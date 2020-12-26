رحيمي يهدي الرجاء نقط الفوز على شباب المحمدية
هسبريس من الرباط
السبت 26 دجنبر 2020 - 20:04
انفرد فريق الرجاء بصدارة الدوري المغربي لكرة القدم عقب، بشكل مؤقت، عقب فوزه على ضيفه شباب المحمدية، اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة، بنتيجة هدف لصفر.
ويدين الرجاء بالفضل في هذا الفوز للاعبه سفيان رحيمي؛ الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32.
ورفع الرجاء رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب العام المؤقت، إلى حين انتهاء بقية مباريات الجولة الخامسة، وتوقف رصيد شباب المحمدية عند 8 نقاط في المركز الخامس حتى الآن.
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طريقة صناعة الهدف و ترقيسة بنحليب و تمويه الرحيمي كل هدا يلخص الفرق بين الرجاء وبقية الفرق….اما شباب المحمدية ماهي الا شباب محمدية لا اقل ولا اكتر
أسكتوا الترتار المهرج أيت منا، على الأقل حتى مقابلة العودة ههههه، إنها الرجاء العالمي ياحبيبي تلعب بأقل الإمكانيات المادية و اللوجستية لا انتدابات لا رشاوي
تبارك الله ماشاء الله، الحمد لله هدا الشاب بقي في ناديه واتكلم علي اللاعب سفيان رحيمي مع احترامي الشديد لباقي اللاعبين، كما ان اللاعب سند الورفلي يعتبر بعد رحيل بدر بانون لاعب الامان في الدفاع، هنيئا للجميع ومزيد من التالق ان شاء الله…
ديما وداد ورجاء 0ميكا لدى فلتتوخ الحدر من هذا الفريق
رابحين بزز في ملعبهم أمام فريق كان في الهواة وطلع للقسم 2 ههههه الرجاء الغانمي لاخطة لاتقنية لافلوس وحتى الرئيس هرب
فريقي وفريقنا دون انتداب يقدم مستويات راقية.بالعكس فقد 4 رسميين للموسم الفارط ولم يتأثر. صفقة نغوما اهدار للمال.نغا سير قلب على راسك.سي نناح الله يعاون.
الرجاء العالمي دار لشباب المحمدية أوف. الرجاء قادم وبقوة انشاءالله .
الرجاء عالمي احب من احب وكره من كره والي كتكلم على الفلوس حنا بلا فلوس وآش ديرين كون كانو عدنا الفلوس كون محيناكم من الخريطة
مبروك الفوز لجيران وداد الامة لكن يا كاتب المقال الرياضي نسيت تكتب على فريق الوداد بحيث هدف تنزاني في شباك البورقادي يهدي فوز ثمين لكتيبة البنزرتي
بنحليب ورحيمي بثنائية رائعة اسكتت رئيسا امطرت به سحب الجامعة ولقنوه درسا نتمنى ان يستفيد منه هو ان صدى الرجاء عالمى وصدى المحمدية لا يتعدى محيط ملعب البشير بالمحمدية.
الدرازي السلام عليكم
انا من المحمدية و اشجع الشباب
هذه تبقى مبارة كرة قدم و لا داعي للتعصب
صحيح ان الشباب يصعد من قسم الهواة لكنه وقف ندا لرجاء الذي و للأمانة لم يقدم شيئا
بهذا الأداء لا أعتقد أن الرجاء سيذهب بعيدا في المنافسات الأفريقية شأنه شأن الوداد البيضاوي الذي يبدو ضعيفا كذالك
الدورة الخامسة لم تنتهي بعد
و شكرا
شباب المحمدية غني عن التعريف. لا افهم حقد الآخرين عن من يدافع عنهم فالمنفاسات القارية.ماذا فعلت الفرق الاخرى.يودعون مبكرا.ومن منعكم من تمثيل بطولتنا.كذلك تكلم بن هاشم ان الفريق يضم لا عبين صاعدين من الهوات تنقصهم التجربة.واين صفاقات المركاتو والانتدابات :الحشادي مورابط .هل هؤلاء لا عبي الهوات. حتى الرجاء عجز عن ضم المورابط .وانتدابات في امس الحاجة اليها.
ايت ما منوش هو لي غادي يطفرو زعما. هههههههه
شوف كاينا غير كازا ( الرجاء والوداد) في المغرب
نهضة بركان أن شاء الله في الطريق
شباب المحمدية كفريق فرس واعسيلة ووو فوق راسنا ولكن مع هاد ما منوش ماغادي يكون والو لأنه مول الشكارة ماعمرو ماغادي يطفرو.
التجارب أثبتت دلك ( بودريقة أكرم ابرهون…. واللائحة طويلة )
الحماس لايت منا لوحده لايكفي لكي تسير مرة القدم وتنتصر على الكبار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اولا هنيئا لفريق الرجاء بفوزه على شباب المحمدية وهذا كان مرتقب (أريد أن أقول لكل مسؤول رياضي أن يكون رياضيا قبل البداية في الكلام الصبياني او كلام دون المستوى لكي تكون الرياضة في الأخير هي الفائزة(الس لعاد فاق من نعاس راك مزال retard)
انه لشيء مضحك ان يقول مدربهم حنا عندنا غير لاعبين صاعدين من الهواة.واش نتوما غوفلتوا على سوق الانتدابات فلت ليكم غير احداد.والعام لي فات سيفطتوا فرقة للوداد.علاه حنا اش عندنا راه غير الشبان. وهاذ خونا كيحداك معا الرجا وفيه لفهامة.