رصيف الصحافة: القضاء يمنع مسؤولين إضافيين من مغادرة المغرب

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة نستهلها من “المساء” التي أشارت إلى منع مسؤولين جدد بمجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن” من مغادرة التراب الوطني، بتعليمات من القضاء، إلى غاية انتهاء تحقيقات ستشرف عليها الفرقة الوطنية مع مسؤولين معروفين بالوكالة.

وأضاف الخبر أن حظر السفر الذي سلمته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، واكتشف بالمطار الدولي محمد الخامس أثناء سفر مصطفى الباكوري، مدير الوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن”، امتد ليشمل أربعة مسؤولين يشغلون مناصب قيادية في اللجنة التنفيذية للوكالة.

وورد ضمن مواد المنبر ذاته أن مديرية الملاحة التجارية التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك دعت شركات الملاحة إلى تقديم خطط أسطولها في إطار الاستعدادات لعملية “مرحبا” المقبلة. ومن المنتظر أن تقدم شركات ملاحة عاملة في خطوط النقل بين ضفتي مضيق جبل طارق معلومات عن أسطولها وخططها للتنسيق في حال فتح الحدود بعد مرحلة كورونا.

في اليومية نفسها ذكر أن عناصر الدرك الملكي بشيشاوة أحالت أفراد عصابة متخصصة في استخراج معدن الذهب على النيابة العامة، بعد أن تم توقيفهم في إطار عملية نوعية وبناء على إخبارية وفرتها مصالح أمنية مختصة.

وأضافت “المساء” أن عناصر الدرك الملكي تمكنت من ضبط ثلاثة أشخاص، ينحدرون من مدينة أسفي، داخل مستودع بضيعة بدوار أهل القايد بجماعة سيدي محمد دليل إقليم شيشاوة، المجهز بأفران وآلات مختصة في التعرف على المعادن، إلى جانب أكوام من أتربة معادن مختلفة.

“الأحداث المغربية” ورد بها خبر تأجيل محاكمة المتهمين بمؤسسة “روح فاس” المسؤولة عن تنظيم مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة بعد متابعتهم من طرف قاضي التحقيق بتهم جنائية، تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات عرفية وأخذ منفعة من مشروع تُتولى إدارته.

وحسب المصدر ذاته فلم يحضر من بين المتهمين سوى ستة، فيم تغيب الباقون، وعددهم 11 متهما، من بينهم مدير المهرجان عبد الرفيع زويتن وسلفه فوزي الصقلي ورئيس سابق للمجلس الجهوي للسياحة بفاس. كما يوجد من بين المتهمين المتابعين في حالات سراح بضمانات مالية مختلفة المبالغ سبق أن راجعتها بالزيادة الغرفة الجنحية.

وقررت الهيئة القضائية، بعد التثبت من حضور بعض المتهمين وحضور بعض المصرحين في المحاضر، وتخلف المطالبين بالحق المدني، إعادة استدعاء جميع الأطراف للجلسة الثالثة المحدد لها تاريخ 11 ماي المقبل.

وتورد الجريدة الورقية ذاتها أن العشرات من سكان دواوير تامزاغرات وإيغالن وتايدرت التابعين لقبيلة أيت عبدي أولغازي بجماعة إملشيل إقليم ميدلت يطالبون بتعبيد مسالك طرقية، بحيث خاضوا مسيرة تجاه مقر جماعة إملشيل، ومن ثم إلى عمالة الإقليم من أجل المطالبة بفك العزلة عنهم بتعبيد المسلك الطرقي، الذي يربطهم بمقر الجماعة التي تبعد بحوالي 45 كلم.

وناشد المحتجون الجهات المسؤولة التدخل لتعبيد هذا المسلك الطرقي لفك عزلتهم لأنهم يعانون الويلات جراء هذا الوضع.

“الأحداث المغربية” أوردت كذلك أن بنكيا اعترف باختلاس 900 مليون سنتيم، ويتعلق الأمر بمستخدم سابق بإحدى الوكالات البنكية بممر “البرانس” بمقاطعة مراكش المدينة، خرج في مقطع فيديو بثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعترف بالنصب على مواطنين في مبالغ مالية بمئات الملايين ليفر بعدها صوب الديار التركية.

ووفق المنبر ذاته فإن المستخدم الذي يمتلك شركة اعترف بكونه قرر الانتقام من البنك بسبب شطط الإدارة وسوء معاملتها له، فعمد إلى منح مجموعة من المتعاملين مع شركته، الذين يجهلون عمله كبنكي، شيكات بنكية مضمونة صادرة عن البنك الذي يعمل به تناهز قيمتها 900 مليون سنتيم، مشيرا إلى أن دفتر الشيكات مازال بحوزة مجموعة من المستخدمين الذين شاركوه العملية واستفادوا من نصيبهم.