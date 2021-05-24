رحاب: الاتحاد الاشتراكي لم يحسم في وكلاء اللوائح

أكدت حنان رحاب، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أنه لم يتم الحسم في مرشحي الحزب بالدار البيضاء، وخصوصا بالدائرة الانتخابية أنفا.
وقالت رحاب في تدوينة على صفحتها بـ”فيسبوك”: “بصفتي مرشحة أيضا بالدائرة البرلمانية أنفا رفقة أربعة إخوة آخرين مرشحين بنفس الدائرة، أقول وأؤكد أنه إلى اليوم لم يتم البت في أي ترشيح، وأن من يحاول فرض أمر واقع من خلال تغليط الإعلام هو يضر بالحزب والعمل الجماعي الذي ينتظرنا”.
وشددت البرلمانية ذاتها على أن الاتحاد الاشتراكي لم يحسم بعد في وكلاء اللوائح بالدار البيضاء، موردة: “أقول بكل وضوح ومسؤولية، ما يتم الترويج له ببعض المواقع الإخبارية تحت مسمى قالت مصادر مطلعة، لا أساس له من الصحة، وكذب وتغليط الرأي العام، ومحاولة للضغط على قرار داخلي عن طريق استغلال ثقة الإعلام”.
الاحزاب وجدت لتحقير الشعب واهانته الاحزاب وجدت لانتفاع بالريع الاحزاب خلقت من اجل تمرير القرارات والاجراءات غير الديمقراطية!!
الاحزاب همها التواطء من اجل كسب الرضى ممن بيدهم الامر وجود احزاب كالتي في هذا البلد وصمة عار سيحتفظ بها التاريخ !!
سلطة متحكمة احزاب متواطئة بلد مرهق شعب بءيس
الاتحاد الاشتراكي سيسقط بالضربة القاضية هذه المرة
الم يقل ادريس لشكر في الانتخابات الماضية ان حزبه سيحتل المرتبة الاولى في الانتخابات.انها المناضلة و النقابية حنان قحاب التي لها دخل كبير في اعلان اللوائح
حزب سيعيش ازمة كبرى و سيندثر
السلام
احسموا او لا تحسموا داك شانكم انتم و اولادكم و اقاربكم اما الشعب فهو مجرد رقم و بطاقة إنتخابية تتسلقون في المناصب على ظهره.
الكعكة الان في الخلاط سنضيف لها شيئا من الخميرة و النكهات و البهارات لكي تستوي على نار هادئة استعدادا الاستحقاقات و سيتم تفريقها قطعة قطعة و رقعة رقعة على الاحباب و الاصحاب و الاولاد و الزوجات في المناصب الشاغرة في الجماعات و الوزارات و الدواوين هدا هو حالنا مع الاحزاب و امناءها.لم تعد التقة بين الناخب و المنتخب و ستظهر بالملموس يوم الاقتراع نسبة المشاركة و هنا لا اتكلم على اصحاب 200 درهم بل اتكلم على المواطن الغيور الصالح الدي انكسر ظهره من ويلات السياسيين.