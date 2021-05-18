رصاصة تحذيرية توقف شابا "هائجا" بأكادير

أفلحت مصالح الشرطة بأكادير، الثلاثاء، في توقيف شاب، يبلغ 21 سنة من العمر، من ذوي السوابق القضائية العديدة، بعد أن كان كان في حالة اندفاع قوية وعرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي بواسطة السلاح الأبيض، ما اضطر أحد عناصر الأمن إلى استعمال سلاحه الوظيفي بشكل احترازي وتحذيري.

وفي تفاصيل الواقعة، تدخلت دورية للشرطة لتوقيف المشتبه فيه الذي كان يحمل سكينين محدثا فوضى بالشارع العام، كما واجه عناصر الأمن بمقاومة عنيفة وألحق خسائر مادية بسيارة الشرطة، الأمر الذي اضطر معه عنصر أمن إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية مكنت من تحييد الخطر الناتج عن هذا الاعتداء.

وخلال التدخل الأمني، أقدم المشتبه فيه على الهجوم على مسكن الغير واستولى على قنينة غاز هدد بواسطتها عناصر الشرطة، قبل أن يسفر الاستخدام الاضطراري للسلاح الناري عن توقيفه وحجز السلاحين الأبيضين المستعملين في هذا الاعتداء.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.