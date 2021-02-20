رابطة العالم الإسلامي تستحضر حادثا إرهابيا بألمانيا

أكدت رابطة العالم الإسلامي على “أهمية تضافر الجهود الدولية والوطنية حول العالم لمواجهة المخاطر الناتجة عن أفكار التطرف العرقي والديني”، مشيرة إلى “عمل الرابطة الدؤوب لترسيخ الوئام الوطني في عموم مجتمعات المتنوعة”.

واستذكرت الرابطة بتقدير كبير، في الذكرى السنوية للحادث العنصري الإرهابي الدامي الذي وقع في 19 فبراير 2020، والذي راح ضحيته تسعة أبرياء على الأراضي الألمانية، بعد أن أطلق متطرف النار عليهم في مقهيين قرب فرانكفورت، سرعة تجاوب الحكومة الألمانية مع تلك الحادثة، وإعلان وزير الداخلية فيها عن تأسيس لجنة للخبراء لمتابعة ظاهرة العداء ضد الإسلام والمسلمين.

وأكدت رابطة العالم الإسلامي، في بيان صدر لها، التزامها بما ورد في بيان الأمم المتحدة المتعلق بالحادثة، وبتصريح أيمن مزيك، رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، واللذين شددا على ضرورة العمل المشترك لتفادي تكرار مثل هذه الجرائم الإرهابية في المستقبل.