رحلات إلى المرّيخ

مسبار الأمل الإماراتي ومركبة تيانوين 1 ثم مركبة برسيفيرانس.. 3 رحلات نجحت في الوصول إلى مدار الكوكب المرتقب أن يكون وجهة البشر المقبلة.

فماذا تعرف عنها؟ وماهي أهدافها؟ وإلى ماذا تطمح؟