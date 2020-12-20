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‫تعليقات الزوار

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  • يونس سطات
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 16:08

    ديما المغرب الله يعطيك الصحة الله الوطن الملك

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  • الطانطاني
    الأحد 20 دجنبر 2020 - 16:10

    الله يعطيك الصحة خويا، فعلا صحراؤنا المغربية الغالية فيها ما يتشاف و آن الأوان أن نغير بوصلة السياحة إتجاه هاته الأقاليم العزيزة.
    شعارنا الخالد دائما و أبدا الله الوطن الملك

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