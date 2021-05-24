رحاب: الاتحاد الاشتراكي لم يحسم في وكلاء اللوائح

أكدت حنان رحاب، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أنه لم يتم الحسم في مرشحي الحزب بالدار البيضاء، وخصوصا بالدائرة الانتخابية أنفا.

وقالت رحاب في تدوينة على صفحتها بـ”فيسبوك”: “بصفتي مرشحة أيضا بالدائرة البرلمانية أنفا رفقة أربعة إخوة آخرين مرشحين بنفس الدائرة، أقول وأؤكد أنه إلى اليوم لم يتم البت في أي ترشيح، وأن من يحاول فرض أمر واقع من خلال تغليط الإعلام هو يضر بالحزب والعمل الجماعي الذي ينتظرنا”.

وشددت البرلمانية ذاتها على أن الاتحاد الاشتراكي لم يحسم بعد في وكلاء اللوائح بالدار البيضاء، موردة: “أقول بكل وضوح ومسؤولية، ما يتم الترويج له ببعض المواقع الإخبارية تحت مسمى قالت مصادر مطلعة، لا أساس له من الصحة، وكذب وتغليط الرأي العام، ومحاولة للضغط على قرار داخلي عن طريق استغلال ثقة الإعلام”.