رصيف الصحافة: معابر سبتة ومليلية تنتظر موقف إسبانيا من الصحراء

قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأسبوع الصحفي”، التي نشرت نسبة إلى مصادر إسبانية أن فتح المغرب للحدود مع سبتة ومليلية المحتلتين مرتبط بمدى قبول إسبانيا ببعض مطالبه، التي ترتكز أساسا على الاعتراف بسيادته على أقاليمه الجنوبية بالإضافة إلى قضايا أخرى.

ووفق المنبر ذاته فإن صحيفة “إيل إسبانيول” قالت إن المعابر الحدودية بين المغرب مغلقة منذ شهر مارس 2020، نتيجة انتشار وباء “كورونا”، معتبرة أن الرباط تستغل هذا الأمر كذريعة لاستمرار إغلاق المعابر مع الاستمرار في تطوير المشاريع بالمناطق الشمالية.

وأشارت “الأسبوع الصحفي” إلى أن إسبانيا سبق أن أعلنت عن قرب فتح حدودها مع المغرب، بما فيها معبرا المدينتين المحتلتين “باب سبتة” و”بني أنصار”؛ إلا أن الأمر بيد السلطات المغربية التي قامت بالإغلاق، لكن يبدو أن الإعلام هدفه الضغط على المغرب حتى يفتح الحدود من جديد.

ونشرت الأسبوعية ذاتها أن عبد الرحيم بيوض، رئيس مكتب الاتصال المغربي بتل أبيب، كشف موعد إطلاق الرحلات المباشرة بين المغرب وإسرائيل، إذ كتب في صفحة “إسرائيل بالعربية” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بعد شهر رمضان، سنعمل على تسيير رحلات جوية مباشرة بين الدولتين”.

وأجرى بيوض لقاء مع أوفير أكونيس، وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، ناقش خلاله اتفاق السلام والتعاون الموقع بين البلدين، وقال إن التقاليد اليهودية جزء لا يتجزأ من الثقافة المغربية، متوقعا زيادة في التعاون بين البلدين.

“الأسبوع الصحفي” أفادت، أيضا، بأن الإدارة الأمريكية قامت بحركية في مناصب السفراء الأمريكيين بإفريقيا، شملت العديد من الدول؛ فيما لم يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن ترشيح أي اسم لشغل منصب سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة المغربية، بعد انتهاء مهام ديفيد فيشر في يناير الماضي.

ونشرت “المنعطف” أن محمد الصوفي، رئيس منتدى مهندسات ومهندسي جبهة القوى الديمقراطية، أفاد للأسبوعية بأن إشراك المهندسين في المشاريع الكبرى ضرورة لحل المشكلات الإنشائية. وأكد الصوفي أنه “حان الوقت لأن يكون لنا تصور حديث يتماشى مع مشروع حزبنا اللصيق بما هو اجتماعي صرف، والذي يشمل جميع القطاعات”.

أضاف المهندس والمدير السابق بالمكتب الوطني للسكك الحديدية أنه “قبل الترشح والانخراط في المجال السياسي، الذي سيرفع لا محالة من مستوى جودة العمل السياسي، يجب الاهتمام بالعمل القاعدي أي الدراسات الجامعية؛ وهو أمر يجب وضعه تحت المجهر قبل الوصول إلى الانخراط في العمل السياسي”.

“الأيام” نشرت أن رجال الدرك الملكي يرابطون ليل نهار أمام الإقامة الرئيسية الخاصة للمستشار الملكي أندري أزولاي، الذي عمل مع الملك محمد السادس بعد والده الراحل الحسن الثاني.

وأضاف الخبر أن السلطات قررت هدم السور الخارجي لهذه الإقامة الواقعة في الشارع الرئيسي لمدينة الهرهورة الشاطئية، على غرار ما تم مع مجموعة من الفيلات السكنية لنافذين في الدولة، من أجل توسعة الشارع الرئيسي للمدينة الذي أصبح في حلة جديدة، قبل أن تتم إعادة بناء سور الفيلا بعد إزاحته لبضعة أمتار حتى يستجيب للمعايير الصارمة لمخطط التهيئة الجديد للمدينة التي تحولت في الأشهر الأخيرة إلى ورش مفتوح، بإشراف مباشر من والي الرباط محمد اليعقوبي.

وتورد الأسبوعية ذاتها أن عددا من قيادات حزب العدالة والتنمية تعول على إقناع عبد الإله بن كيران، الأمين العام السابق لحزب “المصباح”، بالعودة إلى المشهد الحزبي قوة لإعادة الزخم إلى الحزب الذي فقد الكثير من بريقه في الولاية الحكومية الأخيرة.

وحسب “الأيام”، فإن رئيس الحكومة السابق لم يبد أي رغبة سواء في العودة مجددا إلى واجهة المشهد السياسي أو الترشح مرة أخرى في الانتخابات التشريعية المقبلة؛ التي دأب على خوضها فيها منذ انتخابات سنة 1997.

وأفادت الأسبوعية ذاتها كذلك أن شارع محمد الخامس تقرر إغلاقه لمدة 9 أشهر كاملة لإفساح المجال لبناء مرأبين أرضيين، الأول تحت الأرض بالساحة المقابلة للبناية التاريخية لبريد المغرب، بجوار متحف بنك المغرب، فيما سيتم بناء المرأب الثاني ما بين محطة القطار وساحة مسجد السنة، ليصبح بذلك عدد المرائب في شارع محمد الخامس ثلاثة بعدما سبق أن تم بناء المرأب الأول منذ 3 سنوات؛ بالساحة المحاذية لمحطة القطار.

ووفق “الأيام” فإن مدة إنجاز الأشغال المتمثلة في 9 أشهر تبدو مستغربة، خاصة أن مرائب أخرى تم بناؤها بالمدينة استغرقت أشغالها أزيد من ثلاث سنوات.

وفي حوار مع “الأيام”، ذكر عالم الاجتماع إدريس بنسعيد أن ضعف الحزب السياسي في المغرب واضح، وترجع هذه المفارقة إلى مستوى أعمق يتجاوز النص الدستوري والخطاب المعلن إلى طبيعة السياسة والنموذج السياسي نفسهما بالمغرب، وعلى ضوئهما موقع الحزب السياسي ووزن التمثيلية البرلمانية داخل هذا النظام. ويرتبط ضعف الحزب بطبيعة النظام السياسي، حيث تتداخل ثلاثة نماذج يخفي دوريا أحدهما الآخر؛ وهو ما لا يسمح للأحزاب السياسية بالإبداع وإنما فقط بالبحث عن سبل الاستمرار. ومن هنا، تتناسل الأمراض التنظيمية داخل الأحزاب السياسية.

الأستاذ الجامعي والمفكر السوسيولوجي أفاد بأن المغرب يعيش في قلب نظام بثلاثة وجوه، وأن الخطر الداهم هو الفراغ السياسي.

محمد أنين، رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، تطرق، في حوار مع “الوطن الآن”، إلى ضرورة حماية الساحل الشمالي لمدينة الجديدة من التشوهات العمرانية والبيئية التي تهدده، مشيرا إلى الاختلالات على مستوى الساحل بالجديدة؛ منها ما هو عام وله علاقة بالمجال البيئي ككل، كاقتلاع النخيل على مستوى طريق مراكش واختفاء حدائق بأزمور، ومنها ما له علاقة بالمجال البيئي في شقه المرتبط بالساحل فقط.

وعلاقة بقرار الإغلاق الليلي خلال شهر رمضان لعام 2021، أفاد محمد خكلي، أستاذ الفكر الاسلامي، لـ”الوطن الآن”، بأنه كان على الحكومة، قبل اتخاذ قرار الإغلاق الليلي، أن تضع خيارات عديدة وتختار الأنسب.

وذكر أستاذ الفكر الإسلامي أنه “لا شيء يمنع صلاة التراويح في البيوت، وأنا أشجع الناس على إقامتها بالبيوت، وإشراك الأبناء والأهل فيها، على اعتبار أن في ذلك أجرا كبيرا ومنافع اجتماعية عظيمة؛ من بينها حصول البركة في البيت، بالإضافة إلى اقتداء الأبناء بآبائهم”.