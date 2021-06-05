رصيف الصحافة: ولي العهد الأمير مولاي الحسن يسكن "إقامة دار السلام"

قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأيام” التي نشرت أن ولي العهد الأمير مولاي الحسن انتقل للسكن في الإقامة الملكية بدار السلام، بعدما كان يقيم في القصر المتواجد بمدينة سلا، كما كان يتردد بشكل يومي على القصر الإداري بالرباط لمتابعة دراسته في المدرسة المولوية، قبل أن ينتقل مع بداية الموسم الجاري للدراسة في مدرسة الحكامة التي يتابع فيها حاليا دراسته عن بعد بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء “كوفيد-19”.
وأضافت الأسبوعية أن الأميرة لالة خديجة بدورها تقيم في الإقامة الملكية بدار السلام، وتتابع دراستها بشكل يومي رفقة مجموعة من أقرانها بين أسوار المدرسة المولوية بالمشور السعيد، وهي الآن في نهاية المرحلة الإعدادية من دراستها، وتستعد للالتحاق بالمرحلة الثانوية، حيث تبلغ من العمر 14 سنة.
ونقرأ ضمن مواد الأسبوعية ذاتها أنه لا أحد يمكن أن يتكهن بالمدى الذي ستصل إليه ارتدادات الأزمة بين مدريد والرباط بعد توالي التصريحات والمواقف الرسمية التي لا تبشر بخير، لكن كل شيء يسير حتى اليوم وفق إيقاع دبلوماسي له إسقاطاته الداخلية في كلا البلدين.
وعلى الرغم من اشتعال حرب الكلام والمواقف العدائية، إلا أن كل شيء يدور تحت سقف يظل، حتى اليوم، أقل مما حدث في عام 2002 مع أزمة “تورة”، أو “جزيرة المعدنوس” المشتهرة أيضا باسم “جزيرة ليلى”.
في هذا السياق قال الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي خالد مونة إن “المباراة بين المغرب وإسبانيا تتمحور حول من يعزل الآخر عن الاتحاد الأوروبي بدعوى أنه ليس حليفا أمينا ووفيا”، وأضاف: “هناك حرب على مستوى المواقع، فاللوبي الإسباني يقلل من المكتسبات والاتفاقيات التي وقعها مع الاتحاد الأوروبي مثلا في مجال الفلاحة، حيث تم تقليص واردات المغرب”.
يقابل ذلك التصعيدُ في اللهجة والضغط الذي يمارسه المغرب على إسبانيا بدعم من لوبياته التي تشتغل بفرنسا وجزء من اللوبيات الأخرى التي ساندت الرباط في هذا الموقف. والشيء نفسه بالنسبة لإسبانيا التي تحاول الضغط من خلال لوبيات متعددة، وخصوصا تحالفها مع ألمانيا.
“الأسبوع الصحفي” نشرت أن وزارة الداخلية قررت إيقاف جميع الصفقات وعملية بيع العقارات والممتلكات الجماعية، سواء المتعلقة بطلبات العروض أو عبر التفويتات، حيث أعطت تعليمات للولاة والعمال بمختلف الجهات للتصدي لأي عملية من هذا النوع.
وأضافت الأسبوعية أن تحرك الوزارة جاء بعدما علمت بقيام بعض السماسرة والوسطاء، مع قرب الانتخابات المقبلة، بمحاولات تفويت أجود الأراضي التابعة للأملاك الجماعية لمنعشين عقاريين وللمقربين خارج المساطر القانونية.
وأوصت وزارة الداخلية جميع الولاة والعمال والمسؤولين بالإدارة الترابية، بالحزم والتدخل لمنع أي عمليات مشبوهة وتأجيل جميع طلبات العروض إلى ما بعد إجراء الانتخابات.
وكتبت الأسبوعية نفسها أن اللجنة البرلمانية الاستطلاعية المكلفة بافتحاص مديرية الأدوية تقوم بزيارة إلى مجموعة من المختبرات المتواجدة في الدار البيضاء وبرشيد وضواحي الرباط، وذلك للوقوف على عمل أهم المختبرات والشركات المتخصصة في تصنيع وتسويق الأدوية بالمملكة، ومدى احترامها للقوانين المؤطرة.
وتبحث اللجنة أيضا في إمكانية وجود علاقة بين مديرية الأدوية، التابعة لوزارة الصحة، والشركات المتخصصة في الأدوية، كما تشمل زيارة اللجنة، وفق “الأسبوع الصحفي”، مختبر “PHI” ومختبر “GSK” المتواجدين بمنطقة عين العودة، ضواحي الرباط، ومختبري “LAPROFHAN” و”BOTTU”.
أما أسبوعية “الوطن الآن” فقد تطرقت لتقرير النموذج التنموي الجديد بعيون سياسيين وباحثين؛ إذ أفاد المهدي لحلو، أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، بأن النموذج التنموي حول الحكومة والبرلمان إلى غرفة تسجيل وأفقد الانتخابات بريقها.
وذكر عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، أن النموذج يتضمن عناصر الاستمرارية بالنسبة للسياسات السابقة أكثر من عناصر القطيعة التي كانت ضرورية من أجل بناء مرحلة جديدة انسجاما مع المناخ العام في البلاد.
وقال علي بوطوالة، الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، إن المشكل هو أن اللجنة قدمت وثيقة غير قابلة للتعديل. وأضاف أنه “رغم أن الوثيقة تدعي الوضوح والشفافية، فهي مشوبة بالغموض، نظرا لغياب آلية تمويل حقيقية، حيث لا وجود لإصلاح جبائي ضريبي عادل ومنصف يكون فعالا من أجل تعبئة الموارد المالية لتمويل المشاريع المهيكلة والاستراتيجية”.
وصرح حميد العماري، مدير مختبر الطاقات المتجددة بجامعة الحسن الأول بسطات، بأن نجاح النموذج التنموي الجديد “رهين بتنويع المغرب لمصادره الطاقية الشمسية، الريحية والهيدرو-مائية”.
واعتبر ابراهيم المراكشي، أستاذ بكلية الحقوق بطنجة، أن “استمرار نفس النخب السياسية سيجعل تنزيل النموذج التنموي مستحيلا”، بينما الفنان محمد الشوبي حذر، من جهته، من نسف النموذج التنموي الجديد من طرف المفسدين والنخب البالية.
ونختم جولتنا في رصيف الصحافة الأسبوعية بـ”المنعطف” وحوار مع أحمد زهير، رئيس لجنة مناديب عصبة الشاوية لكرة القدم، قال فيه إن “اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قامت بتشخيص دقيق وموضوعي للوضع الحالي بغية رصد الاختلالات التي يجب تصحيحها وتحديد معالم القوة من أجل تعزيز المكتسبات”، وأضاف أن “التقرير العام للنموذج التنموي الجديد رغم تطرقه للرياضة بصيغة محتشمة، إلا أنها تبقى رهينة بتطور المجالات الأخرى”.
و كم تكلف الإقامة الملكية بدار السلام و العائلة الملكية بجميع اقاماتها و افرادها خزينة الدولة؟ هذا اهم موضوع يجب على الصحافة البحث فيه.
وفق الله الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة في مسيرتهما الدراسية وكذا تلميذات ووتلاميذ أبناءنا جميعا ، والنصر والتمكين للشعب المغربي بقيادة ملكه الهمام محمد السادس حفظه الله.
بسم الله الرحمان الرحيم نتمنى إقامة سعيدة للامير الجليل ، الحسن بن محمد بن الحسن بن محمد ، اللهم احفظه وسدد خطاه وو فقه في مساره الدراسي الجامعي ، اللهم اجعله من الحكماء و العلماء و النبهاء و احفظ والده الملك محمد السادس وانصره نصرا عزيزا ، واحفظ جميع أفراد الأسرة العلوية الشريفة .
حفظه الله بماحفظ به السبع المثاني والقران العظيم،
وزارة الداخلية قررت إيقاف جميع الصفقات وعملية بيع العقارات والممتلكات الجماعية، سواء المتعلقة بطلبات العروض أو عبر التفويتات، حيث أعطت تعليمات للولاة والعمال بمختلف الجهات للتصدي لأي عملية من هذا النوع.
حسن جدا ، بالاحرى يجب ان تكون المراقبة مستمر طول مدة المجالس الجماعية من طرف الولاة و العمال لان جميع المشارع و التفويتات التي يصوت عليها اي مجلس جماعي لا تكون سارية المفعول ولا يصرف عليها اي درهم بدون موافقة السيد الولي او السيد عامل الاقليم ادا ايقاف نزيف تبدير الاموال العمومية في يد السلطة الوصية و بالتالي عدم اعطاء الموافق لشراء سيارات فارهة و المكلفة عند الصيانة ومدة حياتها في الجماعة لا تتعدى ستة سنوات و توقيف المشارع المشبوهة للجماعات.
في رصيف الصحافة لا مجلة ولا موقع يتكلم عن المهاجرين في اي يوم يفتحون الحدود
إلى الأستاذ المهدي لحلو: أي بريق للانتخابات في المغرب: ستكون كالعادة باهتة كـبُهوت “كيكة لالا غيثة” لربما تقصد الانتخابات عند الطبقات المعوزة التي تنتظرها بارغ الصبر للتضحية بأصواتها الانتخابية علًّها تظفر بدريهمات من المال الفاسد الذي يوزعه سماسرة شراء الأصوات…
نتمنى لولي العهد الامير الجليل مولاي الحسن مقاما سعيدا، وحفظ الله الاميرة الجليلة لالة خديجة.
كما نتمنى من العلي القدير ان يحفظ مولانا الهمام محمد السادس بن الحسن بن محمد من كل مكروه ويسدد خطاه حتى يحقق لبلده كل ما يتمناه من رقي وازدهار، والله ولي التوفيق.
نتمنى من هذا الشبل الحسني أن نهد به الإسبان ونحرر الثغور والجزر الخالدات والجزر الجعفرية ونغسل عارنا تيمنا بجده الملك المبجل مولاي الحسن الثاني رحمه الله محرر الصحراء وباني السدود وباني حزام الدفاع العظيم الذي قهر الاعداء وزرع الأمان
إلى صاحب التعليق الأول الأخ ابراهيم هذه أمور لا تناقش حتى بالبرلمان لان ميزانية وزارة القصور والاوسمة تكلف خزينة الدولة سنويا اكتر من 240 مليون دولار ما العلم انا ميزانيات الملكيات الاوروبية لا تتعدى 20 مليون دولار سنويا نحن لا نشكك في ملكية المغرب التي لها روابط دينية وتاريخية ولكن نطالب فقط بتحقيق العدالة الاحتماعية لان نصف شباب المغرب مستعد المغامرة بحياته والهجر ة الي أوروبا بحتا عن لقمة العيش الكريم وخير دليل على كلامي هي ماساة سبتة.
ماما فرنسا تفرق أكثر ما تصلح بين المغرب و إسبانيا فقط لمصلحتها. لا يجب شرك الاتحاد الأوروبي في الموضوع . المغرب يجب عليه أن بتحكم في سياسته وأن تكون له ر وئي علي المدي المتوسط والبعيد اسبانيا ستبقي دائما جارة وللمغرب فبها مصالح مشتركة يجب أن ياخد بزمام الأمور ناس الحكمة في الدولة لأ أولاد فرنسا.
الفقرة ما قبل الاخيرة لخصت موضوع ” تنزيل النموذج التنموي ” بالشيء المستحيل مع وجود النخب السياسية الحالية…حسب الاستاذ ابراهيم المراكشي….والفنان محمد اشوبي الذي حذر من جهته من نفس هذا النموذج من طرف المفسدين والنخب البالية..كلام في الصميم لا يحتاج لأي توضيح.
نتمناو نعيشو ا في حكمه بضع سنوات بدون حكرة بدون ظلم وطغيان مسؤولي الادارات والاحزاب
تقرير التنمية هو بيان إرشادي. لدى المغرب مشاكل في التخطيط والتنفيذ. البلد يريد أن يكون أسداً ولكن الواقع الاقتصادي يحدده على أنه فأر على أقل تقدير. أضاع المغرب 50 عامًا في برامج التجميل ليبدو جيدًا ونسي الأساسيات: التعليم المناسب للجميع ، والرعاية الصحية للجميع ، ونظام العدالة الحقيقي ، وتنظيم الأسرة ، والتحرير الحقيقي للاقتصاد ، والمنافسة الشفافة في شؤون الأعمال ، والقضاء على التباهي الحمقاء ، والاعتراف الفشل والمحاسبة ، ووقف الاحتفال بالفشل لإرباك الجماهير ، إلخ …
اللهم احفظ صاحب السمو الملكي ولي العهد الامير الجليل مولاي الحسن واحفظ صاحبة السمو الاميرة الجليلة لالة خديجة واحفظ قاءدنا الهمام جلالة الملك العظيم سيدي محمد السادس نصره الله
حفظ الله اميرنا المحبوب ولي العهد مولاي الحسن و اميرتنا أيقونة القصر لالة خديجة بما حفظ به الذكر الحكيم و ادام عليهما و الساءر الأسرة الملكية و المغاربة قاطبة الصحة و السلامة و الافراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار و النصر على الأعداء.
* في جل بقاع العالم ، هناك أناس يختلفون عن بقية البشر = ملوك ، أمراء ، أثرياء ، ….
فمن الطبيعي أن يحصل الإختلاف في طريقة العيش ، فليس معقولا أن يتساوى أولئك معنا نحن .
فلو أصبح واحد منا من علية القوم ، لبدل حياته رأسا عن عقب . فكل منا يتمنى كل الخير .
غير أن تطرق الصحافة للحياة الخاصة للعائلة الملكية لا يفيدنا في شيء .
صحاب التعاليق اللي راهم يشرقو و يغربو
اللي كا يدخل للدولة غي درهم و حايدو ليه سنتيم مشات هاك ولا هاك يقول انا
الحسن 3 الله يحفظه لأبيه وأمه وللمغرب
والله يديم عليه صحة والفرح .
Vive le Maroc, roi et peuple. Vive la famille royale et vive le Sahara Marocain.
مايضحك هو ذباب جزائر تبون وشنقريحه الذي يتخذ اسماء مغربيه مزوره كالعاده ويحاول بغباء مضحك إيهام نفسه انه يخدع المتصفحين لهده الجريده ،فعلا قمة الغباء من اعلى السلطه الغبيه الجزائريه إلى احقر ذبابهم المكلخ.
حسب “ماكاين في السوق”
هناك من هو يقبل الملكية وهناك من لا يقبلها..
أنا مع الفريق الأول. أو مايسمونه بالعيّاشة.
نحمد الله على نعمة الإسلام أولا و نعمة الأمن والاستقرار بسبب النظام الملكي ( الذي يسود البلاد منذ أكثر من عشرة قرون ! ).
المُلك لله وهو يُؤتي مُلكهُ من يشاء، وانت مااااااااالك أعشيري ؟؟؟؟؟؟؟؟ آش مشى ليك ؟؟؟؟؟
أقول لك بكل تواضع : كرسي المُلك فتنة عظيييييمة ومسؤولية كبيييييييييرة أعان الله ملك البلاد عليها وأنت ايلا عطيناك غير poste ديال مقدّم أو برلماني واليديك و مُحال واش تعقل عليهم !!
بكل تواضع !!
دار السلام في الرباط ليس الافريقية مدا جواب لمن لا يعرف اين يوجد دار السلام بالرباط خاصة المسمى brahim
حفظ الله سمو الامير مولاي الحسن و الاميرة الجليلة لالة خديجة و سائر افراد العائلة الملكية نتمنى له اقامة سعيدة و نطلب من الله ان يجعلها فاتحة خير بمزيد من التالق و النجاح
على المغاربة أن يعلموا أن الملكية في المغرب مكلفة جدا..أي نعم هي عنصر إستقرار للبلد لكنها أيضا تستنزف الكثير من مقدرات الشعب