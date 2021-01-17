رصيف الصحافة: وزير الصحة يجهل الموعد الرسمي لوصول لقاح "كورونا"

قراءة رصيف صحافة بداية الأسبوع نستهلها من “أخبار اليوم”، التي ذكرت، نسبة إلى مصدر بوزارة الصحة، أن الوزير خالد آيت الطالب لا يعرف الموعد الرسمي لوصول لقاح “كورونا”، ولا موعد انطلاق حملة التطعيم الكبرى، مضيفة أن الموضوع رهين بالتراخيص وبعملية التصنيع التي عرقلت الأمر منذ أشهر.
وفي هذا الصدد أكد البروفيسور سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية والتقنية للتلقيح، للجريدة أن موعد اللقاح لا يزال في علم الغيب، قائلا: “موعد قدوم اللقاح لا نعرفه، وقتما صلينا كندعيو تيسر الأمور”. وأبرز عفيف أنه “كان من المنتظر أن يصل اللقاح يوم السبت 16 يناير الجاري، غير أن الطائرة التي كان يفترض أن تذهب لجلبه تأخرت ووقع مشكل مرتبط ببرمجة الرحلة، لهذا نقول الأسبوع المقبل، وكلنا مستعدون، والأمور هنا في المغرب جيدة تماما، ولا ننتظر سوى قدوم اللقاح المنتظر”.
وبرر البروفيسور عفيف تأخر لقاح “سينوفارم”، الذي كان موضوع اتفاقية مشتركة وقعها المغرب شهر غشت الماضي، بعدم استكمال بعض الوثائق الخاصة باللقاح والترخيص له، عكس “أسترازينيكا- أوكسفورد”، الذي سيلقح به المغاربة في المرحلة الأولى، مضيفا أن هذه المرحلة ستستهدف الأطر الصحية التي أنهكتها الجائحة، وتسببت في وفاة أزيد من 70 طبيبا جراء الفيروس، والأطر الأمنية ورجال ونساء التعليم، والفئات الهشة صحيا، لكي لا ترتفع الحالات الحرجة في الإنعاش.
وتطرقت الجريدة ذاتها إلى تدهور الحالة الصحية للمخرج السينمائي محمد إسماعيل، وعدم توفر مدينة مارتيل حيث يقيم، ومؤسساتها الطبية، على متخصصين في حالته الصحية، مشيرة إلى أنه فقد القدرة على الحركة والكلام، بسبب اختناق في العروق، وأن حالته الصحية المتدهورة تستدعي تدخلا طبيا عاجلا وعملية جراحية من لدن جراح أعصاب متخصص.
من جانبها، أوردت “المساء” أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق في علاقة موظفين في معابر حدودية بعناصر شبكة دولية للتهريب ذكرت أسماء موظفين وعناصر بالجمارك أثناء التحقيقات.
ووفق المنبر ذاته، فإن تحقيقات الفرقة الوطنية جاءت بعد أن فتحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد المتورطين في محاولة تهريب طنين و380 كيلوغراما من مخدر “الشيرا” على متن حاويات معدنية كانت معدة للتصدير.
وكتبت الجريدة ذاتها أن منظمة “أوكسفام” الدولية حذرت من انزلاق المغرب نحو التقشف الذي يتسبب في توترات اجتماعية، مؤكدة أن المغرب لديه واحد من أدنى معدلات كفاءة الاستثمار العام بالعالم، ويعتمد فقط على الموارد الضريبية لتغذية ميزانيته.
المنظمة ذاتها أكدت في تقريرها الجديد “مؤشر العدالة الضريبية تحليل النظام الضريبي المغربي” أن دور الضرائب حاسم للغاية، إذ بدون قرار قوي من جانب الحكومة، هناك خطر كبير من أن تتحول البلاد إلى التقشف، وبالتالي زيادة التوتر الاجتماعي وعدم المساواة.
وأفادت “المساء” أيضا أنه من المنتظر أن يمثل حسن الدرهم، الرئيس السابق لبلدية العيون المرسى، الخميس المقبل، أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في إطار الاستنطاق الابتدائي، مشيرة إلى أن قاضي التحقيق سيتخذ على ضوء ذلك قراره المناسب في التهم الموجهة إلى رجل الأعمال المعروف.
ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن القيادي البارز في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يتابع إلى جانب 17 متهما، بينهم مقاولون ومستشارون وموظفون، بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية موضوعة تحت أيديهم بمقتضى وظيفتهم، والتزوير في محرر رسمي والمشاركة في كل ذلك، كل واحد حسب المنسوب إليه.
ومع المنبر الإعلامي ذاته، الذي أفاد أن وزارة الداخلية أطلقت أيدي الولاة والعمال لمراقبة نفقات رؤساء الجماعات، حيث عممت دورية على ولاة وعمال الأقاليم ورؤساء المجالس الجماعية، جددت فيها دعوتها إلى التقشف ومنح الأولوية للنفقات الإجبارية، كما أعلنت إلغاء حصة بعض المشاريع التي لم يتم الالتزام بها.
وأضافت “المساء” أن وزارة الداخلية طالبت رؤساء المجالس بأداء مستحقات الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض، بما فيها المتأخرات، وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية.
وإلى “الأحداث المغربية”، التي نشرت أن ملف الحبيب الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، إلى جانب نوابه ومقاولين، أحيل على الوكيل العام لمحكمة جرائم الأموال بفاس، بعد انتهاء الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس من أبحاثها بخصوص الاختلالات المالية بجهة درعة تافيلالت، والاستماع إلى كل الأطراف المعنية.
ونقرأ ضمن مواد الورقية ذاتها أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت على النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال، بعد سنة من التحقيقات، قضية “المال مقابل العمل”، التي عرفتها جامعة عبد المالك السعدي، والتي كشفت عن توظيفات تمت مؤخرا بواسطة رشاوى لفائدة مسؤولين وأساتذة بكليات مختلفة.
ووفق “الأحداث المغربية”، فإن الإحالة شملت 13 متهما جلهم موظفون سامون وأساتذة بجامعة عبد المالك السعدي، التي تشمل كليات جهة طنجة تطوان الحسيمة. وقرر قاضي التحقيق متابعة 11 منهم، من ضمنهم 4 نساء، متصرفين وأساتذة، إضافة إلى تاجر، كل حسب المنسوب إليه في هاته القضية.
منظمة “أوكسفام” الدولية حذرت من انزلاق المغرب نحو التقشف الذي يتسبب في توترات اجتماعية، مؤكدة أن المغرب لديه واحد من أدنى معدلات كفاءة الاستثمار العام بالعالم، ويعتمد فقط على الموارد الضريبية لتغذية ميزانيته.
هذا مصير شعب التفاهة والرداءة اللي تسربت للتعليم والترفيه والاعلام خلينا البحث العلمي و أصبحنا نخضع للتبعية
اللقاح يوجد ولكن الحكومة تكذب على الشعب كانتقام منه بسبب مواقفه من المسؤولين الفاسيدين
هذا وزير لا يعرف حتى كيفية تكوين جملة مفيدة فكيف له أن يدير وزارة بأكملها؟ من وضعه في هذا المنصب؟
“موعد قدوم اللقاح لا نعرفه، وقتما صلينا كندعيو تيسر الأمور” صلاتكم غير جائزة. و شكرا.
ثروات المغرب لا تذهب للخزينة العامة لذلك أموال الضرائب لا تستثمر عموميا لأنها هي ركيزة الموازنة. حتى مسؤول ماعارف راسو من رجليه واللي سولتيه تيقول العام زين.
يا سبحان الله،،؟ في بداية ما يسمى بكورونا سمعنا وزير الصناعة بكورونا بأننا بدأنا نصنع أجهزة التنفس. بعدها نسمع بأن مستشفى في طنجة مثلا لا يتوفر على أكثر 6 جهاز . وليس ببعيد سمعنا وقرانا بان المغرب سيصدر اللقاح لافريقيا. ولأن نسمع أنه لا نعلم متى يبصل اللقاح للمغرب؟ بالله عليكم كل من موقعه في المجال لا تستحيون؟
نفس الخبير سبق وان قال بأن الظروف الخارجية لا يتحكم فيها المغرب بحكم انه ليس من منتجي اللقاح وهو محق في ذلك عكس بعض الصحف التي تهرف بما لا تعرف وتحدد مواعيد انطلاق العملية دون سند وان كان ان هناك عديد كبير ان لم تكن الأغلبية غير راغبة في التلقيح شانهم في ذلك موقف العديد من الشعوب كالفرنسيين مثلا وغيرهم
هذه نتائج التبعية في جل الميادين، الهند مثلا صنع لقاحه بمليار جرعة ، حان الوقت لصناعة متطورة لانتاج اللقاحات، لان المستقبل لا يعلم احد ماذا يخبأ لنا من امراض و اوبؤة، الا الله .
Le Maroc avait un bon ministre de la santé qui est Lhossin lwardi: un ministre responsable, communicatif, courageux, progressif, et qui prend des initiatives. Pourtant on l’a congédié. Après le Hirak du Rif on a fait un remaniement pour se débarrasser des bons ministres et on a emprisonné les activistes du Rif: deux gestes pour avancer “en arrière” comme on a toujours l’habitude de faire de ce lmaghrib al habib
غريب الله غريب !!!
يقولون ان اللقاح فعال قبل أن يتصفحوا نتائج التجارب السريرية وسمعناهم مرات عديدة وهم يطلبون للقاح الصيني وهو لم يصنع بعد في بلده الأصلي الصين
هاد العلاما عندنا شاريين الحوت وهو مازال في البحر
ِ
حاولت نفهم ضرني راسي !!
الحكومة بقيادة حزب العدالة والتنمية الإسلامي كارتة على الشعب المغربي … فشلت في كل شيء وكلنا عليهوم الله.
و ما قصة الطائرة التي وصلت الشهر الماضي محمولة باللقاح، و الشاحنات التي حملت اللقاح و توجهت للخزانات و كانت مرفوقة بالدرك الملكي……………..! ؟؟؟
قريبا لن نحتاج إلى أي لقاح .. قريبا سنصل جميعا إلى مناعة القطيع .. خطة غير مكلفة .. باستثناء أرواح المواطنين .
و أصلا .. بالنسبة لي .. إذا فكرت في أخد اللقاح .. ف إما اللقاح الألماني أو لا شيئ !
في اطار التقشف والتدبير المعقلن للجماعات
قام نائب الرئيس بجماعة لمهارزة الساحل اقليم الجديدة بتزيين سيارة الجماعة وحمل عريس وعروس والطواف بهم في طرقات الجماعة الى ساعات متأخرة من الليل ضدا على كل الغيورين
اللهم ان هدا منكر
* من الصعب تحديد موعد لبداية التلقيح ، لعدة إعتبارات منها :
ـ الشك في فاعلية اللقاح و التخوف من إنعكاساته على الصحة ، نظراً
لكونه منتوج جديد ، ليس كاللقاحات المألوفة . هذا التخوف يشمل
المواطن العادي و المسؤول على حد السواء .
ـ إذا جلب اللقاح وأصبح موجوداً ، قد لا يقبل عليه المواطنون ، فتكون
خسارة مالية .
* المهم الكل خائف .
وزارة الصحة في المغرب اصبحت كوزارة الثقافة..وزارة تتفرج ويقاس عليها وزارة التعليم والعدل والسكن والسياحة…
ادا كانت وزارة صحة على المحك، وتعبش احلك ايامها ولربما القادم اكثر سوادا..فما بالكم بوعيهم (التعليم) ، والرخاء والحقوق …
ليس للعثماني يد في وزارة الصحة لان وزير الصحة مستقل، معين من طرف المخزن، ضمن تشكيلة الحقائب التي تنتمي الى جيل الكفاءات، غير ان بروفايل وزير الصحة لا يحمل شيئا وازنا ولا حتى اضافيا، مثله مثل امزازي في التعليم، والسكن والسياحة حيث اشخاص جالسين على كراسي تدر امتيازات بدون مقابل للمواطنين…
حان الوقت لتفكيك السلط التي توجد في ايادي مغلولة غير قادرة على خدمة المواطنين ومنح رئيس الحكومة سلطات واسعة…هدا هو الحل في نضري..
حان الوقت للاستثمار في مجال البحث العلمي من طرف الدولة ومن طرف اصحاب الملايير بالمغرب ، حتى لا نعتمد على صناعات الغير .
وزير الصحة يجب عزله و البدئ في محاكمته لاهدار المال العام في صفقات مشبوهة و خاسرة مند البداية بعد ايداع خبر التعاقد مع الصين في انتاج اللقاح
فعلا أصبح المال مقابل العمل في الجامعات او لا باك صاحبي وبقي ابناؤنا بدون عمل لأنهم لا يتوفرون لا على هذا ولا ذاك رغم ان ابنتي حصلت على الدكتوراه بامتياز بمنحة التميز القيمة وتدريبين اثنين مدتهما 3 أشهر لكل واحد منهما ومع ذلك لم تعثر على عمل يليق بها
لعل يكون ما يحدث درسا يستفيد منه مسؤولي الحكومة . الاهتمام بالبحوث العلمية.وتوفير جميع الإمكانيات والوسائل لهذا الغرض.حتى نكون اصحاب القرار بين الدول المتقدمة.والتفكير جيدا صرف الأموال العامة فيما ينفع الوطن عوض تبديرها في فيما لا ينفعنا كالموازين والسهرات الجهوية والمهرجانات السينمائية.والبطولة لكرة القدم العقيمة ..و……علينا التغير والتحول إلى المنتجين عوض مستهلكين
هناك كفاءات في المغرب باستطاعتها انتاج اللقاح التقليدي ضد كورونا خلال شهر من الان.
الوصول إلى اللقاح ليس أمرا سهلا فهي حرب باردة معلنة بين الدول
الحمد لله ان كورونا لم يعد يخيفنا كما في السابق
لم يعد بتلك الحدة التي كان عليها في السابق خاصة في المغرب وافريقيا
ينتظر أن يختفي مرض كورونا كما اختفى انفلونزا الطيور سابقا
اما التلقيح فتلك حرب ضروس بين القوى العظمى وباقي العالم فالدول العظمى نفسها تعاني في الوصول إلى اللقاح . ومن يحصل على اللقاح فهو محظوظ و يضرب له ألف حساب
فلاجواب ينتظر من وزير الصحة لأن الحرب حول اللقاح مشتعلة بين الدول العظمى التي تسيطر على العالم.
لنا الله من قبل ومن بعد ووقانا الله واياكم من كل مرض.
تاخر اللقاح اوزير الصحة…انت والبروفبيور. اديالك . واش عندكم اعلاش اتحشمو. سدو علبنا افواهكم مابغينا. تلقيح. كلام الكدب. عاى شعب وحكومة كانها صم بكم عن مصالح الشعب…. عاجزة.كلها عن تحفيق الاهداف المطلوبة
مجرد تساؤل.
لماذ القلق يا عباد الرحمان!!!؟؟؟
جاء في المقال ما نصه:
1- “وفي هذا الصدد أكد البروفيسور سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية والتقنية للتلقيح، للجريدة أن موعد اللقاح لا يزال في علم الغيب”.
وأضاف موضحا:
2-“وكلنا مستعدون، والأمور هنا في المغرب جيدة تماما، ولا ننتظر سوى قدوم اللقاح المنتظر”.
وأجمل عبارة في المقال: ” ولا ننتظر سوى قدوم اللقاح المنتظر ”
ختاما، لا داعي للقلق، الأمور في المغرب جيدة تماما، وموعد اللقاح في علم الغيب، وإن معكم من المنتظرين.
ومن لا يؤمن بالغيب فقد كفر، والإنتظار يعني الصبر الذي هو مفتاح الجنة وصفة من صفات عباد الرحمن.
أدعوا معي وقولوا الله يطيل الإنتظار حتى يفوز بالجنة كل من قضت عليه كورونا جزاء الصبر أثناء الإنتظار.
لا نريد لقاحا من أي بلد. غير يعطيونا اتساع. كلنا نعلم أن هذا اللقاح سم قاتل يفتك بالبشرية جمعاء. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم افضحهم و عذبهم .
اكفس حكومة فتاريخ المفرب حكومة العدالة والتنمية .
غادين اديروا لينا التلقيح فالليل بلا مانحسو غير تهناو
الصحة بيد الله واللقاح في علم الله, أما النظام الضريبي المغربي فهو غير عادل وغير متوازن لان %85 من ميزانية الدولة تتمثل من عائدات الضرائب التي يؤديها فئة قليلة من المجتمع بشكل غير عادل كالضريبة على الدخل “%47”, وهو نفس الشيء الذي نبه إليه بنك المغرب مؤخرًا.لهاذا وجب وضع نظام ضريبي للحد من الفوارق, واعتماد ضريبة تضامن على الثروة وفرض ضرائب على أصحاب الأجور المرتفعة لتخفيف الضغط على أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط وفرض ضرائب بيئية كذلك كباقي الدول.
لعله يكون درسا يستفيد منه مسؤولي الدولة المغربية , و لإستتمار في ترقية عقول المغاربة بدل لإستتمار في نشر التفاهة و تخريب العقول و إتباع التوجيهات الماسونية المخربة للمجتمع و الدين و لأسرة
ماذا تنتظرون من شعب يعتبر الرمضاني صحافيا و العثماني سياسيا و آيت الطالب وزيرا، المغرب مشا فيها من زمان نحن نعيش الوقت الضائع قبل التسونامي الذي لن يبقي و لن يذر.