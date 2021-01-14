رصيف الصحافة: استقالة مدير شركة "سينوفارم" تربك حسابات المغرب

قراءة رصيف صحافة يوم الجمعة نستهلها من “الأحداث المغربية” التي كتبت عن استقالة لي زيمينغ ولي هوي، الرئيس المدير العام لشركة “سينوفارم” والمدير التنفيذي وعضو اللجنة الإستراتيجية ولجنة الافتحاص، الوحيدة التي حصلت حتى الآن على الضوء الأخضر من السلطات الصينية لاستخدام لقاح فيروس “كورونا”، وبعض الدراسات والتقارير التي تتحدث عن ضعف فعالية اللقاح مقارنة بلقاحات أخرى أربكت أوراق المغرب وجعلته يتريث قبل الترخيص له.

ونسبة إلى مصدر علمي، فإذا ما اتضح ضعف فعالية اللقاح الذي راهنت عليه المملكة فإنه من الممكن اتخاذ قرار جديد بإبرام عقود مع مختبر آخر، وإن كان هذا الأمر سابقا لأوانه؛ لأن الرؤية لم تتضح بعد، ولم تنشر أية مجلة علمية عالمية موثوق بها كالمجلة العلمية “جاما” دراسات المرحلة الثالثة التي خلصت إليها مختبرات ووهان بخصوص لقاحها المطور، مع العلم أن المغرب لم يتسلم إلى حد الآن من المختبرات المذكورة وثائق اللقاح لدراستها.

وجاء ضمن مواد الورقية ذاتها أن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب حذرت من نفاد مخزون الدم في بعض المدن الكبرى. ودعا تقرير اللجنة البرلمانية حول مراكز تحاقن الدم إلى وضع الوسائل البشرية والمادية الضرورية رهن إشارة مراكز تحاقن الدم، من أجل الرفع من مردوديتها وتكوين احتياطاتها من مخزون الدم، مشددا على ضرورة وضع إستراتيجية للتتبع والمراقبة الدائمة لمخزون الدم عبر جهات المملكة؛ للحفاظ على مستوى ملائم للدم ومشتقاته، ولتوفير الحاجيات الضرورية منه، مع وضع خطة للتحسيس بالتبرع بالدم ودليل لعقلنة وترشيد استعماله لتفادي الهدر.

“أخبار اليوم” نشرت أن مصالح الدرك الملكي بمدينة تازة اعتقلت النائب البرلماني السابق والرئيس الحالي لجماعة بني فراسن بقبائل التسول، المنتمي إلى حزب الوحدة والديمقراطية، وإيداعه السجن المحلي للمدينة ذاتها، بعد رفض محكمة النقض بالرباط الطعن الذي تقدم به الرئيس الموقوف في مواجهته لحكم استئنافي صدر ضده بمحاكم مدينة تازة، والتي أدانته بـ6 أشهر حبسا نافذا، على خلفية تورطه في الأحداث الدامية التي شهدها مقر جماعة بني فراسن صيف 2011، والتحريض على العنف العمدي والضرب والجرح، عقب احتجاجات شعبية بسبب أزمة العطش وحرمان عدد من الدور السكنية من الربط بشبكتي الماء والكهرباء بالجماعة ذاتها، انتقاما من مالكي تلك الدور السكنية لعدم تصويتهم لفائدة مرشحي الرئيس المعتقل.

وكتبت “أخبار اليوم”، أيضا، أنه بعد مرور أكثر من شهرين على مغادرته سجن “الأوداية” إثر انتهاء مدة العقوبة الحبسية بمقتضى الحكم الابتدائي الصادر ضده، استدعت الغرفة الجنحية الاستئنافية التلبسية بمحكمة الاستئناف في مراكش، وللمرة الثانية على التوالي، شرطيا متابعا في قضية “حمزة مون بيبي” لحضور الجلسة الـ14 من محاكمته الاستئنافية بتاريخ الاثنين 25 يناير الجاري، بعدما تغيب عن الجلستين الأخيرتين الملتئمتين بتاريخي 2 نونبر و14 دجنبر المنصرمين.

وأضاف الخبر أنه كان مقررا أن تصدر الغرفة سالفة الذكر الحكم الاستئنافي خلال جلسة الاثنين 2 نونبر الماضي، قبل أن تعود وتخرج من المداولة ملف رجل الأمن، برتبة مفتش شرطة، المحكوم عليه ابتدائيا بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، بعدما تابعته النيابة العامة بجنح الارتشاء وإفشاء السر المهني والمشاركة في توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، على خلفية الاشتباه في علاقته بمصممة أزياء كانت مقيمة في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

“المساء” تطرقت لإطلاق عملية تجهيز 98 مزرعة لتربية الأحياء بالمغرب ما بين سنة 2020 والأسدس الأول من سنة 2021، إذ كشفت الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية أن العديد من مشاريع تربية الأحياء البحرية أطلقت خلال سنة 2020.

ومن المتوقع أن تشهد ما يقرب 98 مزرعة لتربية الأحياء إطلاق تجهيزها، ما بين 2020 والأسدس الأول من سنة 2021؛ منها 85 مشروعا يقع بجهة الداخلة وادي الذهب، مضيفة أن جميع هذه المشاريع ستساهم في خلق ما يقارب 1248 فرصة عمل مباشرة، نصفها سيكون في جهة الداخلة واد الذهب.

وأفادت الجريدة ذاتها بأن حزب الاستقلال تراجع عن دعمه لمقترح احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح، حيث قال الأمين العام لحزب “الميزان” إن طريقة احتساب الأصوات الحالية غير منصفة ولا عادلة؛ لكن لا يمكن مراجعة نمط الاقتراع هذه السنة لأن الوقت لا يسمح بهذه العملية، كما انتقد استمرار تأخر القوانين الانتخابية.

وأشار نزار بركة، خلال مروره ببرنامج تلفزيوني، إلى أن المشهد السياسي يعرف الكثير من الضبابية؛ فيما فقد المواطن الثقة في هذا المشهد وحتى في التدبير الحكومي، داعيا إلى التركيز على البرامج والمخططات الانتخابية لا على النقاشات الهامشية.

وأضاف الأمين العام لحزب الاستقلال أن الاقتراع باللائحة كان الهدف منه مواجهة سلطة المال، التي تضاعفت وتقوت أكثر من الماضي، وهناك العديد من الأطر يصعب عليها الترشح في لائحة من 4 مرشحين تحتاج إلى مليوني درهم للترشح، وهو ما يخلق مشكلا كبيرا.

وأفادت “المساء”، أيضا، بأن الثلوج التي حاصرت دواوير وقرى بإقليم شيشاوة استنفرت السلطات المحلية وعددا من المسؤولين عن المصالح الخارجية، وهرعت لجنة اليقظة الإقليمية صوب مجموعة من المناطق الجبلية التابعة لجماعة أورهالن وغيرها من الجماعات؛ للتدخل وبذل مجهودات لفك العزلة عن المئات من المواطنين، وتنزيل خطة العمل الاستباقية بالإقليم لمواجهة آثار موجة البرد وكذا الاضطرابات الجوية التي تعرفها المنطقة.

وفي خبر آخر بالجريدة ذاتها، ورد أن حزب التقدم والاشتراكية طالب بإجراء افتحاص للأشغال بمدينة الدار البيضاء، مشيرا إلى أن العاصمة الاقتصادية وضواحيها عانت عجزا فاضحا في تصريف مياه الأمطار، وما نجم عن ذلك من أضرار في الممتلكات العمومية والخاصة عرت واقع البنية التحتية للقطب المالي للمملكة.