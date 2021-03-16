رصيد "صندوق كورونا" يبلغ 5,3 ملايير درهم

أفادت مصادر هسبريس من داخل وزارة الاقتصاد والمالية أن الرصيد المسجل في إطار الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا بلغ، إلى غاية نهاية سنة 2020، ما يناهز 5.3 ملايير درهم.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم تسجيل، خلال الشهرين الأولين من سنة 2021، نفقات بمبلغ 1.84 مليار درهم، بالتالي فإن الرصيد المتبقي نهاية شهر فبراير يناهز 3.5 ملايير درهم في “صندوق كورونا”.

جدير بالذكر أن وضعية تحملات وموارد الخزينة، كأداة لتتبع إنجاز قانون المالية، تحتسب الموارد والنفقات على أساس التدفقات السنوية، أي ابتداء من فاتح يناير إلى غاية نهاية الفترة المعنية، وذلك بهدف احتساب العجز وكذا حاجيات التمويل.