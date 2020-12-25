رصيف الصحافة: مديرية الأمن تُحْدث فرقا جديدة لمكافحة العصابات

قراءة رصيف صحافة نهاية الأسبوع نستهلها من “المساء”، التي نشرت أن المديرية العامة للأمن الوطني كشفت الكثير من الأهداف التي تنوي تحقيقها سنة 2021، وأهمها تعيين المزيد من الوحدات المتنقلة لشرطة النجدة لتشمل ولاية أمن القنيطرة، ومختلف المناطق الأمنية التابعة لولاية أمن الدار البيضاء، وإحداث فرق جديدة لمكافحة العصابات بولايتي أمن مراكش ومكناس، على غرار التجربة والنتائج الإيجابية التي بصمت عليها هذه الفرق في كل من الرباط وسلا وفاس وطنجة والدار البيضاء وأكادير والقنيطرة ووجدة.

ووفق المنبر ذاته فإن السنة المقبلة ستعرف تعميم فرق الاستعلام الجنائي والدعم التقني في عدد من المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية، وكذا إحداث مدرستين جهويتين للتكوين الشرطي بكل من طنجة ومراكش.

وتورد الجريدة ذاتها أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قرر إجراء تحقيق في مواجهة رئيس جماعة أمكراد، إقليم الصويرة، من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية؛ وذلك بناء على نتائج البحث التمهيدي المنجز من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.

وأكدت شكاية للجمعية المغربية لحماية المال العام صرف مبالغ هامة في شراكة مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من أجل تزويد الدواوير بالمنطقة بسقاية للماء الصالح للشرب، إلا أن الجماعة تخلت عن الاتفاقية ولجأت إلى صرف 200.000.00 درهم لتوسيع “الغدران” سنة 2012، واستعمال شاحنة الجماعة لجلب الماء لملء المطفيات في شروط تنعدم فيها الوقاية من الأمراض، بالإضافة إلى تبديد أموال الجماعة في مجال خارج الاتفاقية مع المكتب الوطني للماء والكهرباء.

ونقرأ ضمن مواد “المساء”، كذلك، أن عناصر الشرطة التابعة لولاية أمن فاس تمكنت من تفكيك شبكة للنصب على الراغبين في الالتحاق بسلك القوات المسلحة الملكية وجهاز الدرك الملكي، تتكون من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 63 و72 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية في قضايا النصب والتزوير، فيما تبين أن المتهمين متورطون في جرائم النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.

ومع المنبر ذاته، الذي أفاد بأن وسيط المملكة جدد انتقاده تراخي الإدارات العمومية وتقاعسها في تنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤسسته، والهادفة إلى ضمان حقوق المواطن، وتجويد خدمات المرفق العمومي ورفع منسوب الثقة في الإدارات والمؤسسات.

ووفق “المساء” فإن محمد بنعليلو نبه، في لقاء تواصلي مع المخاطبين الدائمين بالإدارات والمؤسسات العمومية، إلى أن التقارير المقبلة التي سترفع إلى الملك ستقف عند حدود التقصير المسجل في تعاطي الإدارات العمومية مع عدد من الملاحظات التي سبق التنبيه إليها.

أما “أخبار اليوم” فأوردت أن حكما قضائيا ابتدائيا صدر عن المحكمة التجارية بمراكش قضى بإعفاء مكترية من أداء واجبات كراء محل معد للاستعمال المهني خلال فترة الحجر الصحي، إذ علل القاضي حكمه بأن الحرمان الكلي من الانتفاع من المحل المكترى، خلال الفترة الممتدة من 20 مارس إلى غاية 10 يوليوز الماضيين، بناء على أمر صادر عن الإدارة العامة، يبيح إعفاء المكترية من أداء واجبات الكراء خلال الفترة المذكورة، مستندا إلى الفصل 652 من القانون الالتزامات والعقود، الذي ينص على أن أعمال الإدارة العامة التي تتم وفقا لما يقضي به القانون، والتي يترتب عنها نقص كبير في انتفاع المكتري، كالأشغال التي تنفذها الإدارة والقرارات التي تصدرها، تبيح له أن يطلب، على حسب الأحوال، إما فسخ العقد وإما إنقاصا في الكراء متناسبا في ذلك النقص.

وجاء في “أخبار اليوم” أيضا أن وزير الصحة، خالد أيت الطالب، أفاد في حوار مع مجلة “تيل كيل عربي” بأن الشراكة المغربية الصينية تهم، بالإضافة اقتناء جرعات اللقاح، الشروع مستقبلا في تصنيع اللقاح الذي تنتجه شركة “سينوفاك”، وذلك في مصنع سيشيد شمال المغرب، لكن مكانه لم يحدد بالضبط.

ونسبة إلى مصادر الجريدة فإن تبين أن الأمر يتعلق بمصنع بيوطبي سيتم تشييده في مدينة محمد السادس “طنجة تيك”، إذ تجاوز الأمر مرحلة التخطيط إلى الشروع في كيفية تنفيذ المشروع، وذلك في وقت تشهد “طنجة تيك” تقدما في الإنجاز، بعد توقيع اتفاقيات شراكة بين CCCC/CRBC، شركة تشاينا كوميونيكيشنز كونستركشن المحدودة، وفرعها الشركة الصينية للطرق والقناطر، وبين جهة طنجة تطوان الحسيمة والوكالة الخاصة طنجة المتوسط بطنجة، وبنك إفريقيا في الدار البيضاء.