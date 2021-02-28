رصيف الصحافة: محاكم المملكة تعتمد مخططا لتجاوز حالة الحجر الصحي

قراءة رصيف صحافة بداية الأسبوع نستهلها من “المساء”، التي تطرقت إلى تراكم الملفات بمختلف محاكم المملكة، مما جعل قضايا معينة تعرف تأجيلات تجاوزت السنة الواحدة، دون أن يتم النطق بالحكم فيها، في حين يوجد أغلب المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجون المغرب.

وكتبت الجريدة أنه يتم حاليا تنفيذ مخطط لخروج المحاكم من حالة الحجر الصحي، إذ يمر المخطط المذكور عبر ثلاث مراحل أساسية، منها ما يخص تنظيم الجلسات، ومواصلة الجلسات عن بعد، والتي أعطت نتائج مهمة جدا، خاصة مع قرار إغلاق السجون، ووضع عدد من الإجراءات المتعلقة بالمساطر المرتبطة بالجلسات بمشاركة النقباء، في إطار الحفاظ على الأمن الصحي للمرتفقين والمتقاضين.

وأشارت “المساء” إلى أن الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أكد أنه تم وضع مؤشرات تم تقسيمها إلى ثلاث مراحل تهم 20 يوما الموالي لرفع الحجر من خلال إجراءات تكثيف العمل الذي يتم الآن، والذي سيعطي انفراجا قضائيا دون اكتظاظ المحاكم، في أفق استئناف النشاط القضائي العادي قريبا.

وأوردت الصحيفة ذاتها أن الأطباء الداخليين والمقيمين هددوا بالتصعيد احتجاجا على ما وصفوه بالتأخير غير المبرر في صرف منحة “كوفيد- 19” رغم هزالتها، منددين بالإهمال والإقصاء الذي يواجهونه. كما استنكروا التأخير الذي يطال صرف مستحقات الحراسة والإلزامية في بعض المستشفيات الجامعية منذ سنة 2018.

وجاء ضمن مواد العدد ذاته أن عبد الله بوانو، رئيس جماعة مكناس، يستعد لتقليص الأقسام والمصالح بالجماعة وفق المسموح به، حيث سيتم تقليص عدد الأقسام إلى 5 أقسام، بعدما كانت تصل إلى 15 قسما، كما سيتم تقليص عدد المصالح التي توجد بالجماعة إلى 10 مصالح، بعدما كانت 40 مصلحة، وفق الإجراءات القانونية الجديدة التي تخص التنظيم الإداري للجماعات الترابية، في إطار الحكامة وترشيد النفقات. وستوفر هذه العملية لكل جماعة ترابية جزءا مهما من الأموال التي كانت تصرف لفائدة رؤساء المصالح والأقسام.

المنبر نفسه تطرق إلى توقيف 29 شخصا داخل فيلا بمراكش، بينهم 20 شخصا من جنسيات أجنبية، للاشتباه بتورطهم في خرق حالة الطوارئ الصحية، وإعداد محل للقمار، وبيع المشروبات الكحولية دون ترخيص.

ووفق “المساء”، فإن عملية التفتيش أسفرت عن حجز مبالغ مالية مهمة بالعملات الوطنية والأجنبية، وقنينات للمشروبات الكحولية، ومعدات وآليات خاصة بلعب القمار.

فيما نشرت “الأحداث المغربية” أن آباء تلاميذ مدارس البعثة البلجيكية قرروا الاحتجاج بعد قرار رفع واجبات ورسوم إعادة تسجيل تلاميذ هذه البعثة، مشيرة إلى وجود توتر بين مدارس البعثة البلجيكية بالمغرب وبين آباء وأمهات التلاميذ نتيجة تفعيل الإدارة العامة للبعثة قرارا يطالب أولياء التلاميذ بإعادة تسجيل أبنائهم بأثمنة باهظة وبنسب مئوية مرتفعة.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة أن المعهد العالي للدراسات العليا في التنمية المستدامة “إيشاد” أعلن عن اختيار 13 طالبة وطالبا للاستفادة من منحة دراسية تقدر قيمتها بمبلغ 50 ألف دولار كندي للطالب الواحد.

وحسب “الأحداث المغربية”، فإن هذه المنحة الدراسية ستغطي سنة بالمجان في معهد “إيشاد”، ينتقل بعدها الطلاب المغاربة إلى كندا للدراسة مجانا، بمنحة سنوية تبلغ 14500 دولار لتغطية المصاريف الشخصية للطالب الواحد. وأضاف المصدر ذاته أن الطلاب سيحصلون بعد سنتين على “الماستر المهني” في تخصصات لها علاقة بالمتغيرات المناخية والبيئة وعلوم الماء.

كما كتبت “الأحداث المغربية” أنه مباشرة بعد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو تقول فيه طفلة إنها تعرضت للاغتصاب من طرف جارها وعمها، فتحت فرقة الأحداث وخلية التكفل بالنساء ضحايا العنف بولاية أمن فاس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مضيفة أن ولاية أمن فاس أكدت أن قضية الاعتداء الجنسي الواردة في الشريط سبق أن شكلت موضوع بحث قضائي في شهر يناير من السنة الماضية.

وأوردت اليومية ذاتها تصريحا لنزهة العلوي الماحي، ناشطة حقوقية ورئيسة جمعية “سيدتي المغربية”، قالت فيه إن الأمن يجب أن يكثف تحقيقاته للوصول إلى الحقيقة، متهمة زوجة أب الطفلة بأنها لقنتها التصريح، الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي على شكل شريط فيديو عمم بشكل مكثف على تلك المواقع، وأكدت أن الزوجة ترهب الضحية بشكل كبير، لذلك طالبت المسؤولين بضرورة التدخل لتعميق البحث في النازلة.

وأوضحت الماحي أنها تبنت ملف الضحية بعد أن تعرضت للاغتصاب، مضيفة أنه سبق أن تداولت المحكمة قضية هذه الطفلة، وتم الحكم على الشاب جارها بسنة حبسا نافذا بعد متابعته بتهمة الاغتصاب.

وعلاقة بقرار المغرب شرعنة زراعة القنب الهندي لأهداف طبية، نشرت “الأحداث المغربية” أن بعض المصادر الإسبانية نوهت بقرار المغرب، معتبرة أنه شجاع، وأنه سيمكن من وضع حد لعمل الوسطاء وبارونات المخدرات، وسيحدد المساحة المزروعة بشكل قانوني، وسيضع حدا للتوسع العشوائي لتلك المزارع. ولم يفت البعض الإشارة إلى أن ذلك سيحد من الرشاوى التي يستفيد منها بعض المعنيين بمحاربتها، خاصة بالمناطق الجبلية النائية.