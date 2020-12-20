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تعليقات الزوار2
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ديما المغرب الله يعطيك الصحة الله الوطن الملك
الله يعطيك الصحة خويا، فعلا صحراؤنا المغربية الغالية فيها ما يتشاف و آن الأوان أن نغير بوصلة السياحة إتجاه هاته الأقاليم العزيزة.
شعارنا الخالد دائما و أبدا الله الوطن الملك