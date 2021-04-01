رغم غيابه عن "الأسود" .. الياميق ضمن تشكيلة الشهر في "الليغا"

كشف مؤشر “هوسكورد”، المتخصص في أرقام وإحصائيات ونتائج الدوريات العالمية، عن التشكيلة المثالية لشهر مارس الجاري الخاصة بمنافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي سجلت حضور المغربي جواد الياميق، مدافع نادي بلد الوليد.

وعرفت التشكيلة المثالية لشهر مارس حضور المدافع جواد الياميق في خط الدفاع، إلى جانب ثلاثي برشلونة أوسكار مينغيزا وجوردي ألبا وسيرجينيو ديست.

ويُقدم الياميق مستويات جيدة خلال الجولات الأخيرة، حيث لعب ثلاث مباريات مع فريقه بشكل رسمي في “الليغا” في شهر مارس، أمام كل من خيتافي وأوساسونا وإشبيلية تواليًا، ونجح في قيادة فريقه إلى حصد خمس نقاط من اللقاءات الثلاثة، كما نال الإشادة من جماهير فريقه نظير المستوى الذي ظهر به.

وغاب الياميق عن اللائحة التي استدعاها الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش، والتي خاضت مباراتي موريتانيا وبوروندي ضمن تصفيات كأس إفريقيا للأمم التي ستحتضنها الكاميرون مطلع السنة المقبلة، في وقت حضرت أسماء في الآونة الأخيرة رغم تواضع مستواها على غرار سامي ماي، مدافع فيرينكفاروسي الهنغاري، علما أن هذا الأخير تم إسقاط اسمه من المعسكر الأخير.

المدافع المغربي جواد الياميق، البالغ من العمر 29 سنة، انتقل إلى نادي بلد الوليد في بداية الموسم الجاري 2020-2021، قادمًا من جنوة الإيطالي في صفقة بلغت قيمتها نحو مليون ونصف المليون يورو.

يشار إلى أن لاعب أولمبيك خريبكة والرجاء الرياضي البيضاوي سابقا يعد من الركائز المهمة في الخط الدفاعي لتشكيلة المدرب سيريغو سوريانو، بعد عودته من إصابته العضلية وفيروس “كورونا”.