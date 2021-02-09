رسميا .. الإمارات خامس دولة في العالم تصل إلى "الكوكب الأحمر"

رسميا .. الإمارات خامس دولة في العالم تصل إلى "الكوكب الأحمر"
صورة: أ.ف.ب
الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 17:23

رسميا أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة خامس دولة في العالم تصل إلى كوكب المريخ.

ونجح مسبار الأمل الإماراتي في الوصول قبل قليل إلى مدار الكوكب “الأحمر”.

وتحقق الإمارات العربية المتحدة بهذا الوصول أول إنجاز عربي فضائي للعرب.

وأشاد الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، ضمن كلمة له، بالمجهودات التي بذلها الطاقم العلمي والتقني والبحثي الذي كان وراء إطلاق ووصول المسبار إلى مداره في المريخ.

وعلى صعيد آخر، أكد رئيس المركز الفرنسي للفضاء، جان إيف لوغال، الثلاثاء، أن العالم أصبح ينظر إلى دولة الإمارات بعد إطلاقها “مسبار الأمل” في يوليوز الماضي، “كقوة صاعدة على المستوى العالمي”، لافتا إلى أن نشاطها الفضائي “أصبح له موطئ قدم”.

واعتبر جان إيف لوغال أن الرحلة الاستكشافية العربية الأولى التي قادتها الإمارات، “تضعها ضمن مصاف الكبار في عالم الفضاء وعلومه”.

المريخ دولة الإمارات عالم الفضاء مسبار الأمل

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‫تعليقات الزوار

39
  • karim
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 17:30

    وماهي القيمة المضافة ؟؟
    لم تجدوا حتى حلا فعالا لكورونا في الارض
    ههههه.
    مجرد انجازات للتباهي لا غير.
    بما افادنا اكتشاف القمر والوصول اليه

    -25
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  • مواطن من المغرب
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 17:32

    هناك بعض العدميين والحاقدين سيعتبرون هذه التجربة الإماراتية مجرد رحلة سياحية..ونحن كعرب يجب أن نفخر بهذه المبادرة الإماراتية. ومزيدا من التوفيق..

    72
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  • BOCHRA skh
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 17:35

    هنيئا لهم و العقبة لينا تا حنا المغاربة نوصلو للقمر و للمريخ و نكونو في مصاف الدول العلمية الكبرى

    47
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  • ماغوكاني
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 17:35

    هنيئا للدولة الخليجية الاماراتية التي عرفت كيف تترجم ثرواتها على البناء و التقدم و التكنلوجيا…..حببنا أم كرهنا حكام الامارات أذكياء و نجباء……..لكن فيه دول غنية ماديا و بشريا ……و لكن ضاعت أموالها على معاكسة الجيران ……و على عظمة مزيفة و على الغنان الخاوي …….قال تعالى….إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتكم خيرا…….صدق الله العظيم

    63
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  • حمزة القصري
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 17:37

    من سار على الدرب وصل، مبادرة تحتسب للإمارات و تعطيها قيمة مضافة بين الدول

    34
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  • [email protected]
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 17:37

    الصحيح هو أن الإمارات هي أول دولة تمول رحلة إلى الكوكب الأحمر، هل سبق الإمارات أن صنعت صاروخا أو طاءرة أو قنبلة أو مركبة فضائية أو قامت بتجارب في هذا الميدان،المركبة أمريكية يابانية غربية و رواض فضاء أجانب مع رواض اماراتيين كسياح و لا تجارب كافية و لا تكوين يمكنهم من القيام بهذه المهمة.

    18
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  • لا تصدق ما لا يكون
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 17:37

    الانسان ما طلع حتى القمر فكيف له بالمريخ. (لا الومك اذا لم تشاطرني الرأي ولكن اطلب منك ان تبحت جيداً).

    -30
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  • طارق
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 17:37

    برافو الامارات.. واللي كيبخس الانجازات العربية والاسلامية راهوم كثااار.. وغايكونو بحال الذبان فهاد الموضوع.

    4
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  • وجدة
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 17:38

    انا أتساءل فهل ياترى رواد الفضاء وصنع مائة بي المائة إماراتي ولا مجرد سائح إلى كوكب المريخ

    16
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  • Michal
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 17:39

    أين القيمة المضافة من هاذا التباهي الأموال الإمارات و العقول أجنبية والشهرة مغربية

    -7
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  • azer
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 17:39

    إنجاز إماراتي بعقول و أدمغة أجنبية

    16
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  • متفائل
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 17:39

    اللهم الإنفاق على العلم بدل الأمور التافهة على الأقل إعطاء القدوة و تشجيع العلم.
    نعلم أن دولة الإمارات العربية دعمت بالتمويل و هذا ليس عيب فأمريكا بدورها تعتمد على مواطنين من أصول أسياوية و هندية و أوروبية.
    متمنياتنا مستقبلا أن يكون بلدنا المغرب أول بلد إفريقي ينجز هذا الأمر.

    17
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  • elmos
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 17:40

    ما شاء الله الله يكمل بالخير ،انجاز يبين مدى جدية اخواننا الاماراتيين وتطلعهم للمستقبل ماشي بحال اخواننا الجزائريين الذين ما زالوا يبحثون عن منفد للماضي بسرقة ثراث الشعوب الاخرى

    17
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  • ما فاهم والو
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 17:42

    السلام عليكم الدول العضمى تضحك علينا ههههههههه???! بهذا الانجاز تصبح دولة الامارات في مصاف الدول الكبرى ؟؟؟؟؟!!!!! دويلة الامارات ؟؟؟! كم قدمت من ملايير الدولارات لامريكا وفرنسا لاتمام المهمة ؟؟؟! هههههه

    -11
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  • Maker usa
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 17:42

    أموال تصرف على مشروع لا يغني من جوع . مادا ستجني الإمارات العربية من هدا الوصول . العالم العربي فقير جدا و شعوبه أمية . يجب إنشاء مشاريع و مستشفيات جامعة و مراكز البحث العلمي عوض الصعود الى مكان لا يس في الحيات.

    -11
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  • топ
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 17:42

    بعد مائتي سنة في المستقبل سيكتبُون أن الحضارة العربية توفقت بعلم علمائها في غزو الفضاء وتمكنت بالوصول إلى كواكب السماوات السبع من أجل التدبر والعبادة… .وسيبذأ الكثيرون في الأخد والرد في أنه العجم هم أصعدوهم والعرب فقد أدوا الثمن وأخرون سيصيحون… لا، نحن العرب من صعدنا للفضاء بعلوم أجدادنا القدامى أما الغرب فقد سرق معارفنا.

    -6
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  • Zakaria
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 17:45

    رسميا ؛ لايمكن الوصول الى القمر ؛ بسم الله الرحمن الرحيم ؛ إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ؛ صدق الله العظيم

    -7
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  • abde
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 17:45

    انا هادشي كايجيني فشكل، المريخ بعيد على الارض ب 600 مليون كلم، وقدر هاد المسبار اوصل ليه، و القمر اللي بعيد غير ب 300 الف كلم مقدتروش توصلو ليه

    -5
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  • عقليات من العالم الثالث
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 17:46

    ما كنت اعرف انه المغاربة فيهم كل هذا الحقد
    المسبار صنع في دبي شارك في صناعته 200 اماراتي و 200 من الامريكان والاوروبيين والقصد منه السياحة العلمية والاستثمارات العلمية اعتقد انه احسن من السياحة الجنسية (الدعارة)

    -8
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  • طبيب
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 17:46

    هدا ليس بجديد بالنسبة لنا نحن العرب فقد تحقق دلك على يد عباس بن الفرناس وما قامت به الإمارات إلا تأكيد على سبقنا لاكتشاف الفضاء قبل امريكا وروسيا

    5
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  • stop
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 17:46

    الفرنسيين طلعو والحماراتيين خلصو هههه العمال الأسيويين خدامين بلا قوانين ب 200 دولار للشهر في قانون العبودية

    -8
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  • [email protected]
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 17:47

    مبروك للاشقاء في الامارات العربية على الانجاز التاريخي رغم كل مايقال عن الامارات الا انها تبقى دولة رائدة في كل المجالات على عكس بعض الدول البترولية التي لازالت تعيش في القرون الوسطى

    9
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  • عبدالخالق كرمون
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 17:48

    بدورنا كأشقاء عرب نهنىء اخواننا الإماراتيين بهذا الانجاز ونفتخر به كأمة مسلمة

    7
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  • Said
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 17:49

    هنيئا لشعب الإمارات وللعرب. وهنيئا لكل النساء العربيات. فإدارة هذا المشروع العلمي كانت تحت شابة إماراتية. أتمنى لهم التوفيق والنجاح في هذه المأمورية. هذا هو مسار العلم الصحيح وليس …كان.. وقال.. وروى..

    6
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  • زين زين
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 17:49

    زين والله زين.مايخالف.هذا إنجاز رايع ماشاء الله. كل شي ثمام.الله يعينهم.الان أصبحنا مثل الدول العالمية

    -3
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  • مبروك لاهله
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 17:50

    حبدا لو انطلق المسبار من أرض اماراتية وبطاقم إطلاق وصنع إماراتي حتى نفخر كعرب بهذا الإنجاز، لكن اسم الإمارات في هذه البعثة هو مجرد اغذاق الأموال الطائلة على مسبار ليس لها الصفة كصانع بل كمشتر لمسبار مريخي..

    0
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  • عتيق من صفرو
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 17:51

    برافو الامارات.تستحقين كل التفوق.لانك دائما تقفين مع المملكة المغربية.

    3
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  • رضوان
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 17:51

    السؤال المحير حقا هل اسطاع الانسان تجاوز سقف الارض للوصول و الولوج الى عوالم اخرى و هل كل ما قيل عن اكتشاف مليارات الكواكب و النجوم صحيح ام مجرد اكاذيب و هل حقا الارض عبارة عن فقاعة طائرة الفضاء ام هي ارض مسطحة، فالقران الكريم ذكر لنا ان الارض مستوية و ثابتة و بان الشمس و القمر يتحركان و يجريان بعكس ما يذكره العلم الحديث، فبربكم هل نصدق كلام الله اللذي خلق كل شيء موجود ام نصدق الكفار و اليهود اللذين قالو ان الله ثالث ثلاثة.

    -2
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  • مغربي قح
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 17:51

    بأيادي اماراتية او ايادي غربية؟؟ اذا كان بايادي وعقول اماراتية فهنيئا لهم.. و اذا كان بايادي اجنبية فهنيئا لهم تبدير اموال المسلمين؟؟؟

    0
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  • [email protected]
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 17:53

    لولا التكنولوجيا الامريكية لما وصلو حتى اليمن.
    العنوان الاصح، الامارات تمول مشوع الوصول الى زحل من طرف الامريكان.

    0
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  • عربي مغربي
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 17:54

    هنيئا لإخواننا الإماراتيين بهذا الإنجاز..يجب أن نشجع كل المبادرات الهادفة إلى التطور العلمي سواء أكانت عربية أو غربية.
    فليس من السهل تحقيق هذا العمل.

    6
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  • خالد
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 17:54

    أمة ضحكت من جهلها الأمم. اموال عربية يستثمرها علماء يابانيون و أجانب و مركبة أجنبية من ألف الى ياء!!! سبق سيأتي بنتائج علمية و بحوث لغير العرب. افتخروا يا من شردتم و قتلتم شعوبا على الارض و تبحثون عن المجد في الفضاء

    -3
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  • الشريف
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 17:54

    انجاز عظيم .دول تشتري صواريخ للوصول الى المريخ ودول تشتري صواريخ لتفجيرها في شعبها .فرق كبير بين الملكيات وجمهوريات الموز.

    6
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  • ريفي في البرازيل
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 17:55

    تفروها !!!!!!!!!!!!!

    (مشاريع) لا قيمة لها يفرضها عليهم أسيادهم الصهاينة و الصليبيون لأمتصاص مداخل البترول الذي يوشك على النضوب فيعود البدو إلى الخيام و البعير ، إلى القرون الوسطى ، فحتى الأرصدة المودعة ستصبح في خبر كان.

    -6
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  • hicham
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 17:56

    des pétrodollars jetés par la fenêtre pour rien
    sauf pour faire parlé d’eux
    ce qui est le sport national en Emirats
    nb je suis sure que ce commentaire ne va pas être publier car je pence que vous avez reçu votre part de ces pétrodollars

    1
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  • جميل الأمزون
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 17:57

    هنيئا لكل العرب شيء يفرح. نحن في المغرب نأمل أن نكتشف كل المعامل السرية التحت أرضية والتي يدور حولها المقدم والقائد حتى ننقد البشرية من الموت غرقا بسسب نقطة ماء جاءت من كوكب آخر .

    2
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  • ع إماراتي
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 17:57

    مبروك للعرب ولدولتي الإمارات الحبيبة واستغرب من بعض المعلقين الحاسدين الذين لايتمنون النجاح لاحد وذالك لغاية في نفسهم المريضة وتحياتي للتعليقات الإيجابية ومني لهم كل تقدير ومحبه وشكرا

    5
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  • غانجو
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 17:58

    على العرب تشجيع البحث العلمي. في شمال افريقيا.مرض البيوض قضى على اغلب النخيل.وبما ان الدول الاوربية لا تزرع النخيل.لم يوجد له دواء.ربما إسرائيل ستجد له العلاج ما دامت دولة متقدمة.تشجع البحت العلمي .

    3
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  • ouj
    الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 17:58

    يا اخوان هذا مصبار ليس فيه بشر ليس فيه بشر ليس فيه بشر

    3
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