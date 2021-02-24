رصيف الصحافة: "لائحة دولية جديدة" تستنفر مكتب "الأنتربول" بالرباط

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس نستهلها من “المساء”، التي كتبت أن مكتب “الأنتربول” بالعاصمة الرباط توصل بلائحة جديدة تضم مشتبها بهم أفارقة مبحوث عنهم دوليا، إذ ذكرت أسماؤهم ضمن تحقيقات دولية وتبين أنهم ينشطون ضمن جماعات تنشط في الاتجار بالبشر ودعم جماعات متطرفة.

ووفق المنبر ذاته فإن الإجراءات الأولية للبحث والتنقيط بينت أن اثنين من المشتبه بهم فيهم يشكلان موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني في قضايا تنظيم الهجرة السرية والنصب والاحتيال، بينما يشتبه في تشبع شخص ثالث من الموقوفين بالأفكار التكفيرية المتطرفة، التي يجري الكشف عنها وتحديد تقاطعاتها مع أنشطة هذه الشبكة الإجرامية.

ونشرت الجريدة نفسها أن أصواتا داخل مديرية الأدوية طالبت بعرض ملف الخروقات التي طفت على سطح التدبير المالي والإداري على أنظار القضاء، إذ طالبت نقابة بفتح بحث قضائي من أجل كشف ملابسات خروقات التدبير الذي تعرفه المديرية، خاصة بعد حديث عن وجود شبهة تضارب المصالح بين عدة أطراف داخل المديرية وخارجها.

وتطرقت “المساء”، أيضا، لخبر تأجيل محاكمة المتابعين في جريمة “لاكريم”، التي يتابع فيها 13 متهما، إلى غاية 30 مارس المقبل، لإعداد الدفاع واستدعاء مترجم.

وذكر الخبر أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش كانت قد أسدلت الستار يوم 26 يوليوز 2019 على قضية جريمة “لاكريم” التي هزت مراكش في الثاني من نونبر 2017، وأسفرت عن قتل طالب في كلية الطب وجرح اثنين آخرين بينهما زميلته في الكلية.

المصدر ذاته أورد أن ساكنة دوار اهديل المعمورة وفعاليات المجتمع المدني بجماعة سيدي شيكر بإقليم اليوسفية طالبت السلطات المختصة بالتدخل لرفع الضرر الناتج عن عمل الشركات الناشطة بمقالع الرمال بوادي تانسيفت، والتعجيل بإجراء بحث معمق في الموضوع، والقيام بمعاينة بالمكان للوقوف على الوضع، واتخاذ التدابير اللازمة.

“الأحداث المغربية” نشرت أن المغرب تصدر قائمة البلدان المستوردة للقاح “أسترازينيكا”، الذي ينتجه معهد مصل الهند “سيروم إنستيتوت”، إذ كشفت صحيفة “تايمر أوف إنديا” أن الهند صدرت 34.5 ملايين جرعة من لقاح “أسترازينيكا” إلى مختلف دول العالم، وأن بنغلاديش والمغرب كانا المستوردين الأولين للقاح بـ 9 ملايين جرعة لبنغلاديش و6 ملايين جرعة للمغرب، تليهما البرازيل بـ 4 ملايين جرعة.

وتورد الورقية اليومية ذاتها أن المحكمة الابتدائية بمراكش أدانت عون سلطة بشهرين حبسا نافذا، وغرامة قدرها 500 درهم، مع إتلاف الوثائق المحجوزة، وذلك على خلفية تورطه في التلاعب في رخص التنقل الاستثنائي، وتحقيق مكاسب مالية غير قانونية من هذا الاقتراف.

ونقرأ ضمن مواد “الأحداث المغربية”، أيضا، أن اللجنة القانونية لحزب “open vid” أوقفت النائبة البلجيكية والمغربية الأصل “سهام الكواكبي” عن ممارسة مهامها السياسية لمدة ستة أشهر، على خلفية تهمة الاستعمال غير اللائق والمشكوك فيه للإعانات في حملتها الانتخابية. وقدرت المبالغ بحوالي 20 ألف يورو؛ مع تهمة التصرف في أقساط تأمين مرتبطة بأزمة كورونا تجاوزت 53 ألف يورو.

إلى “أخبار اليوم” التي أثارت احتجاج سكان مدينة رباط الخير، المشهورة باسم “هرممو”، على سوء أحوال مدينتهم التي تعاني التهميش، والإقصاء المجال، يوازيهما خصاص في البنيات التحتية ومشاريع تنموية، ما خلف مآسي اجتماعية بالمنطقة، وانعدام فرص الشغل، وانتشار البطالة بسبب التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا.

واهتمت “أخبار اليوم” بدراسة جديدة ترصد أداء قطاع السيارات المستعملة بالمغرب، أفادت بأنه رغم التأثير الكبير الذي عرفه سوق السيارات خلال فترة الحجر الصحي، تمكن من إظهار انتعاش قوي مقارنة بشهر يونيو المنصرم، مسجلا أعلى أرقام رغبات الشراء. وأشارت الدراسة إلى أن المغاربة يضعون معيار السعر لاختيار سياراتهم في المركز الأول بنسبة 78 بالمائة، يليه معيارا نسبة الاستهلاك والتجهيزات.