الأمريكي. ولله استحي ان انطق رابطة العالم الإسلامي. انها رابطة العالم الإجرامي. والطيور على أشكالها تقع.
رابطة تابعة لوزارة الخارجية السعودية . …… ..
رابطة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية
وكل المؤسسات التي تصرف عليها السعودية
بل حتى الدول التي تتلقى الدعم منها لا يمكن أن تكون محايدة ودبل لا خيار لها إلا أن تساند ءال سعود على جرائمها في كل مكان في اليمن وغيرها. ولماذا رابطة العالم الإسلامي لم تدافع يوما ما عن المعتقلين والمشايخ الذين اعتقلتهم السعودية بغير المحاكمة منهم سلمان العودة والاخرين؟
حتى لو قتلت السعودية السيد خاجقجي فأنا لا ألومها لأن كل الدول تقتل معارضيها من روسيا إلى الولايات المتحده الامريكيه كل ما في الأمر أن السعودية قامت بتصفية الخاجقحي بغباء وهذا كل ما في الأمر . هذا لايعني أن السعودية دولة مجرمة إلا ان جاز أن نقول أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية دول مجرمة .