رسميا .. الإمارات خامس دولة في العالم تصل إلى "الكوكب الأحمر"

رسميا أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة خامس دولة في العالم تصل إلى كوكب المريخ.

ونجح مسبار الأمل الإماراتي في الوصول قبل قليل إلى مدار الكوكب “الأحمر”.

وتحقق الإمارات العربية المتحدة بهذا الوصول أول إنجاز عربي فضائي للعرب.

وأشاد الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، ضمن كلمة له، بالمجهودات التي بذلها الطاقم العلمي والتقني والبحثي الذي كان وراء إطلاق ووصول المسبار إلى مداره في المريخ.

وعلى صعيد آخر، أكد رئيس المركز الفرنسي للفضاء، جان إيف لوغال، الثلاثاء، أن العالم أصبح ينظر إلى دولة الإمارات بعد إطلاقها “مسبار الأمل” في يوليوز الماضي، “كقوة صاعدة على المستوى العالمي”، لافتا إلى أن نشاطها الفضائي “أصبح له موطئ قدم”.

واعتبر جان إيف لوغال أن الرحلة الاستكشافية العربية الأولى التي قادتها الإمارات، “تضعها ضمن مصاف الكبار في عالم الفضاء وعلومه”.