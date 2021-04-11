رصاص الأمن يوقف حامل سلاح أبيض في سلا

رصاص الأمن يوقف حامل سلاح أبيض في سلا
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الأحد 11 أبريل 2021 - 12:09

اضطر موظف شرطة، يعمل بفرقة مكافحة العصابات بالأمن الإقليمي بمدينة سلا، لاستعمال سلاحه الوظيفي اليوم الأحد، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف مشتبه فيه من ذوي السوابق القضائية كان في حالة اندفاع قوية عرض على إثرها أحد المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت قاعة القيادة والتنسيق بمدينة سلا قد توصلت بنداء عبر خط النجدة 19، حول قيام المشتبه فيه، البالغ من العمر 26 سنة، بتعريض نادل بمقهى لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض بمنطقة “قرية أولاد موسى”، قبل أن تتدخل أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفه، غير أنه عرض عناصرها للتهديد باستعمال السلاح الابيض، الأمر الذي اضطر موظف الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة أصابت المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وخلص البلاغ إلى أن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من ضبط المشتبه فيه الذي تم الاحتفاظ به رهن الحراسة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الاجرامية المنسوبة إليه.

أولاد موسى السلاح الوظيفي مدينة سلا موظف شرطة

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‫تعليقات الزوار

9
  • مواطن
    الأحد 11 أبريل 2021 - 12:20

    هاد المنطقة بالذات خاصها فرقة خاصة لمكافحة العصابات)(قرية أولاد موسى)

    11
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  • العز
    الأحد 11 أبريل 2021 - 12:22

    اللي رفع سلاح ابيض مصيره هكذا .
    الله يعز الحكام .
    انا مع ضبط الامور من السيبة ديال المشرملين.

    18
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  • [email protected]
    الأحد 11 أبريل 2021 - 12:30

    السلام عليكم ..اولا تحية إجلال و احترام لهذا رطب البطل الشجاع …ثانيا قلنا الف مرة يجب أن يكون الضرب مباشرة في الرأس…هذا واجب أمام الله و الوطن

    21
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  • [email protected]
    الأحد 11 أبريل 2021 - 12:31

    خصهم يديوه الحبس ما شي المستشفى

    9
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  • مغربب
    الأحد 11 أبريل 2021 - 12:33

    يجب تحديد لى رجال التدريب جيدا على إصابة الرأس لاستأصال الاجرام

    12
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  • عبد ه
    الأحد 11 أبريل 2021 - 12:38

    نقدم عمل الشرطي الذ اظطر لإطلاق النار لكي يجنب نفسه و المواطنين الأذى من طرف حامل السلاح الابيص، الذى هو مجرم قلت نا….يا ريت يكثر التدخل الأمني في جميع الحالات التي تقع فيها ج سنة أو سرقة

    4
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  • ماجد واويزغت
    الأحد 11 أبريل 2021 - 12:47

    يجب تصويب الرصاص إلى رأس المجرمين مباشرة

    2
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  • Abdel
    الأحد 11 أبريل 2021 - 12:48

    هذا هو الارهاب الحقيقي.
    الضرب في الرأس مباشرة.
    و قيد ناقص واحد

    3
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  • Bilal
    الأحد 11 أبريل 2021 - 12:49

    الله يعطيكم الصحة و العافية، يجب على الشرطة المغربية أن لا تتردد بإطلاق النار في هاته الحلات

    0
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