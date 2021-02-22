رصيف الصحافة: المغرب يرفع درجة اليقظة أمام فيروس إنفلونزا الطيور

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء نستهلها من “الأحداث المغربية”، التي نشرت أن المغرب رفع درجة اليقظة للحيلولة دون ولوج فيروس إنفلونزا الطيور الطيور إلى داخل البلاد عبر الطيور المهاجرة.

وشددت تعليمات مركز القيادة والتنسيق لمواجهة إنفلونزا الطيور بالمغرب، الذي تترأسه القوات المسلحة الملكية، على تحسيس مندوبيات المياه والغابات الجهوية من أجل مضاعفة عملها الميداني في مجال المراقبة على مستوى المناطق الرطبة، والإشعار بكل حالة وفاة في صفوف الطيور المهاجرة يمكن رصدها.

وأضاف الخبر أنه تم توجيه تعليمات لمصالح الجمارك في النقاط الحدودية المختلفة للرفع من درجات اليقظة، لتفادي تهريب الطيور والدواجن إلى داخل البلاد بعيدا عن الرقابة المعمول بها.

ويورد المنبر الورقي ذاته أن الهيئة القضائية بالقطب الجنحي التلبسي بابتدائية الرشيدية حددت تاريخ 25 فبراير الجاري للجلسة الرابعة لمحاكمة خمسة متهمين، من بينهم برلماني ينتمي إلى حزب رئيس الحكومة، وذلك لاستدعاء ثلاثة شهود، من بينهم مدير المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية، وممرض ورئيس مختبر وباء كوفيد 19 بالمستشفى ذاته.

وكتبت “الأحداث المغربية” أن المتهمين الخمسة تم توقيفهم بتعليمات من النيابة العامة المختصة للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله، والمشاركة وتعريض حياة الغير للخطر وعدم التبليغ.

ونقرأ ضمن مواد الورقية ذاتها أن تقريرا صادرا عن المركز الأوروبي لدراسة الإرهاب حذر من اتجاه الإرهابيين إلى عملة “البيتكوين” كوسيلة تمويل مرة أخرى لأعمالهم وأنشطتهم، وذلك لأسباب عدة، أولها إخفاء هوية مستخدميها وسهولة استخدامها.

وأضافت الجريدة أن زعماء “داعش” حاليا يمتلكون من “البيتكوين ” ما تزيد قيمته عن 500 مليون دولار، وذلك بعد أن أمضوا الفترة الماضية في تحويل كميات ضخمة من الأموال التي بحوزتهم إلى عملات رقمية مشفرة، وسط تحذيرات من أن يتم استخدام هذه الأموال في موجة جديدة من العمليات الإرهابية.

“أخبار اليوم” نشرت أن الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش توصل بشكاية من الجمعية المغربية لحماية المال العام تطالب فيها بفتح بحث قضائي تمهيدي في شأن اختلالات مفترضة متعلقة بتبديد أموال عمومية والفساد بجماعة “سيدي غانم” بالرحامنة، وذلك تزامنا مع ضبط هاته الأخيرة تختلس الكهرباء.

وذكرت الجريدة أن الجماعة المذكورة شيدت مقرا جديدا بواسطة سندات الطلب عوض إجراء صفقة وبدون مقرر جماعي، واقتنت شباكا حديديا بأكثر من 6 ملايين سنتيم، وغسالة بأكثر من 4 ملايين سنتيم.

في خبر آخر ذكرت “أخبار اليوم” أن المجلس الجماعي لأكادير صادق خلال دورته العادية لشهر فبراير 2021 على أن يطلق اسم الفنان المغربي الأمازيغي الراحل عموري مبارك على المعهد البلدي الموسيقي للمدينة. وجاءت هاته الخطوة بإجماع الأعضاء الحاضرين في أشغال الدورة.

وإلى “المساء”، التي نشرت أن السلطات المغربية تترقب وصول شحنتين من اللقاح المضاد لكورونا خلال الأسبوع المقبل، قادمتين من الصين والهند، إذ يرتقب أن يتسلم المغرب طائرتين محملتين بجرعات من لقاحي “سينوفارم” و”أسترازينيكا” دون تحديد حمولة الشحنتين، وهو ما سيزيد من توسيع عملية التلقيح بالمغرب لتحقيق المناعة الجماعية والخروج من دائرة أزمة تطور الوضع الوبائي، خاصة مع ظهور طفرات جديدة في مجموعة من الدول، على رأسها السلالة البريطانية التي تم تسجيل 24 حالة منها بالمملكة.

وأفادت الجريدة ذاتها بأن عناصر الدرك الملكي بمركز ابريكشة، التابع لسرية الدرك بوزان، أوقفت ثلاثة شبان على خلفية تسريب ونشر صور وشريط لتلميذتين قاصرين، تنحدران من مداشر داخل المجال الترابي لجماعة أسجن بإقليم وزان، وتتابعان الدراسة بمؤسسة إعدادية بمركز أسجن، فيما ينحدر الموقوفون الثلاثة أيضا من الجماعة نفسها.

في الصدد ذاته اعتبر نور الدين عثمان، رئيس المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في اتصال مع “المساء”، أن ما يقع بمحيط المؤسسات التعليمية لا يمكن تجاهل خطورته على التلاميذ، كما طالب كل الجهات بضرورة تحمل مسؤوليتها لحماية التلاميذ من الاستغلال الجنسي والتحرش، وانتشار المخدرات في صفوفهم، الأمر الذي يدفعون ثمنه مع أسرهم والمجتمع ككل.

وتطرقت “المساء”، كذلك، لإطلاق مشروع لتحفيز النجاح المدرسي في الوسط القروي ببولمان، إذ قام عامل إقليم بولمان عبد الحق الحمداوي، بالمدرسة الجماعية طارق بن زياد في جماعة إنجيل إقليم بولمان، بإطلاق مشروع تحفيز النجاح المدرسي في الوسط القروي، بهدف مكافحة الهدر المدرسي وضمان تعليم ذي جودة للجميع.

وأضاف الخبر أن المشروع ينصب على تقوية الدعم المدرسي لفائدة 590 تلميذا موزعين على جماعات إيموزار مرموشة بـ 120 تلميذا، والمرس بـ 80 تلميذا، وفريطيسة بـ 120 تلميذا، وإنجيل بـ 120 تلميذا، ثم كيكو بـ 150 تلميذا.

ومع المنبر ذاته الذي أشار إلى استقالة محمد الكيسير من مهامه كمدرب لفريق الكوكب المراكشي لكرة القدم، مباشرة بعد تلقي الأخير هزيمة أمام فريق سطاد المغربي برسم منافسات الجولة 11 من البطولة الوطنية في قسمها الثاني.

وحسب “المساء” فإن الكيسر أرجع سبب استقالته إلى استحالة إتمام مشواره في ظل العراقيل التي تعتري عمله، انطلاقا من عدم تأهيل لاعبين جدد يعززون الترسانة البشرية للفريق، ونهاية بالأزمة المالية.