رجاويون يتذكرون اعتراف الحمداوية بحب "الأخضر"

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا “الرجاويين” منهم، مقطعا من مقابلة صحافية للراحلة الحاجة الحمداوية وهي تتغزل بنادي الرجاء الرياضي وتعترف بحبها له، في منشورات تنعى المغنية الشعبية التي أسلمت الروح إلى بارئها عن عمر تجاوز التسعين.

وانتشر المقطع المذكور في صفحات “فيسبوك”، ناقلا تعبيرا دقيقا للراحلة عن حبها للرجاء الرياضي، قائلةً وهي تجلس أمام خلفية يزينها شعار النادي: “أنا رجاوية رجاوية.. هادشي نقولو مكاين حتى مشكل، كاع وليداتي، كاع كانغني عليهم زين الوقفة زين الصورة، الرجاء فالكورة”.

وتعتبر الحمداوية أيقونة الفن الشعبي و”العيطة”، بعدما استهلت مشوارها الفني وعمرها لا يتجاوز 19 عاما، وحافظت على ريادتها على مدار أجيال.

يذكر أن الحاجة الحمداوية أعلنت عام 2020 اعتزالها الفن بصفة نهائية، وتسليم أعمالها للفنانة الشابة “كزينة عويطة”، ابنة العداء السابق سعيد عويطة.