رصاص الشرطة يدوي بالبيضاء لتوقيف جانح خطير

اضطر موظف شرطة يعمل بمنطقة أمن الرحمة بمدينة الدار البيضاء لاستعمال سلاحه الوظيفي، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، كان في حالة اندفاع قوية وعر ض المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت دورية الشرطة قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه الذي كان في حالة تخدير متقدمة ويهدد المارة ويفتعل جروحا بواسطة سكين، قبل أن يواجه عناصر الأمن بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، وهو ما اضطر موظف الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين، الأولى تحذيرية فيما أصابت الثانية المعني بالأمر على مستوى الفخذ، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف البلاغ أن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي قد مكن من ضبط المشتبه فيه، البالغ من العمر 27 سنة، وتحييد الخطر الناتج عنه، حيث تم نقله إلى المستشفى المحلي الذي تلقى فيه العلاجات الضرورية، وذلك قبل أن يتم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.