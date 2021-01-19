رصيف الصحافة: هذه شروط الملك محمد السادس لزيارة دولة إسرائيل

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء نستهلها من “الأحداث المغربية” التي نشرت، نسبة إلى مصدر دبلوماسي، أن الملك محمد السادس اشترط للموافقة على دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لزيارة دولة إسرائيل، استئناف المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

ووفق المنبر ذاته فإن جريدة “الشرق الأوسط” اللندنية قالت إن ملك المغرب لا يمكنه الذهاب إلى إسرائيل ما لم يكن متيقنا من أن زيارته ستحقق اختراقا دبلوماسيا يوطد دعائم السلام في منطقة الشرق الأوسط، ويحفظ حقوق الفلسطينيين؛ هذا دون نسيان رغبة الملك محمد السادس في الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس، واحترام حرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث بها، وحماية الطابع الإسلامي للقدس والمسجد الأقصى؛ وذلك تماشيا مع “نداء القدس” الذي وقعه، بصفته رئيس لجنة القدس، وبابا الفاتيكان، خلال الزيارة التاريخية التي قام بها البابا للرباط في 30 مارس 2019.

ونقرأ ضمن الخبر ذاته أن صحيفة “معاريف” الإسرائيلية نشرت أن ملك المغرب اشترط مقابل الموافقة على زيارة إسرائيل تجديد المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، مشيرة إلى أن التدخل الشخصي لملك المغرب يهدف إلى التشديد على مكانته أمام الإدارة الأمريكية الجديدة، وضمان أنها لن تتراجع عن الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، الذي أعلنه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، في العاشر من دجنبر الماضي.

وجاء في خبر آخر ضمن الورقية ذاتها ذكر انطلاق مناورات بحرية عسكرية مغربية أمريكية، بحيث نظمت كل من البحرية الملكية والبحرية الأمريكية الجزء الأول من مناورات “Atlas HandShake” أو (مصافحة الأطلس)، وذلك خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 15 يناير الجاري، في السواحل بين مدينتي أكادير وطانطان.

وحسب “الأحداث المغربية” فقد شاركت في المناورات كل من الفرقاطة علال بن عبد الله، والمدمرة الأمريكية “USS PORTER” من خلال التحضير والقيام ومحاربة الأهداف العائمة والغواصات، وكذا تمارين جو ـ بحرية، عكست قدرة البلدين على العمل بشكل مشترك لضمان الأمن البحري بالمنطقة.

وإلى “المساء”، التي ورد بها أن حقوقيين يستغربون تأخر نتائج التحقيق مع الوزير السابق محمد مبديع، رئيس بلدية الفقيه بنصالح، على خلفية شبهة تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية.

وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بتسريع نتائج البحث التمهيدي في ملف الوزير السابق، وذلك بعد مرور أزيد من ثلاثة أشهر على الاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.

وعبَّر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن استغرابه طول البحث التمهيدي في القضية، متسائلا كيف لملف بلدية الفقيه بنصالح أن يبقى كل هذا الوقت أمام البحث التمهيدي، هل من ألغاز وأسرار تلف الملف؟ هل القانون والمساطر تتحرك فقط ضد “الدراويش” والبسطاء؟.

ووفق المنبر ذاته فإن مطالب الجمعية جاءت بعد الاستماع إلى رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد مشكور، في ملف شبهة اختلالات مالية في تدبير ملف بلدية الفقيه بنصالح.

وكتبت الجريدة ذاتها أن جائحة “كورونا” تسببت في انخفاض ملحوظ في تسجيل الطلبة الأجانب بالمغرب، خاصة من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، بالجامعات المغربية، بعدما كان يتم تسجيل أزيد من 6 آلاف طالب أجنبي جديد كل عام.

وأكد مدير التعاون والشراكة بوزارة التربية الوطنية ـ قطاع التعليم العالي والبحث العلمي أن المغرب قرر تعليق قبول الطلبة الأجانب لهذا العام الدراسي، بسبب الوضعية الوبائية العالمية المسجلة ما بين ماي وشتنبر الماضيين، وهي فترة انطلاق عملية التسجيل للطلبة الأجانب.

وأفادت “المساء”، كذلك، بأن جامعة ابن طفيل تفوت ملكية اختراع لإحدى شركات القطاع الخاص، إذ أقيم بالقنيطرة حفل توقيع اتفاق تفويت لملكية الاختراع الموسوم بإنتاج وتركيب وإعادة تدوير منتج مبيد فطريات حيوية ومحفز حيوي قائم على “تريكوديرما اسبريلوم”، لفائدة شركة “اتراكوسارل” للفلاحة والتجارة.

وتندرج هذه العملية الأولى من نوعها على الصعيد الوطني في إطار إستراتيجية جامعة ابن طفيل التي تعمد إلى تسويق ملكيتها الفكرية، والهادفة إلى تثمين ونقل مخرجات البحث الأكاديمي إلى العالم السوسيو اقتصادي، في شكل منتجات وخدمات جديدة من شأنها أن تفسح المجال لتطوير وتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

“أخبار اليوم” نشرت أن نشطاء حراك الريف يركبون قوارب الهجرة نحو إسبانيا بحثا عن حياة أفضل، بعدما اشتدت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة بسبب تداعيات فيروس كورونا وإغلاق الحدود بين مدينة الناظور ومدينة مليلية المحتلة، تجنبا لتفشي الجائحة، فالأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تعاني منها المنطقة، والتي دفعت شباب الحراك إلى الخروج إلى الشارع سنة 2017، استفحلت مع تداعيات كورونا، سواء على المغرب أو أوروبا، نظرا إلى أن المنطقة كانت تعتمد أيضا على تحويلات أبنائها المقيمين بالخارج، لكن المهاجرين أنفسهم يعانون اليوم أيضا في أوروبا.

وتورد الجريدة ذاتها أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في مراكش أمرت بإحضار 14 متهما متابعا في حالة اعتقال احتياطي في جريمة “لاكريم” من سجن الأوداية للجلسة المقبلة، المقررة بتاريخ الثلاثاء 23 فبراير المقبل.

وأشار الخبر إلى حضور 5 متهمين متابعين في حالة سراح، في الجلسة الـ11 من المحاكمة الاستئنافية لملف جريمة “لاكريم”، ثلاثة منهم سبق لهم أن أمضوا العقوبة السجنية المحكوم عليهم بها ابتدائيا.

وأوردت “أخبار اليوم”، كذلك، أن الجيش الجزائري قام بمناورات عسكرية برية وجوية باستعمال مختلف الأسلحة على الحدود مع المملكة المغربية، في ما تسمى الناحية العسكرية الثالثة التي يوجد مقر قيادتها في بشار وتندوف وأدرار، وكما هي عادة القيادات العسكرية الجزائرية التي تحاول تصريف الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الداخلية باختلاق عدو خارجي وفق تطورات السياقات الإقليمية والدولية.

ووفق المصدر ذاته فإن رئيس أركان الجيش، السعيد شنقريحة، عاد ليلمح من جديد إلى المغرب خلال إشرافه على المناورة التي قال إنها تأتي في سياق الظروف غير المستقرة التي تشهدها المنطقة، وإن الجزائر عصية على أعداء الأمس واليوم.

لكن الفريق نفسه سبق وتحدث عن العدو الكلاسيكي، في إشارة إلى المغرب.