رابطة العالم الإسلامي ترفض تقرير "مقتل خاشقجي"

أكدت رابطة العالم الإسلامي تأييدها الكامل لبيان وزارة الخارجية السعودية الرافض للتقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأمريكي به حول جريمة مقتل جمال خاشقجي.

وشدد محمد بن عبدالكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين، على رفض الرابطة باسم مجالسها وهيئاتها ومجامعها للاستنتاجات التي تضمنها التقرير، وتأييدها التام لبيان وزارة الخارجية السعودية.

وأضاف أن هذا البيان أكد على ما سبق أن صدر عن الجهات المختصة بالمملكة السعودية بأن هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكا صارخا لقوانين المملكة وقيمها، وارتكبها مجموعة من الأشخاص تجاوزوا كافة الأنظمة، وخالفوا صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي.

وذكّر العيسى بالخطوات التي اتخذتها السعودية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلا، ورفض أي أمر من شأنه المساس بقيادة المملكة وسيادتها واستقلال قضائها، وتأكيدها على الشراكة الإستراتيجية القوية والمتينة بينها وبين والولايات المتحدة، والتي ارتكزت خلال الثمانية عقود الماضية على أسس راسخة قوامها الاحترام المتبادل، مع عمل المؤسسات في البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق والتعاون بينهما لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وأكدت رابطة العالم الإسلامي على “ثقة العالم الإسلامي بقيادة المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات، ومن ذلك ما يتعلق بحقها في هذا الشأن السيادي وغيره، مع الرفض القاطع لأي تدخل من شأنه المساس بهذا الحق تحت أي ذريعة”.