رصاصة تكبح شقيقين مسلحين بمدينة مراكش

اضطر ضابط شرطة يعمل بمنطقة أمن المنارة بمدينة مراكش إلى استعمال سلاحه الوظيفي بشكل احترازي، اليوم الثلاثاء، خلال تدخل أمني لتوقيف شقيقين كانا في حالة اندفاع قوية وعرضا أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لتهديد جدي باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت قاعة القيادة والتنسيق بمراكش قد تلقت إشعارا حول قيام شخصين في حالة سكر متقدمة بإلحاق خسائر مادية بسيارة خفيفة وإحداث الفوضى بالشارع العام بحي “الإنارة” بالمدينة نفسها؛ ما استدعى تدخل أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفهما، غير أنهما واجها عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة وهددا أفراد أسرتهما باستعمال السلاح الأبيض، الأمر الذي اضطر ضابط الشرطة إلى استعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية، مكنت من دفع الخطر الناتج عن هذا الاعتداء وتوقيف المشتبه فيهما.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهما، البالغين من العمر 27 و30 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.