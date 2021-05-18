رصاصة تحذيرية توقف شابا "هائجا" بأكادير

أفلحت مصالح الشرطة بأكادير، الثلاثاء، في توقيف شاب، يبلغ 21 سنة من العمر، من ذوي السوابق القضائية العديدة، بعد أن كان كان في حالة اندفاع قوية وعرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي بواسطة السلاح الأبيض، ما اضطر أحد عناصر الأمن إلى استعمال سلاحه الوظيفي بشكل احترازي وتحذيري.
وفي تفاصيل الواقعة، تدخلت دورية للشرطة لتوقيف المشتبه فيه الذي كان يحمل سكينين محدثا فوضى بالشارع العام، كما واجه عناصر الأمن بمقاومة عنيفة وألحق خسائر مادية بسيارة الشرطة، الأمر الذي اضطر معه عنصر أمن إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية مكنت من تحييد الخطر الناتج عن هذا الاعتداء.
وخلال التدخل الأمني، أقدم المشتبه فيه على الهجوم على مسكن الغير واستولى على قنينة غاز هدد بواسطتها عناصر الشرطة، قبل أن يسفر الاستخدام الاضطراري للسلاح الناري عن توقيفه وحجز السلاحين الأبيضين المستعملين في هذا الاعتداء.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
بيدرو سانشيز وصل الان الئ مليلية.. بغيت نعرف فين الوزراء ديالنا..
لما تستعملون السلاح وتروح رصاصة او اثنين هباء منبثا…فكان من الصواب توجيه فوهة المسدس نحو اعضاءه السفلى او الذراعين..حتى تكسر عظام المجرم…وان كان قادرا على اذى الشرطة بسلاح كقنينة الغاز .او كان خطيرا جدا وعنده نية القتل ..فرصاصة في الرأس تنقص صعلوكا ومجرما من المدينة وتفرح الازقة من الفوضى والسرقة والاعتداء على الناس من طرف هذا الحقير.
بلا طلق ناري في الهواء بحال هاد نوع عطي لمو رصاصة في الرأس بحال أمريكا َ سالينا
بغيت نعرف علاش هد رجال الامن ك يظعو لقرطسة واش لمجرم هاز جوج سيوف او كيطرب ف سيارة ديال عباد الله او داخل ل دار ديال عباد الله بحال هد شكل خاص اي رجل امن إجبهلو ف راس قرطسة فراس مخصهاش ظيع
ورغم ذلك نجد اولاءك الدين يتبجحون بحقوق الإنسان والكرامة
بالله عليكم ما الفرق بين ارهابي متشبع بالتطرف الديني وبين مجرم هائج متشبع بالجريمة كلاهما قنابل موقوتة في اي لحظة قد يزهقا أرواحا
المتطرف على الأقل يعمل في الحفاء والمجرم يعمل في واضحة النهار
المتطرف يحكم عليه بسنوات وراء القضبان على جريمة واضحة ويرتاح منه المجتمع إلى الأبد
في المقابل المجرم يسجن ويطلق سراحه ويعاود جريمة اخرى وهكذا
يجب الضرب بيد من حديد مع الجريمتين
حقوق الإنسان يحب ان تمنح ويعيشها من يستحقها في المجتمع و من يحترم هذا الأخير
اما حتالات المجتمع فالسجن والأعمال الشاقة وبمدد طويلة كافية لرده هولاء اما ان يهيج ويضرب ويجرح ويزعج الناس ويغتصب ويسرق ونحكم عليه بشهور فلا جدوى منها اصلا