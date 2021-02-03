رصيف الصحافة: حزب الاستقلال يحذر من إفساد الاستحقاقات الانتخابية

قراءة رصيف صحافة الخميس نستهلها من “المساء”، التي نشرت أن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال دعت إلى الإسراع في القيام بالإصلاحات السياسية، وتأهيل المنظومة الانتخابية، بما يعزز ويقوي المسار الديمقراطي بالمملكة، مؤكدة على ضرورة تجاوز أعطاب النظام الانتخابي الحالي.

ووفق “المساء” فإن حزب الاستقلال حذر من بعض الممارسات الرامية إلى إفساد العملية الانتخابية، من قبيل استغلال الإمكانيات العمومية في المرحلة التي تسبق الانتخابات، مناديا بتوفير مناخ سياسي سليم قادر على التحفيز على المشاركة، وتفعيل المساطر القانونية في حق المتلاعبين، وضمان التنافس السياسي الشريف بين الأحزاب.

ونقرأ ضمن مواد “المساء”، كذلك، أن عناصر الدرك الملكي بتحناوت، بإقليم الحوز، تمكنت من تفكيك عصابة خطيرة تنشط في الاتجار بالمخدرات، بعد توقيف فتاتين كانتا على متن دراجة نارية من أجل التأكد من هويتهما ووثائق الدراجة؛ وأفضى تفتيش حقيبة كانت بحوزتهما إلى العثور على نحو 500 قرص هلوسة، وكمية كبيرة من مخدر الشيرا، إضافة إلى سلاحين أبيضين من الحجم الكبير. ودلت الفتاتان عناصر الدرك إلى الوجهة التي كانتا تقصدانها، وعند انتقال العناصر الدركية إلى المكان المذكور تم اعتقال أربعة أشخاص آخرين على صلة بهما، بعد مداهمة مخبأ كان يتحصن به أفراد العصابة الإجرامية. وتم الاستماع إلى الجميع وتقديمهم أمام النيابة العامة المختصة، كل حسب المنسوب إليه.

ومع المنبر ذاته، الذي تطرق لحادث العثور على جثتين تعودان لطفلتين إحداهما تبلغ من العمر 6 سنوات، والأخرى 11 سنة، تربطهما قرابة عائلية، وسط صهريج لمياه السقي بأحد الدواوير بمنطقة مولاي إدريس زرهون، حيث انتقلت عناصر الدرك والسلطات المحلية والوقاية المدنية، وتم فتح تحقيق في الموضوع.

“الأحداث المغربية” ورد بها أن مجلة “أتالايار” الإسبانية نشرت مقالا أكدت فيه أن النظام الجزائري يستخدم كل الوسائل الممكنة، بما في ذلك الوضع في منطقة القبايل أو الحراك الشعبي، من أجل صرف الانتباه عن الوضعية الاقتصادية الخطيرة، وأزمة الغذاء في البلاد، التي توشك على الإفلاس رغم مواردها النفطية والغازية.

وذكرت الورقية عينها أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات زاروا الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية بطنجة، التي تشرف على تدبير القطاع لأقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة، التي تشمل أيضا شفشاون العرائش ووزان، وذلك للتحقيق في حساباتها للسنوات الخمس الماضية، أي فترة التدبير الحالية.

وفي خبر آخر أثارت “الأحداث المغربية” تذمر الطلبة في العديد من الجامعات ذات الاستقطاب المفتوح من غياب التعليم عن بعد، الذي اعتمدته الوزارة منذ توقيف الدراسة، إذ مازال بعض الأساتذة لم ينشروا الدروس أو يبثوا أي فيديو تواصلي لشرح الدروس للطلبة، ناهيك عن الشروع في جدولة الامتحانات الخريفية، وعدم اعتماد مراكز القرب لإجراء الامتحانات، التي تم اعتمادها في امتحانات الدورة الربيعية للموسم الجامعي المنصرم.

وعلى صعيد آخر ورد بالمنبر الورقي نفسه أن دار كريستيز للمزادات تعرض لوحة نادرة لرئيس الوزراء الأسبق الراحل البريطاني ويستون، تحمل عنوان “برج مسجد الكتبية” بمراكش، يوم 1 مارس القادم، كان قد رسمها أثناء حلوله بالمغرب، لحضور مؤتمر أنفا بالدار البيضاء عام 1943، مع الرئيس 32 للولايات المتحدة الأمريكية روزفلت، والرئيس الفرنسي الجنرال ديغول، والجنرال هنرو جيرو، والملك الراحل محمد الخامس، لبلورة إستراتيجية هزم ألمانيا النازية. ومن المرتقب أن ينظم حفل كبير بهذه المناسبة، يضم أعمال الفنانين البريطانيين المعاصرين.