رصاصات تحذيرية توقف مروجيْ مخدرات بأولاد تايمة

اضطر مقدم شرطة يعمل بمفوضية الشرطة بمدينة أولاد تايمة، السبت، لاستعمال سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخصين يبلغان من العمر 18 و30 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية في قضايا المخدرات، عرضا أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت عناصر الشرطة قد ضبطت المشتبه فيهما وهما في حالة تلبس بترويج المخدرات بحي “بوخريص” بمدينة أولاد تايمة، غير أنهما أبديا مقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، وهو ما اضطر مقدم الشرطة إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية مكنت من ضبطهما وتحييد الخطر الناتج عنهما.

وأسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز سلاحين أبيضين وكميات من مخدري الشيرا والكيف، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.