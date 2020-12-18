رصاص الشرطة يدوي بالبيضاء لتوقيف جانح خطير

اضطر موظف شرطة يعمل بمنطقة أمن الرحمة بمدينة الدار البيضاء لاستعمال سلاحه الوظيفي، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، كان في حالة اندفاع قوية وعر ض المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.
وكانت دورية الشرطة قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه الذي كان في حالة تخدير متقدمة ويهدد المارة ويفتعل جروحا بواسطة سكين، قبل أن يواجه عناصر الأمن بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، وهو ما اضطر موظف الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين، الأولى تحذيرية فيما أصابت الثانية المعني بالأمر على مستوى الفخذ، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
وأضاف البلاغ أن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي قد مكن من ضبط المشتبه فيه، البالغ من العمر 27 سنة، وتحييد الخطر الناتج عنه، حيث تم نقله إلى المستشفى المحلي الذي تلقى فيه العلاجات الضرورية، وذلك قبل أن يتم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
بجب منع دخول المخدرات الى الوطن .غير هذا فأنتم تدورون في حلقة عنف مفرغة.تحياتي
تحية لرجال الأمن الغيورين على هد البلاد و يسهرون على امن و سلامة المواطنين، تحية لكل شرطي
وماذا عن المواطنين العزل الذين يضطر ون لتفادي ضربات المجرمين والهروب من أمامهم لأنهم لايحق لهم الدفاع عن أنفسهم حتى في حالة الخطر .
بدل من ايجاد حلول لشباب لي انقادهم من الادمان والبطالة والفقر يقومون بقتلهم او اصابتهم في اطراف حتى يصبح اه عاهة مستديمة . نفس الكلام يتكرر عرض حياة المارة للخطر رغم انها الساعات الاولى من الصباح ، يبررون فعلتهم
الأسرة صورة مصغرة للمجتمع . الأسرة هي المسؤولة الأولى على انحراف الشباب (الاب) فكيف لأسرة كونت قنبلة موقوتة في السنوات الأولى للطفل ان تدعي انعدام الأمن . (افضل عمل تطوعي ممكن ان يقدمه المغاربة لهدا الوطن هو تربية أبناءهم او بالأحرى تربية أنفسهم قبل الانتقال للأبناء …. واش فهمتوا !!!!!!! ؟
يجب التنويه بمثل هذه التدخلات الأمنية التي تروم حماية المغاربة وتسهم في الحد من نسبة الجريمة وكذا الضرب بيد من حديد ضد كل الخارجين عن القانون، الذين يشكلون خطرا على المجتمع. فمن رفع سلاحا في وجه أي مواطن بغية أذيته وجب معاملته بالمثل، طبعا مع الحرص على أ لا يشكل ذلك خطرا على حياته