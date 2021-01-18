رصيف الصحافة: مسؤولون كبار يحتلون إقامات وظيفية وفيلات فاخرة

قراءة بعض صحف الثلاثاء نستهلها من “المساء” التي نشرت أن مصادر نقابية طالبت بفتح تحقيق على أعلى مستوى من أجل وضع حد للاحتلال غير المشروع لسكنيات وظيفية خاصة بموظفي وزارة التربية الوطنية من طرف أسماء تعاقبت على مناصب المسؤولية.
ونبهت المصادر إلى استمرار احتلال مسؤولين كبار لإقامات فاخرة، عبارة عن فيلات بمساحات شاسعة تتجاوز 2000 متر مربع وتقدر قيمتها بمليارات السنتيمات، بدون موجب حق، مشيرة إلى وجود تحركات للاستفادة من تفويت هذه الفيلات بعد المنشور الذي أصدره رئيس الحكومة لتسريع تفعيل مقتضيات المرسوم المتعلق بتفويت مساكن الدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود.
وجاء في الصحيفة ذاتها أن البروفيسور عز الدين الإبراهيمي، عضو لجنة التلقيح، كشف عن وضعية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد ببلادنا، موردا أن لقاح “سينوفارم” قيد التداول بين مديرية الأدوية والصيدلة واللجنة الاستشارية للترخيص، فيما لقاح “أسترازينيكا” رخص له بشكل استعجالي، وأنهما لقاحان فعالان وآمنان.
وقال البروفيسور الإبراهيمي إن “اللقاح منذ مدة قيد الشحن، في ظل الطلب المتزايد على اللقاحات، وقد اقترحنا فتح قنوات متعددة لشراء لقاح جونسون أند جونسون الذي سينهي تجاربه السريرية في شهر فبراير، لا سيما أن اللوجستيك الموازي لاستعماله متوفر، وجرعة واحدة منه تكفي لتطوير المناعة”.
وأضاف الإبراهيمي قائلا: “يجب كذلك أن نفكر في اقتناء لقاح موديرنا الذي يمكن اقتناؤه وتخزينه وتوزيعه؛ إذ بمجهود وطني بسيط يمكننا ربح لوجستيك التبريد ناقص 20 درجة، الذي سينضاف ويقوي ترسانتنا”، مؤكدا أنه “يجب تنويع مصادر اقتناء اللقاح حتى لا نبقى تحت رحمة أي شريك أو شركة كما هو الحال اليوم”.
وذكرت “المساء” في موضوع آخر أن عناصر مديرية مراقبة التراب الوطني تطارد شبكات الاتجار بالبشر والهجرة السرية، التي مازالت تستغل ظروف الجائحة قصد جمع مترشحين وتهجيرهم سواء من الجنوب أو من الشمال نحو إسبانيا.
وفي هذا الإطار، جرى توقيف أربعة أشخاص بميناء الصيد البحري بمدينة أكادير وهم في حالة تلبس بمحاولة تهجير 20 مرشحا للهجرة غير المشروعة على متن قارب للصيد. وأثناء إجراءات البحث التمهيدي مع هؤلاء المتهمين بالاتجار بالبشر، اعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم، كما صرحوا بامتدادات الشبكة على المستوى الوطني.
“أخبار اليوم” ذكرت أن حزب الاستقلال تبرأ من مستشار جماعي دعا إلى توأمة مدينة وزان مع مدينة إسرائيلية، ويتعلق الأمر بالمستشار في مجلس الجماعة بمدينة وزان محمد فهد الباش، الذي اقترح خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي المنعقد في 15 يناير الجاري، توأمة مع إحدى المدن الإسرائيلية، قائلا إن ذلك سيجلب التنمية والرخاء للمدينة، داعيا رئيس المجلس المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية إلى تفعيل هذا المقترح تماشيا مع توقيع المغرب اتفاق التطبيع مع إسرائيل.
وأوردت الجريدة ذاتها خبر محاكمة شبكة تروج أقراصا لعلاج الكلاب، بمبالغ مالية ما بين 1750 و2500 درهم للعلبة الواحدة، على أساس أنها أقراص للإجهاض.
ويتعلق الأمر بالمضادين الحيويين “MOXـNEO” و”FLUSTAPHE 500″، اللذين يوصفان عادة لعلاج التهاب الأنف والحنجرة وتعفن الجروح، ويتراوح سعرهما ما بين 50 و70 درهما، ويستعملان أيضا في علاج الكلاب من داء يصيبها معروف باسم “الكاري”.
وقضت الغرفة الجنحية الاستئنافية التلبسية باستئنافية مراكش بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم ضد المتهم الرئيس، الذي له سوابق قضائية في حيازة المخدرات وتكوين عصابة إجرامية في السرقة الموصوفة.
جريدة “الأحداث المغربية” قالت إن محكمة الأسرة بمدينة الدار البيضاء أمرت بإجراء خبرة جينية عن طريق الحمض النووي (ADN) عهد بها إلى مختبر الشرطة العلمية في قضية النسب التي رفعتها الشابة ليلى السرغاني ضد المحامي محمد الطهاري، زوج المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي، من أجل إثبات نسب الطفلة نور.
وأضاف الخبر أن المحكمة ألزمت المحامي الطهاري بإجراء تحاليل الحمض النووي لإثبات أو عدم إثبات نسب الطفلة نور، مستجيبة للدعوى التي رفعتها ليلى السرغاني، والدة نور، ضده في شتنبر 2019.
وجاء ضمن مواد الورقية ذاتها أن أسباب تأخر وصول اللقاح إلى المغرب لخصها أعضاء اللجنة الاستشارية العلمية الوطنية للتلقيح في كون القدرة التصنيعية للعالم محدودة.
فرغم تطوير اللقاحات في وقت قياسي، إلا أن الشركات لن تتمكن من صنع 10 مليارات جرعة المطلوبة للوصول إلى المناعة الجماعية، إضافة إلى أن الدول المطورة للقاحات اشترت جميع الجرعات. وكمثال على ذلك، اشترت أمريكا وأوروبا 800 مليون جرعة لكل واحدة منهما.
ونشرت “الأحداث المغربية” كذلك أن الجمعية المغربية لأساتذة الرياضيات كشفت ما وصفته بفشل طريقة التدريس بالتناوب التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني خلال الموسم الدراسي الجاري، بسبب الوضع الاستثنائي لجائحة كورونا، معلنة عن غياب رؤية واضحة لآليات تنزيل ما يسمى بالتعليم الذاتي.
وقالت الجمعية إن التدريس بالتناوب لم يبلغ هدفه، نظرا لغياب أي مذكرات توضيحية وواقعية وقابلة للتنفيذ من حيث الشكل والمضمون.
وسجلت الجمعية ضبابية الرؤية في مرحلة تشخيص التعثرات، التي أخذت حيزا زمنيا مهما من زمن التعلمات أثر على السيرورة الدراسية خلال الأسدس الأول من الموسم الدراسي الحالي.
التطبيع مع الشعب أولا والنهوض بالإنسان المغربي.. ثم التطبيع مع أي كان بعد ذلك.. جا معانا
عادي في هذا البلد اللي لقا شي روبيني راه يشرب منو . الناس ساكنة في الكاريانات. و تسقط عليها منازلها و يموتو بالبرد في الجبال . و الشفارة اللي حاكمين البلد يتنعمون بخيراتها. اللهم انتقم من كل من ضيع حق من حقوق هذا الشعب
l article des villas occupée par de haut fonctionnaire de l etat c un gros dossier et croyez moi j en sais qlq chose vous allez ouvrir l enfer . c tout un lobby bien organisé et celui qui en parle on lui tire les oreilles . vous imaginez des villas a bir kassem ou Mohamed 6 avec une superficie énorme qui dépasse le milliard et demi .et du jour au lendemain ils deviennent milliardaire. .
ما هادا ياهادا مرحبا الكل يسرق، البرلمان مرحبا الحكومة، المنتخبون، الادارات، الموضفون، المسؤواون ،اعوان السلطة ،البناء العشوائي ،الأسواق العشوائية ،البناء فوق الملك البحري بجانب الشاطىء فيلات، منازل، مقاهي، مطاعم، فنادق، مفرشة للدعارة ولا من يحرك ساكنا، انا فعلا لا اتهم الجميع ولكن الحوتة كتحنز شواري ،لدالك يجب تطبيق القانون على الجميع كيفما كانت مرتبته او مسؤوليته او منصبه او نفوده، كلنا سواسية امام القانون قبل أن تفلت الأمور من بين ايدينا، دوام الحال من المحال والمغرب لجميع أبنائه بدون تمييز ولا استتناء
المرجو من حزب الاستقلال عفوا الاستغلال توضيح هاذا الامر : واش الحزب موالي ام مناهضة لدولة إسرائيل ؟ بغينا نعرفو موقف الحزب من طرف السيد بركة عندما تزول الضبابية من أمامه.
مسؤولون رفيعون في وزارة التربية…يعني الدين تقع على عاتقهم مسؤوليتة تربية النشء على الخصال الحميدة و إعطائهم المثل الأعلى في حسن التصرفات و التعايش النبيل و الكريم …يحتلون بنايات حكومية فخمة ليست في حقهم…انتهاازية و تطفل…تدل ان لافرق بينهم و بين المهاجرين من جنوب الصحراء الدين يحتلون بعض البنايات … لتقيهم من التشرد…!
السلام عليكم.إييه شكون بحالهم اسكنوا في فيلات شاسعة وفابور ومزال عندهم خلصة صحيحة ما داموا مسؤولين كبار والدولة ماكاتهضرش كيتنا حنا لي كل مرة كانرحلوا من غرفة لغرفة في ديور الكراء ومهددين يخطر التشرد إلا مالقيناش باش نخلصوا الكراء وغارفين كريديات من الفوق.لك الله ياغقير هذا الوطن.حتا واحد مامسوق لمشاكيلك واخا تموت كاع.المهم المسؤولين يتهمون في الخيرات دون أن يؤدوا واجبهم تجاه الدولة وتجله وطنهم ونجاه مواطنيهم
لك الله يا وطني التفويت ؟؟؟؟الفيلات بالملايير يخدم الإنسان طول حياتو اف اعلى منصب اميصورش هاذ الهمزة.!!!!!!!!!!!!!!!!!!! في المغرب لا تستغرب
القضاء على الفساد و الرشوة سهل جدا اذا كان جل افراد المجتمع واعون و يهتمون بمحاربته. الطريقة المثلى هي اولا ان لا ينظر الناس الي الراشين و الفاسدين بأنهم ابطال و لهم حظ و رزق او نعمة من السماء و ان لا يحترم الناس أولئك الذين يصبحون اغنياء في وقت وجيز او الذين يحصلون على امتيازات و اشياء سواء سيارات فارهة و فيلات و ملابس و هواتف و تويشيات باهضة رغم ان من المعلوم ان اجورهم و مداخلهم لا تسمح بذلك و النظر اليهم باحتقار و لو بدون التحدث اليهم و عدم احترام المشكوك فيم و المعروفون بذلك كذلك و ان يسألهم الناس بطريقة تهكمية من اين لهم ذلك و كيف حصلوا على ما لهم رغم ان مدخولهم محدود. و رغم ان المرتشين و الفاسدين دائما ما يلعبوا ورقة الحسد و الغيرة التي يستعملونها اتجاه الآخرين و ان لا يظهر الناس انهم يتمنوا ان يكونوا مثلهم.
اما الذين وصلوا بالقمار و الاجرام و المخدرات و البغاء و الاحتيال و الدعارة، فعلى وجوههم ظاهرة. فليدعو الناس اليهم بالكلام او بنظرة عاطفية بالتوبة و الطريق المستقيم،
احتلال عقارات الدولة.هؤلاء مجرمين يجب افراغهم بالقوة.ومطالبتهم بالتعويض.عندما يرى الشباب مثل هده النمادح.يكفر بالانتخابات والوطن.
مرضينكم غالمسؤولين تابعينهم حتى فسكن تكلم على بنية تحتية لدار بيضاء مع الفيضانات لدازت
c’est vraiment honteux pas pour les occupants des villas mais pour l’état qui ne veut pas colmater cette hémorragie.
Quand même! des superficies de 1000 et de 2000m2 ne peuvent être cessibles. Et si c’est le cas, à Dieu la dignité!
جل قدماء الموظفين المركزيين من مدراء وكتاب عامين ووزراء استفادوا من السكن الوظيفي الراقي واماكن اصطياف راقية . وتم الاستيلاء عليها بطرق تتحايل على القانون. إما بالشراء بثمن رمزي او بالكراء كذلك بسومة رمزية ولمدة 99 سنة !
وخير مثال مجموعة الفيلات المتواجدة قرب وزارة النقل التي بنيت في اواخر سبعينيات القرن الماضي في إطار مشروع وطني كان في طور البناء في اقليم يبعد عن الرباط بمئات الكيلومترات.
أما احتلال الملك العمومي البحري فحدث ولا حرج.
أضف الى السكن الوظيفي الممتاز ، استغلال المقالع الذي يستغله الكثير من المسؤولين الترابيين. وهذه مواضع يعرفها المغاربة بدون استثناء.
الله يعطينا عام زين والله يحدف الفيزا بين المغرب واسرائيل
يبدو أن مؤشر الفساد في تصاعد مستمر وإذا استمر على هذه الحال فسيأتي على الأخضر واليابس.