"راحة عيد القيامة" تدفع ميركل إلى الاعتذار

بعد التراجع عن قواعد “راحة عيد القيامة” المثيرة للجدل، اعتذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للمواطنين.

وقالت ميركل اليوم الأربعاء في برلين إن العملية برمتها أثارت حالة إضافية من عدم اليقين، وأضافت: “أنا آسفة بشدة لذلك، وأطلب الصفح من جميع المواطنين”.

وتحملت ميركل المسؤولية الكاملة عن ذلك، وقالت: “هذا الخطأ خطئي وحدي، لأنني في النهاية أتحمل المسؤولية النهائية عن كل شيء. هذا هو الوضع بمقتضيات المنصب”، مضيفة أنه يجب تسمية الخطأ خطأ، وفوق كل شيء تصحيحه، وأضافت: “ويجب أن يتم ذلك في الوقت المناسب إن أمكن الأمر”.

وبررت ميركل التراجع عن “أيام راحة عيد القيامة” التي كان مخططا لها في إطار مكافحة جائحة كورونا بأن هناك الكثير من المسائل المتعلقة بتنفيذها لم تتم الإجابة عنها.

وقالت ميركل بعد مشاورات موجزة مع قادة الولايات إنه تمت صياغة الفكرة بنوايا حسنة للغاية، موضحة أنه يتعين بكل تأكيد إبطاء الموجة الثالثة من الجائحة، وزادت: “ومع ذلك فإن فكرة ما تسمى راحة عيد القيامة كانت خطأ”، موضحة أن الكثير من المسائل، بداية باستمرار دفع الأجور، ووصولا إلى الوضع في المتاجر والشركات، لم يكن من الممكن حلها في هذا الوقت القصير كما لزم الأمر.

وفي ليلة الإثنين/الثلاثاء الماضية قررت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات، من بين أمور أخرى، تشديد الإغلاق خلال عيد القيامة من 1 إلى 5 أبريل المقبل عبر تقليص الحياة العامة والخاصة والاقتصادية.

وكان من المفترض إعلان يومي خميس العهد والسبت المقدس كأيام راحة. ومع ذلك، تم توجيه انتقادات شديدة لهذا القرار، وكان هناك أيضا ارتباك كبير حول التطبيق العملي له.