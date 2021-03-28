رصيف الصحافة: بلجيكا تطرد 25 أسرة مغربية من المساكن الاجتماعية

قراءة أنباء بعض الجرائد الخاصة ببداية الأسبوع نستهلها من “الأحداث المغربية”، التي أفادت أن السلطات البلجيكية قررت طرد 25 أسرة مغربية من المساكن الاجتماعية، التي تقطن بها في ليير بدعوى “انتهاكها قانون الإيجارات”، وامتلاكها عقارات خارج بلجيكا.
وأضافت الجريدة أن السلطات البلجيكية فرضت على الأسر المطرودة سداد التخفيض الاجتماعي، الذي استفادت منه عدة سنوات، ومن المحتمل أن يصل المبلغ إلى 35000 يورو بالنسبة إلى بعض العائلات.
كما كتبت اليومية ذاتها أن أخصائيين حذروا من اجتياح موجة ثالثة لفيروس “كورونا” لبلادنا بسبب تراخي بعض المواطنين في الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، التي تم تسطيرها من طرف الحكومة منذ تسجيل أولى الحالات المصابة بالفيروس التاجي، أو التراخي في السهر على تطبيق تلك الإجراءات من طرف السلطات الأمنية.
وفي تصريح للجريدة، حذر الطبيب الطيب حمضي، الباحث في السياسات والنظم الصحية، من الوجه الشرس للسلالة الجديدة لفيروس “كورونا”، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن تكون قاسية بالمقارنة مع الموجة الأولى بسبب عدم احترام التدابير الاحترازية، وتأخر التوصل باللقاح.
فيما طالب عز الدين الإبراهيمي، مدير مختبر التكنولوجيا الحيوية بكلية الطب والصيدلة بالرباط، بالإبقاء على الإجراءات الاحترازية واحترامها بصرامة لتعزيز المكتسبات، مشيرا إلى أن تدابير بسيطة من قبيل وضع القناع الواقي والتباعد الجسدي والغسل المتكرر لليدين بالماء والصابون أو استعمال المحلول الكحولي المعقم كفيلة بالحد من انتشار الفيروس.
وأكد الإبراهيمي، تضيف “الأحداث المغربية”، أن من مسؤولية الجميع الحفاظ على ما حققه المغرب من مكتسبات في تصديه للفيروس، منوها بكون المغرب استطاع، بفضل مقاربته الاستباقية، ضمان وضع مريح مقارنة بالعديد من البلدان، مسجلا أن الأهم يتمثل في تفادي التعرض للإصابة بعدوى الفيروس للحد من انتشاره.
كما ذكرت اليومية ذاتها أن ميناء العرائش يعاني من عدة اختلالات تحول بسببها ميناء الصيد إلى بؤرة للفوضى وتهريب الثروة السمكية، رغم تواجد العديد من المصالح المعنية بالمراقبة بهذا الميناء.
وأضافت الجريدة أن تجار السمك بميناء الصيد بالعرائش تقدموا برسالة إلى باشا المدينة ملتمسين منه التدخل وعقد اجتماع، بحضور مندوب المكتب الوطني للصيد ومندوب الصيد البحري، من أجل تدارس وإيجاد حل للمشاكل العالقة، مشيرين إلى أوجه التدخل للحد من الفوضى التي تطغى على الميناء.
كما طالب التجار بإخضاع المنتوج السمكي بشكل كلي للمراقبة من طرف الجهات المسؤولة، والتصريح بالمنتوج الكلي للكميات المصطادة لدى مندوبية الصيد، وإخضاع المنتوج السمكي المصطاد للسمسرة بشكل كامل، وتسجيل الثمن الذي يرسى عليه في حينه.
فيما ورد بـ”المساء” أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت على المركب السجني عكاشة مشتبها بهما، أحدهما ضابط شرطة قضائية يعمل بولاية أمن أنفا، والثاني مفتش شرطة، في قضية تتعلق باختلاس أموال خاصة موضوعة بعد مداهمة غير قانونية انتهت بالاستيلاء على الأموال وتلفيق التهم.
وأضافت الجريدة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أعلن أنه على إثر تداول عدد من المنابر الإعلامية ادعاءات مواطنة وجهت اتهامات إلى بعض رجال الأمن باقتحام مسكنها بشكل غير قانوني، والاستيلاء على أموال تخص زوجها، واعتقاله بتهم باطلة، تم إجراء بحث تحت إشراف النيابة العامة للوقوف على حقيقة الأمر.
ووفق “المساء”، فإن النيابة العامة قدمت ملتمسا كتابيا إلى هيئة المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء من أجل الإفراج عن المعتقلين لاحتمال عدم قيامهما بالأفعال المنسوبة إليهما، مشيرة إلى أنه تقرر الإفراج المؤقت عن المعنيين بالأمر طبقا للقانون، في انتظار مواصلة إجراءات محاكمتهما.
ونشرت الجريدة نفسها أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حل مؤخرا بمدينة مكناس، في إطار زيارة وصفت بغير الرسمية، تدخل فيما وصف بالتسخينات السياسية استعدادا للاستحقاقات المقبلة.
وأضافت “المساء” أن الأمين العام لـ”البيجيدي” قام رفقة بعض الشخصيات الحزبية بزيارة تفقدية لبعض القواعد الانتخابية التي تعتبر معاقل سياسية للحزب، وعقد اجتماعات داخلية وسرية مع منتخبي الحزب بالجهة.
بدعوى “انتهاكها قانون الإيجارات”، وامتلاكها عقارات خارج بلجيكا. الجالية مدور الصرف مزيان و تيقلبوا على البيليكي on plus.عندما تقابل مغربي(ة) من الجالية المغربية في الخارج ينظر اليك، انت المقيم في المغرب، بطريقة غريبة و ممزوجة بالغرور و التكبر و كأنك سوف تطلب منه شيء و انه لا يجب عليك أن تكون في بلاده الافرنجية ههه عقلية ….
اذا اردت ان تغير مجتمع متخلف ,فيجب عليك ان تغير ثقافته.
اخبار صحيحة للأسف ، الطرد في حق الاسر المغربية ، أما المغاربة المتزوجين ببلجيكيات و اختلطو مع ليندا و فرانك و تكورو ،،، لا خوف عليهم و لا هم يحزنون طالما هم مع ….
السيد محمد بوكنوش . Mohammed bougnouche هو سبب كل ما يحصل للمغاربة في بلجيكة و بالضبط بلياج.
نطالب من مسؤول مغربي من الوزارة المختصة للخروج باجوبة شفوية و ليس كتابيا عن استفسارات الجالية التي تخص تبادل حسابات و املاك الجالية مع الدول الغربية، الموضوع خطير قد يكلف الاقتصاد المغربي خسائر فادحة.
سبب هذه المشاكل وطرد أسرة مغربية من منازلهم هو المغرب وحكومة المغرب. عليا انا من الآن مبقيتش ندخل شي عملة صعبة المغرب أو ندير شي مشروع فالمغرب حيت الدولة القمعية مغديش تحمينا.
أمر غريب من بلدك الأم تهاجر منه وتأخذ كل الهموم وتتمنى دائما ان ترى بلدك ارقى من جميع البلدان وتزوره بفرحة لا توصف وترجع لبلاد المهجر بالدموع أنك تركت بلدك وعائلتك وكل هذا بسبب فساد الحكومة ويأتي يوم ويطعنك من الخلف ويتآمر على أبناءه ويفظحك امام القانون الأوروبي بدعوى أنك تملك عقار الدي يربطك ببلدك ويديقون عليك الخناق حتى في الغربة ،كيف سيبقى حب الوطن في هده المواقف ؟
ليك الله ياوطني
القانون واضح في بلجيكا و هو أن المساكن الإجتماعية يستفيد منها ذوي الدخل المحدود أو المواطنين الذين يستفيدون من معاشات الشوماج و السوسيال ، لكن ما يحدث في الحقيقة هو أن معظم المغاربة يستفيدون من هذه الامتيازات و لا يصرحون بممتلكاتهم العقارية والبنكية بالمغرب للدول التي يقيمون فيها و بذلك يخالفون قوانين تلك الدول وهو ما يسمى بالتحايل و الغش للإستفادة من أموال إضافية من مصلحة الضرائب و السوسيال . من حق الدولة البلجيكية أن تطردهم من تلك المنازل الاجتماعية و إعطائها لمن يستحقها سواء كانوا بلجيكيين أو أجانب وكذلك من حق الدولة إسترجاع أموالها من هؤلاء الغشاشين الذين يعيشون من أموال دافعي الضرائب و يشتغلون بالأسود ووو.
عدد كبير من المهاجرين يستفيدون من مساعدات مالية في بلدان اقامتهم في الوقت الذي يملكون عقارات عديدة وذات قيمة مالية كبيرة. انهم يدعون الفقر في بلدان اقامتهم ليستفيدوا من مساعدات لا حق لهم فيها. جار لي بالمدينة التي اقيم فيها يملك عقارا يتكون من قبو و 3 طوابق بمساحة تتعدى ال175 م2 كلها خالية رغم انها مجهزة ياتي اليها عدة ايام في السنة وكان يعمل في ضيعة وفر له صاحبها سكنا – عبارة عن فيلا – بثمن دون قيمة ايجارها بكثير.صادف صاحب الضيعة زيارة للمغرب دعاه العامل المغربي الى زيارته . وفعلا جاء الاجنبي تلبية للدعوة وبقي ليومين او ثلاث…لم يقل له شيئا. رجع المغربي الى عمله وفي اول يوم اتصل به صاحب الضيعة يطلب من الافراغ عاجلا قائلا له ” انك تملك عقارا لا املكه انا في فرنسا ” ولا يحق لك ان تستفيد .فعلا نفذ ما طلب منه ورحل الى سكن آخر باضعاف ثمن السكن الذي كان يشغله. اوروبا تفطنت وانها بصدد اتخاذ الاجراءات التي تناسبها.الكثير من المغاربة يدعون الفقر وهم اغنياء.
لايعقل ان تكون ميسورا ولك عقارات في الخارج وتسكن في شقق للكراء معدة للاسر الهشة وتستفيذ من كافة الاعانات.وهذاالاجراء شمل جميع الناس سواء البلجيكيين او الاجانب
هذا كل ما في الامر.
je ne parles pas juste des marocains mais la plus part des arabes ici en belgique sont des mendiants c,est vraiment hanteux.
راه 90 % من العمارات والمنازل والأملاك التي بناها واشتراها المهاجرين في المغرب هي من أموال المساعدات الاجتماعية
حسب معايا
أجير عندو خبرة وأقدمية ديال عشر سنوات كا يشد 1500 أورو في الشهر ويملك عمارتين أو اكثر وعندو البقع أرضية في المغرب و…
عندو 5 لبناء في المعدل (اقسم بالله الى كاين ألي عندو اكثر من عشرة) خاصهوم ياكلو ويشربو ويلبسو مزيان !
عندو كراء ب 500 اورو في الشهر
عندو سيارة خاصها بنزين وتأمين
عندو اشتراك الهاتف والغاز والكهرباء
عندو أربع أو أكثر اشتراكات الهاتف النقال والأنترنت لأبنائه
خاصو يجي للمغرب على الأقل مرة واحدة السنة وكل سفر يكلف على الأقل 3 ألف اورو
إذن كيفاش غادي يملك واخا غير حجرة في المغرب كون كا يعتامد غير على الراتب ألي كا يجيبو من عرق جبينه ؟
يستحيل أن يملك ولو متر مربع في المغرب دون المساعدات الاجتماعية ومنها تعويضات السكن
السكن الذي كان يجب عليه أن يتملكه في بلاد المهجر الذي يعيش فيه ولا يفعل ذالك ويفضل أن يبقى في السكن الاجتماعي مدعيا انه لا يملك اي شيئ ويأكل ويبني العمارات في المغرب من أموال دافعي الضرائب الأوروبيين والمكتتبين في صناديقهم الاجتماعية
امر معقول و منطقي. واش حساب ليكم الاروبيين اغبياء.؟؟ واحد لاباس عليه فالمغرب و عندو باش يخلص السكن ديالو فبلجيكا و مع ذلك يحتج حين يساءل عن ذلك؟؟؟ غريب امركم يا مهاجرين
يجب على المغرب أن لا يعطي أي معلومات عن حسابات البنكية أو العقارات في المغرب للجالية المغربية الموجودة في الخارج ، ولايجب على أن لا يتعاون مع أوروبا في هذا المجال، والجالية المغربية متخوفة من فضح حساباتها البنكية في المغرب،
نتائج تبادل المعلومات بين الدولتين المغربية والبلجيكية ، الى خليتو الفلوس فالأبناك المغربية راكم تستاهلوا أكثر.
الى صاحب التعليق الاول
أشمن مصلحة للدولة المغربية باش تشكم بهادوك المواطنين ؟
وكون الدولة عطات ملفات ونسخ عقود أملاك المهاجرين في المغرب لبلجيكا لما طردت كل المغاربة الذين يسكنون في السكن الاجتماعي لأنهم كلهم يملكون منازل وعمارات في المغرب.
وإذا وصلت الاخبار الى السلطات البلجيكية بان هؤلاء يملكون سكن في المغرب فإنني أجزم بان مصدر تلك لمعلومات هم المغاربة انفسهم مغاربة ينخرهم الحسد والحقد والكراهية على بعضهم البعض في المهجر
أما هاديك القضية ديال عمرك ترسل العملة الصعبة زعما هاديك الطرق السيارة والموانئ التي تستغلها عند مجئيك الى المغرب بنيت ب”أموالك” وزعما انت ألي هاز المغرب بالعملة الصعبة ؟
كون تسناك انت والي بحالك كل راه مشا في الخلا…. وغير بقا تما ما عمرك تحط رجليك في المغرب وكا تشيط الفلوس من هادوك المساعدات الاجتماعية ألي كا تشدها، كونو تحشمو
هناك للأسف فئة من مواطنينا بالمهجر يبحثون عن كل الأساليب للاستفادة من الاجراءات الاجتماعية لتلك الدول حتى ولو كانت لديهم أملاك ومداخيل,
هذه الثقافة والسلوك يتم تفسيرهما على أن من نشأ في عدم الإطمئنان يبقى دائما غير مطمئن ويبحث عن كل شيئ سيأخده حتى بغير حق كي يطمئن أكثر ولكنه لا يطمئن أبدا,
ومثل هذه السلوكات منتشرة جدا عندنا في البلاد حيث ترى كثيرا من الناس يلهثون ويشكون رغم أن لديهم ما يجعلهم في راحة البال
الله اعمر قلوبنا بالقناعة والبركة
هذا هو جزاء الجالية المغربية بالخارج التي تساهم بما يناهز 60 مليار درهم سنوياً شكرا للحكومة التي صادقت على هذا القانون لكي تخرج من اللون الرمادي على حساب أبناء الوطن لكن هذا سوف يقيد الجالية من حيث اقتناء الأملاك العقارية بالوطن الأم مما سوف يطيح بالاقتصاد
المساعدات في اوروبا منها المادية والسكن تعطى لمن ليس له امكانيات ولتربية اطفالهم وتدريسهم واغلبية ابناء بلدنا يتلاعبون على القانون ويستغلونها لبناء منازل في المغرب. فعن اي اسلام تتحدتون وانتم تحرمون اموالكم بالتلاعب ، وعندما ينفضح امركم تلقون اللوم على الدولة. اتقوا الله ، وكما يقول المتل صفي وشرب. القانون لا يضلم احد
خطوة حميدة أقدمت عليها السلطات البلجيكية للقطع مع التطبيع مع التسيب والريع.
المشكلة هي الطمع و الجشع واش بنادم عندوا عمارة في طنجة و الدارالبيضاء تساوي الملاير. و مع دلك يدهب يشد الصف مع الفقراء و المتشردين من اجل المعاونه حشومه وعار بنادم طماع الي بغى الفقر الله اعطيه ليه وخليه ديما فقير
they deserve it, anyone who keeps bringing money to morocco deserve to be sent back to morocco forever.