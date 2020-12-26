رحيمي يهدي الرجاء نقط الفوز على شباب المحمدية

انفرد فريق الرجاء بصدارة الدوري المغربي لكرة القدم عقب، بشكل مؤقت، عقب فوزه على ضيفه شباب المحمدية، اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة، بنتيجة هدف لصفر.

ويدين الرجاء بالفضل في هذا الفوز للاعبه سفيان رحيمي؛ الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32.

ورفع الرجاء رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب العام المؤقت، إلى حين انتهاء بقية مباريات الجولة الخامسة، وتوقف رصيد شباب المحمدية عند 8 نقاط في المركز الخامس حتى الآن.