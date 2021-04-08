رصيف الصحافة: القضاء يمنع مسؤولين إضافيين من مغادرة المغرب

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة نستهلها من “المساء” التي أشارت إلى منع مسؤولين جدد بمجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن” من مغادرة التراب الوطني، بتعليمات من القضاء، إلى غاية انتهاء تحقيقات ستشرف عليها الفرقة الوطنية مع مسؤولين معروفين بالوكالة.
وأضاف الخبر أن حظر السفر الذي سلمته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، واكتشف بالمطار الدولي محمد الخامس أثناء سفر مصطفى الباكوري، مدير الوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن”، امتد ليشمل أربعة مسؤولين يشغلون مناصب قيادية في اللجنة التنفيذية للوكالة.
وورد ضمن مواد المنبر ذاته أن مديرية الملاحة التجارية التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك دعت شركات الملاحة إلى تقديم خطط أسطولها في إطار الاستعدادات لعملية “مرحبا” المقبلة. ومن المنتظر أن تقدم شركات ملاحة عاملة في خطوط النقل بين ضفتي مضيق جبل طارق معلومات عن أسطولها وخططها للتنسيق في حال فتح الحدود بعد مرحلة كورونا.
في اليومية نفسها ذكر أن عناصر الدرك الملكي بشيشاوة أحالت أفراد عصابة متخصصة في استخراج معدن الذهب على النيابة العامة، بعد أن تم توقيفهم في إطار عملية نوعية وبناء على إخبارية وفرتها مصالح أمنية مختصة.
وأضافت “المساء” أن عناصر الدرك الملكي تمكنت من ضبط ثلاثة أشخاص، ينحدرون من مدينة أسفي، داخل مستودع بضيعة بدوار أهل القايد بجماعة سيدي محمد دليل إقليم شيشاوة، المجهز بأفران وآلات مختصة في التعرف على المعادن، إلى جانب أكوام من أتربة معادن مختلفة.
“الأحداث المغربية” ورد بها خبر تأجيل محاكمة المتهمين بمؤسسة “روح فاس” المسؤولة عن تنظيم مهرجان فاس للموسيقى العالمية العريقة بعد متابعتهم من طرف قاضي التحقيق بتهم جنائية، تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات عرفية وأخذ منفعة من مشروع تُتولى إدارته.
وحسب المصدر ذاته فلم يحضر من بين المتهمين سوى ستة، فيم تغيب الباقون، وعددهم 11 متهما، من بينهم مدير المهرجان عبد الرفيع زويتن وسلفه فوزي الصقلي ورئيس سابق للمجلس الجهوي للسياحة بفاس. كما يوجد من بين المتهمين المتابعين في حالات سراح بضمانات مالية مختلفة المبالغ سبق أن راجعتها بالزيادة الغرفة الجنحية.
وقررت الهيئة القضائية، بعد التثبت من حضور بعض المتهمين وحضور بعض المصرحين في المحاضر، وتخلف المطالبين بالحق المدني، إعادة استدعاء جميع الأطراف للجلسة الثالثة المحدد لها تاريخ 11 ماي المقبل.
وتورد الجريدة الورقية ذاتها أن العشرات من سكان دواوير تامزاغرات وإيغالن وتايدرت التابعين لقبيلة أيت عبدي أولغازي بجماعة إملشيل إقليم ميدلت يطالبون بتعبيد مسالك طرقية، بحيث خاضوا مسيرة تجاه مقر جماعة إملشيل، ومن ثم إلى عمالة الإقليم من أجل المطالبة بفك العزلة عنهم بتعبيد المسلك الطرقي، الذي يربطهم بمقر الجماعة التي تبعد بحوالي 45 كلم.
وناشد المحتجون الجهات المسؤولة التدخل لتعبيد هذا المسلك الطرقي لفك عزلتهم لأنهم يعانون الويلات جراء هذا الوضع.
“الأحداث المغربية” أوردت كذلك أن بنكيا اعترف باختلاس 900 مليون سنتيم، ويتعلق الأمر بمستخدم سابق بإحدى الوكالات البنكية بممر “البرانس” بمقاطعة مراكش المدينة، خرج في مقطع فيديو بثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعترف بالنصب على مواطنين في مبالغ مالية بمئات الملايين ليفر بعدها صوب الديار التركية.
ووفق المنبر ذاته فإن المستخدم الذي يمتلك شركة اعترف بكونه قرر الانتقام من البنك بسبب شطط الإدارة وسوء معاملتها له، فعمد إلى منح مجموعة من المتعاملين مع شركته، الذين يجهلون عمله كبنكي، شيكات بنكية مضمونة صادرة عن البنك الذي يعمل به تناهز قيمتها 900 مليون سنتيم، مشيرا إلى أن دفتر الشيكات مازال بحوزة مجموعة من المستخدمين الذين شاركوه العملية واستفادوا من نصيبهم.
أخبار كلها تفوح منها رائحة فساد واختلاسات وتبديد الأموال العامة، أموال الشعب تبددها أيادي مسؤولون لا أمانة لهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله!
هذه ليست قراءة الصحف بل أخبار اخطر المجرمين.
الاسطوانة معروفة ..
تحقيق خروقات اعفاء .. و الحديث عن زلزال سياسي ضخم ..
اعطائهم مناصب جديدة و لينهبوا مرة اخرى اموال الشعب في صمت .. و تتكرر الاسطوانة
أصلا ليس هنالك محاسبة لكبار الدولة يعني قرار مؤقت ومع هذا الحجر فهم الفاهم. حسبي الله ونعم الوكيل حسابها عند الله عز وجل
مرة أخرى مسؤول كبير ومعروف ومقرب جدا من داوائر القرار يسقط بتهمة السرقة ومرة أخرى أقولها قبل أن يبدأ التحقيق أنه لن يدخل السجن ولن يتعرض لأذى فمثل هؤلاء وراءهم فاسون ومرتشون كبار يحمونهم أما المسضعفون فهم من تجري عليهم مساطر القضاء وهم من يرمون في غياهب السجون ويحاكمون ليلا ونهارا وفي أحيان كثير لمجرد كلمة. فاللهم إن هذا منكر.
منع مسؤولين من مغادرة التراب الوطني لا تعني اي شيئ . فأين هي ربط المسؤولية بالمحاسبة ؟ تقريبا جل الميادين عرفت اختلاسات ونهب للأموال العمومية من صحة وتعليم وابناك ومطارات ومطاحن الخ ولم يعرف اي ملف محاسبة او متابعة قضائية . ولهذا كل الناهبين والمختلسين للاموال العمومية يغادرون المغرب دون حسيب ولا رقيب
السبام عليكم
الصين وما أدراك ما الصين تحكم على لصوص المال العام باللللللإعدام.
ولأنه سيكلف الدولة ثمن رصاصة، فإن المعدوم أو عائلته تؤدي ثمن الرصاصات.
شفتي العدل!
طزززز البلاد كولشي شفار متفهم والو وا
نفس السيناريو
فتح تحقيق
منع من السفر
الاعفاء من المسؤولية
بعد شهرين السيد فلان يرأس لجنة الحكامة او لجنة محاربة كدا وكدا….
المرجوا استبدال هذه الأسطوانة رآه حفظناها
والله وكأن كل رؤوس الدولة متهمون بالفساد دون استرجاع الأموال المتحصل عليها كنا نقول مازن ستوفر للمغاربة الطاقة بثمن بخس ها هي تسير إلى الحضيض مع سي البكوري الذي كان سيغادر البلاد ربما للاستقرار في الإمارات من أجل الاشتغال هناك بحقول الطاقة الكبرى بدبي
كل يوم تطلع علينا مختلف وسائل الإعلام باختلاسات و محاولات الفرار وانتحارات حتى أننا نحس وكأننا نعيش في “الفار ويسط” أو “ناو مان لاند”
حسب تحليلي المتواضع
أظن ان مشروع الطاقة الشمسية كله فاشل
وتعرضنا لأكبر عملية نصب في التاريخ
الحمد لله على سلامتنا
مدام العدوي بدات الخدمة ديالها
الشرطة والقضاء المختص في معالجة جرائم اموال الشعب.
الناس كتعدب وكالتقهر علا هاد البلاد باش توصل أواحد كيتفلا هاد الشي ماشي معقول
نتمنى محاكمة الفاسدين المفسدين، لا و ألف لا للتسامح ،من هنا نبدأ
اللهم من أراد بهذا البلد الآمن شرا فاجعل كيده في نحره.
مسرحية هزلية قديييييييمة منذ 1956 وثروة المغاربة تسرق ولا مسؤول واحد دخل السجن أو صودرت ممتلكاته القانون لا يطبق إلا على الفقراء وماذا عن الباكوري ومليارات الشعب ومسؤولي الصندوق المغربي للتقاعد
الخبر الذي اثار انتباهي هو: ان المتهمين المتابعين في حالة سراح بضمانات مالية مختلفة المبالغ. الله اكبر! والسابقون وناهبو المال العام في حالة سراح، والصحفيون والنشطاء والمطالبون ببناء مستشفى بالحسيمة قابعون في السجون. انها فعلا دولة الحق والقانون.