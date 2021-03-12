رصيف الصحافة: الأمن يبحث عن هواتف مسروقة ببريطانيا في "درب غلف"

قراءة رصيف صحافة نهاية الأسبوع تقتصر على جريدة “المساء”، التي ورد بها أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية داهمت محلات تجارية بسوق درب غلف، بعد أن أفادت التحقيقات الأولية أن شحنة من هواتف “أيفون” الأخيرة سرقت ببريطانيا وتم تهريبها على دفعات إلى المغرب عبر ميناء طنجة المتوسط، وهو الأمر الذي عجل بإيقاف تجار يتوفرون على وضعية قانونية تتيح لهم التعامل مع كبريات الشركات المغربية والأمريكية والصينية والكورية العاملة في مجال تصنيع وتركيب وتسويق الهواتف الذكية، تضيف الجريدة.

ووفق “المساء”، فقد اتضح للمحققين أن الهواتف الذكية يتم تهريبها من الخارج دون علب كارتونية، وأن شخصين يتكلفان بتوفير هذه العلب، إذ يجلبانها من الصين. وهي علب، توضح الجريدة، لا تختلف عن العلب الأصلية، مشيرة إلى أنه تم إيقاف المشتبه بهما لضلوعهما في قرصنة وتزييف علب ماركة عالمية.

وأضافت اليومية ذاتها أن تجارا لا يزالون في حالة فرار بعد أن علموا بمداهمة محلات تجارية وحجز سلع تناهز قيمتها ملايين الدراهم.

كما كتبت الصحيفة ذاتها أن فريق التجمع الدستوري تقدم بمقترح قانون لتعديل بعض أحكام قانون المسطرة الجنائية المتعلق بالوشايات الكاذبة، بسبب استعمالها ضد مزارعي القنب الهندي. ويسعى المقترح، تضيف “المساء”، إلى تقنين الوشايات الكاذبة، وتحرير المتابعين من العديد من التهم التي ألصقت بهم، وحفظ القضايا الرائجة أمام المحاكم المرتبطة بهذا النوع من الشكايات مجهولة المصدر.

وفي خبر آخر أفادت اليومية ذاتها أن النقابة الوطنية للصحة العمومية بجهة الرباط سلا القنيطرة طالبت بالسماح للأطر الصحية بالاستفادة من عطلها السنوية، ودقت ناقوس الخطر أمام ما وصفته بتدهور الحالة النفسية لهاته الأطر نتيجة الاستنزاف المهني.

وسلط المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، تضيف الجريدة، الضوء على الإكراهات الاجتماعية، التي تعصف بالاستقرار الأسري للأطر الصحية مع اقتراب كل موعد للعطل المدرسية التي تشكل حاليا ثقلا على الآباء والأمهات الذين لديهم أبناء متمدرسون، في ظل ما أبانت عنه وزارة الصحة من عجز وعدم مبالاة شديدين تجاه الدعوات التي أطلقها المعنيون وجميع الفاعلين منذ تفشي وباء “كورونا” بضرورة عدم التشديد الحاصل اليوم لاستفادة مهنيي الصحة من عطلهم، وإيجاد حل لأبنائهم خلال فترات العطل، خاصة بالنسبة للأسر المكونة من الزوج والزوجة العاملين بالقطاع الصحي.

المنبر الإعلامي ذاته تطرق أيضا إلى خبر توقيف شخص وزوجته من قبل أمن مدينة مراكش للاشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بتزوير العملة الوطنية وعرضها للتداول، مضيفا أن توقيف الزوج جاء بعد الاشتباه بقيامه بتصريف 9 أوراق مالية مزيفة من فئة 200 درهم خلال معاملة مالية عبر وكالة لتحويل الأموال بحي العزوزية بمدينة مراكش، قبل أن يتم توقيف زوجته، التي قامت بتصريف ورقة مالية مزيفة من الفئة نفسها داخل صيدلية بالمنطقة ذاتها.

كما ورد بـ”المساء” أيضا أن جنايات مراكش أجلت ملف اختلالات بلدية اليوسفية، التي يتابع فيها رئيس المجلس الحضري لليوسفية المتوفى، إضافة إلى سبعة متهمين آخرين، إلى 15 أبريل المقبل، بسبب عدم إنجاز تقرير الخبرة، الذي كانت أمرت به منذ مطلع أكتوبر الماضي.