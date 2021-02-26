رحلات إلى المرّيخ

مسبار الأمل الإماراتي ومركبة تيانوين 1 ثم مركبة برسيفيرانس.. 3 رحلات نجحت في الوصول إلى مدار الكوكب المرتقب أن يكون وجهة البشر المقبلة.
فماذا تعرف عنها؟ وماهي أهدافها؟ وإلى ماذا تطمح؟
مسبار الأمل الإماراتي ومركبة تيانوين 1 ثم مركبة برسيفيرانس.. 3 رحلات نجحت في الوصول إلى مدار الكوكب المرتقب أن يكون وجهة البشر المقبلة.
فماذا تعرف عنها؟ وماهي أهدافها؟ وإلى ماذا تطمح؟
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