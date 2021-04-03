رحلات تنقل مسافرين أجانب عالقين بالمغرب‎

رحلات تنقل مسافرين أجانب عالقين بالمغرب‎
صورة: أرشيف
السبت 3 أبريل 2021 - 18:23

على الرغم من تعليق الرحلات مع كل من فرنسا وإسبانيا، فإنه يتم حاليا تنظيم رحلات استثنائية لنقل المسافرين العالقين بالبلاد.

وحسب ما أعلنته السفارة الفرنسية، تستمر بعض الرحلات الخاصة، في الوقت الحالي، من مدن عديدة في المملكة، بناءً على تصريح، على أساس كل حالة على حدة.

وتوصي السفارة والقنصليات العامة بشدة الأشخاص العائدين إلى فرنسا بالحجز في أسرع وقت ممكن، نظرًا لغياب الرؤية في جداول الرحلات.

وتذكر السفارة الفرنسية في المغرب أن تقديم اختبار PCR تم إجراؤه قبل أقل من 72 ساعة من المغادرة يظل إلزاميًا للصعود والدخول إلى الأراضي الفرنسية.

بدورها، أعلنت السفارة الإسبانية عن تنظيم رحلات لنقل المسافرين الإسبان والمقيمين بإسبانيا العالقين بالمغرب.

كما شددت إسبانيا على ضرورة إجراء فحص PCR في ظرف أقل من 72 ساعة من أجل التمكن من السفر.

وقررت السلطات المغربية تعليق الرحلات الجوية من وإلى فرنسا وإسبانيا، بسبب تفشي فيروس كورونا والسلالات المتحورة.

الرحلات الإستثنائية الطوارئ الصحية عالقون في المغرب فيروس كورونا

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‫تعليقات الزوار

6
  • مواطن
    السبت 3 أبريل 2021 - 18:28

    وجب التذكير ايضا بوجود مغاربة عالقين في عدة بلدان منها تركيا وفرنسا و لم يتم تنظيم اي رحلات لاجهلائهم و هم يعانون اشد المعاناة لان اغلبهم جاء من اجل العلاج او فرصة عمل

    35
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  • البهلول
    السبت 3 أبريل 2021 - 18:33

    الله اكون في عوانكم يا مسافرين

    13
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  • omar
    السبت 3 أبريل 2021 - 18:38

    السلام عليكم ورحمة الله شي واحد فهم يفهمني حيت والله ما فهمت حتا حجا و جزاكم الله خيرا

    -5
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  • issam
    السبت 3 أبريل 2021 - 19:09

    المغاربة العالقين في الخارج اليسو مغاربة ما هو محلهم من الإعراب الا تفكرون في كل ذاللك عندما تغلقون الحدود و نحن عاى أبواب رمضان حرام عليكم

    14
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  • Me again
    السبت 3 أبريل 2021 - 19:19

    المغرب ينظم رحلات استثنائية للاجانب العالقين في المغرب، و نسي تنظيم مثلها لرعاياه العالقين خارج بلادهم!
    نفس الشيء في حالة الكوارث في المغرب، يتم اجلاء الاجانب و السياح الاجانب و سياراتهم و يبقى المغاربة حاصلين بدون رعاية، لان السيارة احسن من الانسان المغربي، ناهيك عن صانعيها، يتم تعبيد الطرق لها و التشجير، بل و الحدائق على طول طرقها و صباغة الطروطوارات لصالحها و لها حتى عساسه و حارسها و گرديان ديالها! لان خارج المغرب هناك فقط گارديان الباركينگ و ليس عساس الطاوموبيلات!

    0
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  • مغربية شمالية
    السبت 3 أبريل 2021 - 19:28

    سبحان الله دائما نحن خارجين عن السرب، كل بلاد العالم تجلي رعاياها العالقين في البلاد التي أوقفت رحلاتها الجوية والبحرية إلا المغرب ، لا يأبه لرعاياه ومواطنيه حتى لو تشردوا وجاعوا ومرضوا في البلاد التي علقوا بها، ستبة المحتلة تبعد عنا خطوات فقط ، هناك المئات العالقين داخلها منذ غلق الحدود، حتى بعضهم مرض نفسيا وأصتبه الاكتئاب ، حتى الجمعيات والمحسنين الذين كانوا يقدمون لهم بعض المساعدات خاصة الغذائية لم يعودوا يستطيعون القيام بذلك بسبب الظروف المادية للناس هناك،
    إلى متى سيبقى المواطن المغربي بدون أية قيمة لا داخليا ولا خارجيا..!

    0
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