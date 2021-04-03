رحلات تنقل مسافرين أجانب عالقين بالمغرب‎

على الرغم من تعليق الرحلات مع كل من فرنسا وإسبانيا، فإنه يتم حاليا تنظيم رحلات استثنائية لنقل المسافرين العالقين بالبلاد.

وحسب ما أعلنته السفارة الفرنسية، تستمر بعض الرحلات الخاصة، في الوقت الحالي، من مدن عديدة في المملكة، بناءً على تصريح، على أساس كل حالة على حدة.

وتوصي السفارة والقنصليات العامة بشدة الأشخاص العائدين إلى فرنسا بالحجز في أسرع وقت ممكن، نظرًا لغياب الرؤية في جداول الرحلات.

وتذكر السفارة الفرنسية في المغرب أن تقديم اختبار PCR تم إجراؤه قبل أقل من 72 ساعة من المغادرة يظل إلزاميًا للصعود والدخول إلى الأراضي الفرنسية.

بدورها، أعلنت السفارة الإسبانية عن تنظيم رحلات لنقل المسافرين الإسبان والمقيمين بإسبانيا العالقين بالمغرب.

كما شددت إسبانيا على ضرورة إجراء فحص PCR في ظرف أقل من 72 ساعة من أجل التمكن من السفر.

وقررت السلطات المغربية تعليق الرحلات الجوية من وإلى فرنسا وإسبانيا، بسبب تفشي فيروس كورونا والسلالات المتحورة.