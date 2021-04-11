رصاص الأمن يوقف حامل سلاح أبيض في سلا

اضطر موظف شرطة، يعمل بفرقة مكافحة العصابات بالأمن الإقليمي بمدينة سلا، لاستعمال سلاحه الوظيفي اليوم الأحد، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف مشتبه فيه من ذوي السوابق القضائية كان في حالة اندفاع قوية عرض على إثرها أحد المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.
وكانت قاعة القيادة والتنسيق بمدينة سلا قد توصلت بنداء عبر خط النجدة 19، حول قيام المشتبه فيه، البالغ من العمر 26 سنة، بتعريض نادل بمقهى لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض بمنطقة “قرية أولاد موسى”، قبل أن تتدخل أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفه، غير أنه عرض عناصرها للتهديد باستعمال السلاح الابيض، الأمر الذي اضطر موظف الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة أصابت المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
وخلص البلاغ إلى أن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من ضبط المشتبه فيه الذي تم الاحتفاظ به رهن الحراسة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الاجرامية المنسوبة إليه.
هاد المنطقة بالذات خاصها فرقة خاصة لمكافحة العصابات)(قرية أولاد موسى)
اللي رفع سلاح ابيض مصيره هكذا .
الله يعز الحكام .
انا مع ضبط الامور من السيبة ديال المشرملين.
السلام عليكم ..اولا تحية إجلال و احترام لهذا رطب البطل الشجاع …ثانيا قلنا الف مرة يجب أن يكون الضرب مباشرة في الرأس…هذا واجب أمام الله و الوطن
خصهم يديوه الحبس ما شي المستشفى
يجب تحديد لى رجال التدريب جيدا على إصابة الرأس لاستأصال الاجرام
نقدم عمل الشرطي الذ اظطر لإطلاق النار لكي يجنب نفسه و المواطنين الأذى من طرف حامل السلاح الابيص، الذى هو مجرم قلت نا….يا ريت يكثر التدخل الأمني في جميع الحالات التي تقع فيها ج سنة أو سرقة
يجب تصويب الرصاص إلى رأس المجرمين مباشرة
هذا هو الارهاب الحقيقي.
الضرب في الرأس مباشرة.
و قيد ناقص واحد
الله يعطيكم الصحة و العافية، يجب على الشرطة المغربية أن لا تتردد بإطلاق النار في هاته الحلات