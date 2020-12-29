رصيف الصحافة: نشطاء يطعنون في الاتفاق الإسرائيلي أمام محكمة النقض

قراءة صحف يوم الأربعاء نستهلها من “المساء” التي تطرقت لدعوى قضائية أمام محكمة النقض للطعن في اتفاقية المغرب مع إسرائيل تقدم بها محامون وحقوقيون وقياديون في أحزاب سياسية؛ إذ وضع خالد السفياني، منسق مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، مقالا عبر كل من النقيب عبد الرحمان بن عمرو والنقيب عبد الرحيم بن بركة، أمام محكمة النقض من أجل الطعن في قرارات السلطات الحكومية ذات العلاقة بالتطبيع السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والسياحي مع الكيان الصهيوني، ملتمسا من خلاله من محكمة النقض إلغاء كافة القرارات المتخذة من قبل المدعى عليهم مع الكيان الإسرائيلي، باعتبارها مخالفة للنظام العام المغربي ولمقتضيات الدستور ولميثاق الأمم المتحدة ولاتفاقية فيينا وللقانون الدولي الإنساني وللشرعية الدولية لحقوق الإنسان.
وأفاد الجريدة ذاتها بأن الحاميات العسكرية تعرف استنفارا لاستقبال لقاح كورونا؛ إذ توصل رجال الأمن بمختلف رتبهم، لأول مرة، باستمارات تحمل جميع المعلومات الطبية التي يجب الإدلاء بها قبل انطلاق عملية التلقيح، لكون فئة كبيرة منهم توجد في الصفوف الأمامية لمحاربة الوباء.
ووفق “المساء”، فقد جاءت الاستبيانات لتحديد كل حالة على حدة ومدى حاجتها للتلقيح؛ إذ يطلب من رجال الأمن معلومات حول حالتهم الصحية، وما إن كانوا خلال فترة الطوارئ الصحية من المخالطين للمصابين بالفيروس التاجي، إضافة إلى أسئلة حول ما إذا كانوا يعانون من حساسية أو مرض مزمن، ستجمع من خلالها المديرية العامة للأمن الوطني بنك معلومات سيمكنها من تحديد الحالات ذات الأولوية.
وكتبت “المساء” أيضا أن زوجا في عقده الرابع بإقليم تاونات أقدم على قتل زوجته ذات الثلاثين سنة ورضيعها الذي يبلغ ستة أشهر، باستعمال آلة حادة، وذلك بسبب شكوكه في تعرضه للخيانة من طرف زوجته، خاصة وأنه كان يغيب عن منزل الزوجية من أجل العمل ويتركها وحيدة تنتقل بين منزلها ومنزل أسرتها، الأمر الذي جعله يعتقد أن الرضيع الذي رزق به ليس من صلبه.
وأضاف المصدر أن عناصر الدرك تمكنت من توقيف الجاني، فيما تم نقل الجثتين إلى مستودع الأموات من أجل عرضهما على التشريح وإعداد تقرير طبي مفصل حول أسباب الوفاة.
المنبر الإخباري ذاته أفاد بأن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش قررت تأجيل البت في ملف شبكة للإجهاض إلى غاية الـ 18 من يناير المقبل، وذلك لاستدعاء متهمتين.
ويتابع في هذه القضية سبعة متهمين، بينهم فتاتان، وذلك من أجل النصب وإجراء عمليات إجهاض سرية بطريقة اعتيادية والمشاركة في ذلك، وممارسة مهنة الصيدلة بصفة غير قانونية، وانتحال صفة طبيب، وعدم التقيد بالأوامر الصادرة عن السلطات العامة خلال فترة الطوارئ الصحية، إلى جانب الفساد ومحاولة إحدى المتهمات إجهاض نفسها.
“الأحداث المغربية” من جهتها نشرت أن الصحافي الجزائري أنور مالك انتقد في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الطريقة غير القانونية واللا أخلاقية التي تعاملت بها قناة البلاد، في حوار تلفزيوني، مع مغربيين متهمين بالتهريب، حيث قامت بتصويرها مكبلين بالأصفاد وهما يعبران في وضع بائس عن فقرهما وبؤسهما.
الصحافي الجزائري اعتبر أن هذا التعامل لا يليق بالجزائر ولا بالقانون ولا بالقيم، ويجعل القضية كلها محل علامات استفهام في هذه الظروف القائمة بين البلدين، موضحا أن القضاء هو السلطة المخول لها البت في هذه القضايا، وليس عبر اعترافات متلفزة تجهل ظروفها.
وورد ضمن مواد الورقية اليومية ذاتها أن قانون المالية لسنة 2021 حمل عددا من التدابير لتشجيع حصول مختلف الفئات الاجتماعية على السكن.
ونص قانون المالية على تمديد التدبير الخاص بتخفيض رسوم التسجيل العقارية، الوارد في قانون المالية المعدل برسم سنة 2020، وذلك بنسبة 100 في المائة في ما يخص البيع الأول للسكن الاجتماعي والسكن ذي القيمة المخفضة 14 مليون سنتيم.
وحسب “الأحداث المغربية”، فقد أقر القانون تخفيضا بنسبة 50 في المائة في ما يخص الأراضي الشاغرة المخصصة لبناء سكن أو المباني السكنية، على ألا يتجاوز الثمن الإجمالي أربعة ملايين درهم (400 مليون سنتيم)، وستكون هذه التخفيضات سارية المفعول إلى حدود 30 يونيو 2021.
ونقرأ في “الأحداث المغربية” أيضا أن الإعلام الإسرائيلي يحتفي هذه الأيام بالريادة الملكية في المنطقة العربية كأكبر زعيم عربي يملك توجها واستراتيجية متميزة، سواء لحكم بلاده أو لخدمة السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ووفق المنبر ذاته، فإن السفير الإسرائيلي السابق لدى مصر، إسحاق ليفانون، كتب في مقال في جريدة “معاريف”، أن جلالة الملك محمد السادس سار على نهج والده الراحل الحسن الثاني في الحفاظ على مكانة المغرب كدولة رائدة ومستقرة في المنطقة العربية بالمقارنة مع بقية البلدان الأخرى.
وفي مقال آخر في موقع “إسرائيل اليوم” تحت عنوان “التطبيع مع المغرب حالة فريدة”، كتب البروفيسور “إفرايم عنبار”، رئيس معهد “القدس للأمن والاستراتيجية”، والعقيد (احتياط) الدكتور عيران ليرمان، نائب رئيس معهد القدس للاستراتيجية، مقالا مطولا، جاء فيه: “في 10 دجنبر، اتفقت إسرائيل والمغرب على إقامة علاقات دبلوماسية، وهي خطوة مهمة ومرحب بها في خلق مناخ سياسي جديد في العلاقة طويلة الأمد بين إسرائيل والدول العربية، لكن المغرب حالة فريدة. على الرغم من أنه كان أيضا في حالة حرب مع إسرائيل رسميا، ظلت الدولتان تحتفظان دائما بقنوات مفتوحة بينهما، في ظل حكم الراحل الحسن الثاني الذي قاد المغرب حتى نهاية القرن الماضي”.
وتطرقت “الأحداث المغربية” أيضا لمعاناة المواطنين والعاملين بمصلحة البطاقة الوطنية بمقر الأمن الإقليمي بشفشاون بسبب الاكتظاظ الكبير وتزايد أعداد المقبلين على دفع أو استخراج البطاقة الوطنية الجديدة، وذلك بسبب قلة الموارد البشرية، حيث لم تتم إضافة عاملين جدد في فترة الذروة هاته.
أما “أخبار اليوم” فنشرت أن الغرفة الجنحية الاستئنافية التلبسية بمحكمة الاستئناف في مراكش أيدت حكما ابتدائيا قضى ببراءة موظف بجماعة “تسلطانت”، ضواحي المدينة، وعدم مؤاخذته من أجل جنحتي التصرف في عقار غير قابل للتفويت والنصب والمشاركة فيه.
وأفاد الخبر بأن الغرفة أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة متهم ثان، كان معتقلا احتياطيا في إطار الملف نفسه، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم، بعدما برأته من جنحة المشاركة في التصرف في عقار غير قابل للتفويت، فيما آخذته من أجل تهم أخرى متعلقة بادعاء مهنة نظمها القانون وممارسة مهنة دون استيفاء الشكليات المتطلبة قانونا وسمسرة الزبناء.
وعلاقة بأخبار المحاكم أيضا، نشرت “أخبار اليوم” أن الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس أنهت أطوار محاكمة ثلاثة شبان اتهمهم برلماني قيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار بفاس بابتزازه بواسطة الأشرطة الجنسية الفاضحة المنسوبة إليه وإلى فتاة من شبيبة حزبه، حيث غادر المتهمون الثلاثة نهاية الأسبوع الأخير السجن المحلي بوركايز بضواحي فاس بعد إدانتهم استئنافيا بـ 3 أشهر حبسا نافذا.
هههه المحامون يطعنون في قرارات الملك السيادية ….
كضحكو على الشعب والله العظيم كاين شي حد الي غذي يقدر يهضر ماهضرشي حتى رئيس الحكومة الي ذو توجه إسلامي عاد دابا المحاميين كفاكم ضحك على عقول المواطنين قولووخيرا او اصمتو.
من اراد الجهاد فليلتحق بفلسطين بلا ميطبخو لينا راسنا مصلحتنا مع اسرائيل. عاش الملك والمغرب حرا موحدا عزيزا ابيا.
التطبيع مرفوض شعبيا ، وهو قرار باطل ، لان الشعب لم يستشار في هاد القرار المصيري
الحمد لله والشكر لله. لا زال في الأمة رجال. لن يفرح الصهاينة يوما بالتحايل على الأمة ولن يدوم لهم حال في الأرض المقدسة. ” فانتظروا ! إنا معكم منتظرون “.
و لماذا لم يتكلموا يوما عن كل المشاكل التي تسبب لنا فيها النظام الجزاءري، لماذا لم يرفعوا دعوة على العسكر والبوليساريو الذين عدبوا الاسرى المغاربة ،،،على الأقل هم ارتكبوا جراءم ضد الانسانية، ،،،الاتفاق مع إسرائيل له منافع كثيرة على المغرب الم يراعوا مصالح المغرب، أم ان الشعبوية اصبحت شعار البعض.
رصيف الصحافة : نشطاء يطعنون في الاتفاق الإسرائيلي أمام محكمة النقض واش منيتكم اذن انتم ضد قرارات السلطة العليا في البلاد عاش الملك
تخربيق واش هاذوا كيمارسوا علينا مسرحية الإستحمار ، كيف لهاذوا اعارضوا قرارات سيادية وضعها ملك البلاد . او السؤال لي كيطرح . فين كانوا نهار الأول ؟ زعما كعدوا حتى قضى الله الغرض . مهزلة والله
السلام عليكم
هؤلاء يبحثون على البوز أكثر منه نقض القرار.
كل من قرء القانون يعلم بأن القرارات الملكية لا تحاكم أم المحاكم المغربية، لأن الملك نفسه يرأس السلطة القضائية و هو من يعين القضاة أي أنه قاضي القضاة.
و لم يتبث في تاريخ القضاء المغربي بعد الإستقلال أن تم نقض نقض أو حتى التصدي للقرارات الملكية
من يقف في وجه المصالح العليا للوطن ويسير على نهج اعداء الوطن فهو خائن .. يجب إسقاط جنسيته المغربية ونفيه لا نريد ان يغيش معنا في ارض الاشراف الذين لا يهمهم شيء سوى مصلحة بلدهم التي تاتي فوق كل اعتبار
ماذا فعلتم للقضية الفلسطينية ؟ وفيما اضر المغرب الفلسطينيين اذا اعترف بإسراىيل ؟
و كيف سمحوا لأنفسهم لرفع دعوة او ماشابه نيابة عني و عنا او التحدث باسم الشعب المغربي من وكلهم للترافع نيابة عنا . انا مع التطبيع و العلاقات الدبلوماسية مع جميع الدول بغض النظر عن ديانتهم او عقيدتهم على مبدأ رابح رابح و مصلحة البلد فوق كل اعتبار
يطعنون في مصالح البلاد وفي قرارات الملك الحكيمة. مصلحة الوطن فوق أي اعتبار.
ثلة خونة عليهم اللعنة ؛ محامون يطعنون في امور سيادية ههههههه شرذمة ذيل ابليس ؛ من اراد دعم فلسطين فليدعمها بالفعل و ليس بالشعارات و اللافتات امام البرلمان ؛بل امام الكنيسيت باسراءيل وليدافع عنها بالسلاح وليس بالكلام الفارغ في المقاهي وشرب فناجين القهوة !!!
هؤلاء الأشخاص دائما يسبحون ضد التيار، شعارهم الخالد ” خالف تعرف”. اسألوا من باع الأراضي في فلسطين للإسرائليين ومن سمم ياسر عرفات؟ أليس الفلسطينيين أنفسهم؟
هؤلاء الذين يسمون أنفسهم نشطاء هم مجرد مجموعة استفادت و مازالت تستفيد من القضية الفلسطينية و ذلك بالمتاجرة بها لتحقي مصالحهم الشخصية ( أموال ، سفريات …) نحن مع المصالح العليا لوطننا العزيز نصف قرن أو أمثر و العرب يرددون نفس الأسطوانة المشروخة و لم يحققوا شيئا لا الدول الغنية منها ساعدت الفقيرة و لا الفقيرة تحسنت أوضاعها
وطننا أولا و ثانيا وثالثا من يريد الدفاع عن فلسطين فليحزم حقائبه و يذهب هناك
إسرائيل صديقة المغرب و لا عزاء للحاقدين
ليس المغرب البلد العربي أو الإسلامي الوحيد الذي قام بعملية التطبيع مع إسرائيل، بل هناك دول عديدة وتركيا واحدة منها.
ولا ندري لماذا قامت هذه الضجة على بلادنا بخصوص هذا التطبيع؟
فالمغرب هو البلد الوحيد الذي له جالية يهودية مهمة بإسرائيل، وكم كانت تنظر تحقيق هذا الغرض الذي ارتاحت له أيما ارتياح.
وللإشارة فرغم هذا التطبيع فإن المغاربة لن يتخلوا أبدا عن القضية الفلسطينية.
وأكثر من ذلك فإن للمغرب كامل الحرية للتطبيع ولربط علاقات مع الدول التي يراها أهلا لذلك.
يجب الزج بهؤلاء الذين يسمون انفسهم بالنشطاء في السجون لوقوفهم ضذ المصالح المغربية، هؤلاء البشر عندهم فلسطين احسن واهم من الصحراء المغربية. اقول لهؤلاء: اذا اردتم تحرير فلسطين فلتذهبوا اليها وحرروها واتركوا المغرب بسلام
نريد ان نعرف رأيك في الصحراء المغربية اولا الاساتذة الحقوقيون…يجب ان نعرف رأيكم في التراب الوطني وفي مغربية الصحراء. وانتم اقلية لا، يهمنا رايكم. شعارك معروف بالخرقة المزكرشة
هؤلاء المحامين كانوا عليهم ان يرفعوا دعوة على انفسهم ليتخلصوا من كوابيس والقومجية والعروبة التي ادت الى كوارث على القضية التي اصبحت مرتع الانتهازيين واللصوص فهل نكون فلسطنيين اكثر من اصحاب القضية وهم يجالسون اسرائيل ويعالجون في مستشقياتها بل يضعون ثقتهم في اسرائيل اكثر من جيرانهم
فهل نحن بهؤلاء الاساتدة سنكون اكثر وطنيين من اصحاب الارض
المثل المغربي كيقول
اصحاب العزا صبروا والعزاية كفروا
مثلا ينطبق على هؤلاء
الشعب يثق في ملكه ، وفي جميع القرارات التي يتخدها ، والتي يرى أن فيها مصلحة للوطن .
تنص المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية ، على أن الصفة من النظام العام ، وأنه لا يحق التقاضي إلا لمن له الصفة والمصلحة والأهلية لاتباث حقوقه ، اتساءل ، كيف غابت هده المادة على السادة المحامين ، ومن منحهم الصفة للتكلم باسم فلسطين ، والاعتراض على قرارات دولة دات سيادة .
سؤال وجيه .
المدعون عرفناهم .
لكن من المدعى عليه ، هل هو رئيس الدولة ؟
هؤلاء المحامين السياسيين يمتلون أنفسهم فقط نحن مع مصلحة بلادنا أولا قبل أي شيء آخر ونحن وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده شعارنا دائما الله الوطن الملك والصحراء مغربية إلى أن يرت الله الأرض ومن عليها.
المحامين يدخلو سوق راسهم شفو قوانين و مساطر و الفصول . حنا عدنا صناع القرار لي كعرفو مصالح البلاد . ( من تعد الحدود فقد ضلم نفسه )
و لماذا لم يتكلموا يوما عن كل المشاكل التي تسبب لنا فيها النظام الجزاءري، لماذا لم يرفعوا دعوة على العسكر والبوليساريو الذين عدبوا الاسرى المغاربة ،،،على الأقل هم ارتكبوا جراءم ضد الانسانية، ،،،الاتفاق مع إسرائيل له منافع كثيرة على المغرب الم يراعوا مصالح المغرب، أم ان الشعبوية اصبحت شعار البعض.
لقد صوت بالفعل
السفياني وبعمر وغيرهم من عملاء القومجية العربية يوجدون خارج التاريخ،
قرارات المغرب قرارات سيادية تحكمها المصلحة العليا للوطن ولا يحق لأي دولة او شخص أو هيئة كيفما كانت ان تناقشها
السفياني واصحابه لم يرابطوا في الصحراء ولم يعرفوا ويلات حربها ولم يفقدوا أقاربهم، وهم يعلمون أن بعض الفصائل الفلسطينية كانت تحارب إلى جانب البوليزاريو وأن اليهود الاسرائليين كانوا يحاربون إلى جانبنا
إسرائيل لم تطعن المغرب أبدا، كما فعل الفلسطينيون ، وآخرهم حنان العشراوي لآتي تطاولت جهارا على وحدتنا الترابية
عاش المغرب وعاشت إسرائيل والخزي والعار للخونة
نحن نريد ان نعرفو اسماء النشطاء والقيادين وكدلك اسماء الاحزاب التي رفعت الدعوة ضد التطبيع …….هادو هم اعداء الملك والوطن والشعب اقول لهم عليكم بالرحيل من المغرب الى المكان التي ترونه مناسبا لكم انتم وعاءلتكم.
بلاغ للنائب العام في المحكمة الجنائية الدولية و قاضي التحقيق الذي أرسل الأستاذ المناضل المعطي منجب للسجن.
الإسرائيليون كلهم رجالا و نساء خدموا أو سيخدمون في جيش الاحتلال الذي يستخدم الأسلحة المحرمة دوليا ضد المدنيين و يقصفهم بالقنابل الثقيلة كأنهم جيوش نظامية! يقصفهم أيضا بالفوسفور الأبيض. يمنع عنهم الغذاء و الدواء. جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية و إرهاب منظم و مهيكل في كيان يدعي أنه ديموقراطي. ديموقراطي بمعنى ديموــ إجرامي. كل الشعب مجرم! التسامح تسامح؛ العدالة عدالة! الذباب شريك في الجرائم بالدعاية! له محاكمة رمزية أدبية! للمجرمين محاكمة فعلية!
انا مغربي ولا اعترف لا بي احزاب و لا بي ناشطين ولا عبو ريح. انا على ود مصلحتي أو مصلحة شعبي أو مصلحة بلادي باش ما اتكالبوش عليا لكلاب. نتحالف حثى مع شيطان أو سكان المريخ. سالينا. انا نجي لبنادم من لخر
اشمن النشطاء العملاء ايران حزب الله النظام البراميل المتفجرة بشار الاسد هؤلاء النشطاء من الاسباب تعطل التحرير فلسطين وعدم نصرها كيف تنصر فلسطين القضية العادلة انت تدعم ايران طاءفية صاحب مشروع التوسعي تفتخر بالسيطرة 4 العواصم العربية تملك فيلق القدس كان قاءده قاسم السليماني لم يخوض المعركة واحدة مع الاسراءيل كل معاركه مع العرب فقط كيف تحرر فلسطين تدعم الديكتاتور بشار الاسد قتل نصف مليون من شعبه قصفه البراميل المتفجرة السلاح الكيماوي نصف شعبه متشرد في الدول العالم في الخيام والمخيمات التشطاء الخونة العملاء يجب التحقيق معهم معرفة من هي الجهات التي تحرضهم على وطنهم ضرب مصالحه العليا يعني هؤلاء ضد القرار الاعتراف بالسيادة المغربية بالصحراء يقفون مع العدو الحزاءري جبهة صندلوس القطاع الطرق
مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.لاداعي للشوشرة على المسيرة الموفقة للمغرب.اقتصاديا .ثقافيا.سياسيا .كل من تعرض على ذلك يعتبر شخصا لايريد الخير لبلده.
إذا لم تستحي فافعل ما شئت، سيرو ديوها فراسكوم أما القرارات السيادية بعيدة عليكم، وأما من اراد الجهاد هل الطريق والله لا حبسكوم شي واحد، أو عااااش الملك
هادو ماشي نشطاء .هادو راه كسلاء مولفين ياكلو من بزولة فلسطين على ظهر الشعب المغربي .
تقربكم من الصهاينة والله يزيد الشعب الجزائري الا الاصرار والكل يعلم ما موقف الجزائر شعبا وجيشا وقيادتا ومن كرهنا ليس منا مبروك عليكم الجيل الجديد الذي فصيلة دمه فصيلة الصهيوني بدلا من فصيلة الدم الخليجي والاوروبي لان المسلم الحقيقي والاصيل لا يمجد القتلة والمحتلين فلسطين وقدسنا الشريف الذي يريد المطبع ان يدنسه باءرجله النجسة لا تقلقو الفلسطنيين سوف يرحبون بيكم بالورود والزغاريد
مساكن حسوا بالبزولة كغاتمشي و ماغايبقا ليهم فاش يتلاهاو و ينبحوا.
واش هاد المحاميين ما تيحشموش أو نقصات عندهم الخدمة بسبب الكوفيد مشاو المحكمة يعمروها، لي ما عندو خدما يمشي يقلب عليها حدى باب دارهم وباراكا ما تديرو الاشهار لأنفسكم على حساب الدولة والآخرين
هذا الطعن لا يخدم القضية الفلسطينية التي عمرت اكثر من 70 سنة. هل الحل هو الانتظار 70 سنة اخرى؟ ما هو الحل إذن؟ ماذا يقصدون بالطعن؟ هل هم اتباع الجزاءر ام اصحاب المصالح الخاصة. نحن لسنا بفلسطينيين حتى ندافع عن هذه القضية اكثر من الفلسطينيين. مصالحنا العليا ووحدتنا الثرابية فوق كل شيء. قمة الغباء
انتم ضد وطنكم وضد مصلحته وضد الفلسطينيين هذه العلا قة تخدم مصلحة الوطن ومصلحة الفلسطينيين والإسرائليين. ننصحكم ان تعودوا لرشدكم وتتفرغوا لشؤونكم الخاصة هذا الموضوع من اختصاص ملك البلاد الذي يعرف جيدا ما البلاد وما يضرها. قضيتكم خاسرة منذ البداية وتعرفون ذلك لكن تريدوا ان تعرفوا طبقا للمقولة خالف تعرف.
واش هاد النشطاء اخدوا توكيل من المغاربة ومن اعطاهم الوصاية على المغرب اضن بانهم يقومون بخيانة المغرب لمادا يطعنون في اتفاقية مهمة للوطن اداً هنا بانهم في صف اعداء الوطن على الاقل كان عليهم السكوت بدون تشويش على مصالح الوطن ومن اراد ان يدافع عن فلسطين فليدهب عندهم وينظم الى حماس التي تعارض منضمة فتح وتعارض المفاوضات لتبقى تتوصل بالمساعدات المغربي الحر مصالح الوطن فوق كل شيء ولايهمنا العالم كله
يريدون الشهرة فقط .وهل هم فلسطينيون اكثر من الفلسطينيين.الم تعترف فلسطين باسراءيل؟ثم ماذا لو اعترفت باسراءيل وفي نفس الوقت اندد بسياساتها.واخيرا ليس كل الاسراءليين صهاينة بل الكثير منهم مناهض للفكر الصهيوني.واقول للمحامين سيرو قلبو على شي فقير ترافعو عليه فابور ولكم الاجر الى بغيتوه
تقديم هذه الدعوى ضرب من العبث ومالها عدم القبول لمجموعة من الاسباب من بينها ان الامر يتعلق باتفاقية وباعمال السيادة.
واش الفلسطيني حسن من المغربي ياكوم كلشي ولاد 9 شهور.
هؤلاء النشطاء رغم انهم المحامون لكنهم الجهال اثبتوا جهلهم في القانون السلطة القضاءية لي انهم منشغلين قضايا الاخرى والاسترزاق على حساب فلسطين وطنهم المغرب عوض الاهتمام المجال عملهم هذا القرار الملكي السامي متى يوم في التاريخ القضاء المغربي قام احد القضاة رفض القرارات الملكية اذا كانت الاحكام القضاءية تصدر باسم الملك الملك هو يعين القضاة الوكيل الملك مستشارين رؤساء المحاكم بالظهيى الملكي هو رءيس المجلس الاعلى رءيس السلطة القضاءية دعوى القضاءية الاستعراض الاعلامي البوز في فيسبوك والاعلام العربي الداعم لهم فقط لاغير
سلام الله يخد الحق في حكام الجزائر ليكانو سباب..
هؤلاء المحامون و النشطاء يعيشون في المغرب و يأكلون من خيراته لكن ولاءهم الكامل لحماس و فتح. مستعدون لبيع المغرب من أجل ايديولوجيتهم.
من جهة أخرى فكاتب المقال يسمي دولة إسرائيل بالكيان الصهيوني و الكيان الإسرائيلي بدون أن يضع معقوفتين و عبارات تدل على أن هذا الكلمات استعملها أولئك النشطاء .
من يقرأ المقال سيظن أن الكاتب يشاطرهم الرأي.
استكمال الوحدة الترابية اولا فلا تضعوا أنفسكم في موقف التفاهة عوض أروح المواطنة
هولاء من بقايا الانظمة البائدة بنعمرو خالد السفياني ويحمان انهم يغردون خارج السرب. قومجيون عروبيون لا تهمهم مصالح هذا البلد ياكلون من خيرات هذا البلد وقلوبهم مع فلسطينهم ونسوا بلدهم ومغربهم الذي وفر لهم كل شيء. ولو مرة واحد كتبوا على مايعانيه بعض القطاعات في هذا البلد همهم هو الربع الخالي.
يجب قطع العلاقة مع فلسطين . لكي يدهبو ويطعنو في هاد القرار . اما قرار تطبيع مع اسرئيل فغالبية المغاربة متفقون عليه وراضون . لغد احسن ومستقبل احسن .
انتم المحامون والحقوقيون كما تدعون ماذا فعلتم لفلسطين بشعاراتكم واحتجاجاتكم. خالد السفياني أنت ماهو الرهان العجيب الذي كسبت فلسطين من كلامك وشعاراتك هل تفضل فلسطين على الوحدة الترابية لبلادك. فلسطين لها شعبها قادر على أن يحررها اذا كان هناك اتحاد فلسطيني فلسطيني.
نحن مع ملكنا حفظه الله ونصره ومع قراراته الحكيمة وشعارنا الله الوطن الملك
تبا لهاؤلاء المحامين ، هم لا يمثلون الا انفسهم
و تحية لدولة اسرائيل الشقيقة
الناس فعلا بلهاء، جالسين على الاستهزاء، راه عااارفين هادشي ماعندو مايغير، لكن كاتبقا بادرة جميلة ومحاولة كاتبين على أي حال على موقف مشرف، وكاتستحق التشجيع اولا ؟
أنا ضد التطبيع واللي ماعجبوش الحال يدير ديسلايك، والله ليحزنني انه كل واحد دافع على القضية الفلسطينية عامر ديسلايكس، على أي زيدوني عليهوم لا للتطبيع ثم لا للتطبيع.
99% من الشعب المغربي مع مصلحة الوطن ومصلحته في الوقت الراهن مع اسرائيل وأمريكا. هذه الفئة اليائسة من القوميين الناصريين وبعض الاسلاميين فاتها ركب التاريخ وتغرد خارج السرب. من أراد فلسطين فليذهب اليها كفى من تكليخ الشعب المغربي. العلاقات بين الاسرائليين والفلسطنيين سمن وعسل والشباب الفلسطيني يحلم بالجنسية الاسرائلية وانتم فلسطنيين اكثر من اهل فلسطين. المغرب قبل فلسطين وتازة قبل غزة ولا علاقة لنا بالشرق الاوسط ومشاكله نحن نبحث عن مصالحنا اينما كانت. انتم تصطفون مع اعداء المغرب في خندق واحد ولاتعرفون او تتجاهلون المخاطر المتربصة بأرضنا وأمننا من الجيران الجزائر اسبانيا فرنسا روسيا. مرحبا باليهود فهذا وطنهم كذلك
ومن يمثلون هؤلاء .كيف نريد كل شيء من الوطن و نكون ضد مصالحه!!!
vous prennez les marocains pour des cons,, mmmm,celui qui a dit que la plus part des marocains ont des cailloux a la place de cerveau n,a pas mentie
و انا كذاك ساطعن في السلامة العقلية لهؤلاء المخلوقات الفضائية التي لا نراها الا مرة كل 500 سنة
من من يسخر هؤلاء؟
من يوكلهم لينوبوا عن المغاربة؟
هل يخافون ان يفقدوا مطيتهم ام انهم فلسطينيون اكثر من الفلسطينيين؟
بماذا يضحون في سبيل الوطن؟
لماذا لم يستطيعو ان يستميلو رفاقهم من مختلف الفصئل الفلسطينيين من اجلالقضية الوطنية الأولى والتي ضحى ويضحي من اجلها المغاربة ومات من اجلها جنودنا واعتقل اخرون تاركين ابناءهم عرضة للفقر حين يعيش ابناؤهم في البدخ ويوفرون لهم احسن المدارس والمستشفيات
يجب البحث في مالية هؤلاء لضبط مصدرها
واش راكم صاحين ولا مزال فيكون الثمن لا ولا ومليون لا الشعب المغربي مع الملك ويموت مع الملك ومن لم تعجبه الحياة في المغرب ارض الله واسعة هاجروا ضوبو راسكون مع حيط ولا شربو البحر . يجب على المسؤولين المغاربة الدين يغارون على وطنهم إن يلقنو درس قاس لشردمة المتمردين على الملك. 80% من ألاءك المتشردمين تقاهون لا يصلون ويدعون باشياء كبيرة عليهم
la terre sainte c,est les etats unis ou il y,a tout les droit
الحل مع هؤلاء المحاميين هو إعطاءهم خيارين لا ثالث لهما: إما أخدهم إلى الحزام الأمني في الصحراء المغربية ليروا الجنود المغاربة الأبطال الحقيقيين الذين يسهرون على حماية البلد و ليروا أن هناك جار عدو يحاربنا على على جميع الواجهات فإن تاب هـؤلاء المحامين و عادوا إلى رشدهم فأهلا وسهلا و أن استمراوا في خزعبلاتهم فأنذاك يجب تسليمهم إلى غزة ليحاربوا عدوهم.
هل تصاهر الفلسطيون و المشارقة عموما مع المغرب في قضيته العادلة؟ بالطبع لا. لقد تضاهر اليهود المغاربة معنا. هاذي هي البراكمانية التي تنفع اليوم: المغرب أولا و أخيرا.
خلي اسرائيل تنفعكم وعنداكم تبكيووا في الاخير، اسرائيل تكره مصر تعرفون لمذا؟، لان مصر استرجعت اراضيها من بني صهيون ايه سيناء لان العدو الصهيوني كان هدفه من احتلال سيناء هو السيطرة على قناة السويس، اظن إن اسرائيل هته المرة عينها على الصحراء المغربية سوف يدخلون استتمارات ومن بعد يخدموا لعبهم الدنيئة لكي نتنازل على ما نملك من اراض من ارضنا، العدو لا يمكن التنبوء في ما يخطط، المهم الله يسترنا ويستر بلادنا وصحرائنا وشعبنا.
مالحضتوش بزاف ديال التعاليق،”نديها غير فراسي” “أنا و ورايا الزلزال” بداو من دابا كيفرقونا.لا و ألف لا نموتو على بلادنا و على القدس ديالنا و على خوتنا المغاربة وعلى ملكنا.
لم ترفعوا دعوة ضد حزب اللاة لتدخله في الشؤون المغربية وتسليحه الانفصاليين ولما لم ترفعوا دعوة ضد الانفصاليين في المغرب لماذا لم ترفعوا دعوة ضد جرائم فرنسا وإسبانيا في المغرب الله الوطن الملك والموت لكل الخونة ماظهر منهم وما بطن والنصر للقوات المسلحة الملكية المغربية.
هؤلاء هم خونة الوطن الحقيقيون يدافعون عن فلسطين في حين لا يفعلون ذلك حينما يتعلق الامر بالصحراء المغربية !ا.. على الدولة القبض عليهم و اتهامهم بالتخابر لدولة اجنبية و رميهم في السجن حتى يتعفنوا ، هؤلاء الدواعش يشكلون خطرا على أمن و إستقرار المغرب .
عاش المغرب و عاشت إسرائيل ✓
إلى كاين شي دعوى راه الشعب اللي خاصو يقدم دعوى ضد كل من هو غير وطني، ولكن راه داعينهم لله.
الطابور الخامس
في الوقت الذي يحتفل فيه الشعب المغربي بالانتصار الدبلوماسي لقضية الوحدة الترابية للمغرب وإفشال المؤامرة القومية العربية التي ترعاها الجزائر وبدعم من لبييا الثقافية لمحاصرة المغرب وتقسيمه .هذا الاحتفال أظهر أن بيننا طابورا خامسا ضد هذا الانتصار وذهب به الأمر إلى القيام بدعوى قضائية لإفشال هذا الانتصار وهو بذلك يتناغم مع أعداء الوحدة الترابية ومن غريب الأمر انهم يعتقدون أنهم يقومون بذلك باسم الشعب. وبالتالي فإن الدولة والحكومة يدخلون في خانة الخروج عن القانون. وبذلك يلعب الطابور الخامس الذي لا يمثل إلا أنفسهم مدى عدائه للوطن وانتصار الوطن. و يقومون بذلك دون احترام دم شهداء التحرير وشهداء الوحدة الترابية. وكل ذللك قد يساهم في ضعف معنويات المرابطين على الحدود. قليل من الحياء والاحترام.
هؤلاء لن يكونوا إلا عملاء الجزائر و البوليزاريو مثل أمينة حيدر التي تسافر بجواز سفر مغربي و تتقاضى أموالا من أموال الشعب المغربي و تضرب المغرب من الظهر. نفس الشيء الأسلاميون, أقصى اليسار, القوميون العروبيون.. يتقاضون أموال من الشعب المغربي لانهم أسسوا جمعيات ريعية و هذه الجمعيات تتقاضى أموالا من دول لها عداوة مع المغرب و يقولون لا لكل مصلحة مغربية. يجب نزع الجنسية المغربية من الخونة و محاكمتهم
نشطاء المغاربة للقضية الفلسطينية كان عليهم أن يوجهوا طعونهم إلى محكمة العدل الدولية لنصرة قضية الوحدة الترابية للصحراء المغربية وما تعرض له المغرب من مكاءد ومضايقات لمدة 45 سنة من طرف حكام العسكريين الجزائريين. …..
الطابور الخامس
في الوقت الذي يحتفل فيه الشعب المغربي بالانتصار الدبلوماسي لقضية الوحدة الترابية للمغرب وإفشال المؤامرة القومية العربية التي ترعاها الجزائر وبدعم من لبييا الثقافية لمحاصرة المغرب وتقسيمه .هذا الاحتفال أظهر أن بيننا طابورا خامسا ضد هذا الانتصار وذهب به الأمر إلى القيام بدعوى قضائية لإفشال هذا الانتصار وهو بذلك يتناغم مع أعداء الوحدة الترابية ومن غريب الأمر انهم يعتقدون أنهم يقومون بذلك باسم الشعب. وبالتالي فإن الدولة والحكومة يدخلون في خانة الخروج عن القانون. وبذلك يلعب الطابور الخامس الذي لا يمثل إلا أنفسهم مدى عدائه للوطن وانتصار الوطن. و يقومون بذلك دون احترام دم شهداء التحرير وشهداء الوحدة الترابية. وكل ذللك قد يساهم في ضعف معنويات المرابطين على الحدود. قليل من الحياء والاحترام.
القرارات الملكية ليست قرارات ادارية حتى يتم الطعن فيها امام القضاء …. الملك امير للمومنين .. وتنطق الاحكام باسمه ..وهو فوق كل السلطات … ومن لا يعجبه ما اتخذه الملك من خطوات فالباب اوسع من اكتافه.
من اعطاكم الاذن . سيرو جاهدو في فلسطين. معاندكم نفس. نحن وراء قرارات اكبر سلطة في البلاد. ونطبق سيرة سيدنا محمد الذي تعامل مع كل الديانات وخاصة اهل الكتاب يهود ومسيحيين
من يطعن في الاتفاق عليه ان يتوجه الى عين المكان وحمل السلاح لتحرير فلسطين والقدس اما الشعارات والمزايدات والمغالطات فقد اكل عليها الدهر وشرب واصبحت من الماضي بعد تخريب البلدان .الم يضحي المغرب من اجل هذه القضية وكيف كانت مواقب مسؤولي القضية وردود خرجاتهم المتهورة والامسؤولة .كم عدد الفلسطينيين الذين ضحوا وماتوا من اجل تحرير المغرب كفى من الشعباوية والاسلماوية والعلمناوية .انه قرار مسؤول وجريء ومرحبا باليهود وامريكا