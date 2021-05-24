"رفاق منيب" يتجاوزون "استقالة بلافريج" ويستعدون للانتخابات المحلية

تعول قيادة فيدرالية اليسار الديمقراطي على العاصمة الرباط لتحقيق نتائج إيجابية في الانتخابات الجماعية والتشريعية المقبلة، حيث تم إعداد لائحة الترشيحات للدخول في غمار الاستحقاقات التي تأتي في سياق تقديم عمر بلافريج، القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد، لاستقالته من العمل السياسي.
ويبدو أن قيادة الفيدرالية قد حسمت في موضوع استقالة بلافريج، مبدية استعدادها للدخول إلى الانتخابات الجماعية والتشريعية برهان “الوحدة” وتجاوز خلافات “الماضي” التي عرفها التنظيم اليساري الطامح إلى تشكيل “قوة يسارية ضاغطة في البلاد من بوابةِ الانتخابات”.
وقد تم تكليف عمر الحياني، القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد، بقيادة لائحة الفيدرالية بمقاطعة أكدال الرياض بالرباط في الانتخابات الجماعية المقبلة. وقال الحياني بأنه “سنقدم لائحة مرشحين متميزة وبرنامجا انتخابيا واقعيا ومبتكرا يستجيب لتطلعات السكان، في استمرارية للقضايا التي دافع عنها مستشارو الفيدرالية في مجلسي مقاطعة أكدال الرياض ومدينة الرباط، طيلة السنوات الست الماضية”.
وقال الحياني، في تصريح لهسبريس: “نشتغل في توافق تام وبروح وانسجام مع كل الفرقاء، خصوصا على مستوى استعداد الانتخابات المحلية والحزبية”.
وبشأن استقالة بلافريج، قال المتحدث: “عمر أعطى إشعاعا كبيرا للفيدرالية من خلال عمله داخل البرلمان، هذا حزب مؤسسات هناك مناضلون سيبنون على تجربة بلافريج سيعملون على تحقيق نتائج جيدة”.
وقال مصدر من المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد (أحد الأحزاب المكونة لفيدرالية اليسار الديمقراطي) إن “هناك جلسات ستعقد قبيل الانتخابات، من أجل توحيد الصفوف والخروج بتصور مشترك يضم كل المواقف”.
ويحاول التنظيم اليساري، الذي يطمح إلى توسيع قاعدة حضوره على المستوى البرلمان والجماعات الترابية، أن يدخل غمار الانتخابات بدون “انقسامات”، خاصة أن الرهان هذه المرة سيتحدد من حيث قدرة الحزب على إقناع المغاربة بمشروعه المجتمعي.
وقرر بلافريج الاستقالة من العمل السياسي في المغرب بسبب ما اعتبره “موت مشروع فيدرالية اليسار الديمقراطي، وليس بسبب الخلافات التي تصاعدت في الآونة الأخيرة داخل أروقة فيدرالية اليسار، خصوصا مع الأمينة العامة لحزب الاتحاد الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب”.
وفي هذا الصدد، قالت هند بنعمرو، المستشارة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، إن الأحزاب الثلاثة المكونة للفيدرالية اتفقت على تشكيل اللوائح التي تخوض الانتخابات المقبلة، مبرزة أن “الاجتماعات تعقد بشكل دوري ودائم من أجل الاستعداد الجيد لهذه الانتخابات”.
وأوضحت المسؤولة السياسية، في تصريح لهسبريس، أن “هناك توافقا بين القوى المشكلة للفيدرالية من أجل الحسم في الدوائر الانتخابية التي ستخوض فيها الهيئة غمار الاستحقاقات الجماعية”، معتبرة أن “الأولوية ستعطى للشباب في هذه المرحلة”.
وأوردت المستشارة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط أن “استقالة عمر بلافريج من العمل السياسي لن تؤثر على الأداء الانتخابي للفيدرالية”، مشيرة إلى أن “الاستعدادات تتواصل لتحقيق نتائج جيدة”.
الاقصاء الممنهج لورزازات
طريق تيشكا الرابط بين ورزازات ومراكش يعرف تعثرا غير مقبول ناتج عن اقصاء ورزازات من التنمية من طرف المسؤولين.
لا يعقل أن نجد في كل المغرب طرقا سيارة جيدة و نجد طريق تيشكا متهالكة ومميتة و لا أمل في إصلاحها. بل في كل مرة نجد المقاول مفلس بفعل فاعل .إنه الاقصاء الممنهج لورزازات في كل الأزمنة.
لك الله يا ورزازات .
بغينا غير نعارفوا هاد الاحزاب لي منوضين الصداع علی الانتخبات علی من معولين اصوت عليهوم المغاربة عقوا وكرهوا حياتهم مع هده الاحزاب نفس الكلام والوعود قبل الانتخابات
صافي المغاربة ملّو هاد المهرجانات لّي كاتقام مَلّو الخطابات الخاوية مَلّو النفاق و الهصرة المعسلة و الكلام الخاوي لّي فيه غير الكْدوب .. الوعود و الوعود أُ شي ماكايْنْ .
غير الكدوب فالكدوب ما بقات ثقة حتى فشي واحد كلشي بحال بحال لا حزب و لا هم يحزنون .
قولو واش ماتاتحشموش راه كل لّي سمع الانتخابات تايتدكّْر خمس سنين لّي ما تدار فيها والو غير الزيادات فالسلعة و المحروقات و الضرائب. سيرو شوفو علمن تكدبو المغاربة فاقو و عاقو….
Les partis politiques sont très nombreux , mais l’élan just au bout du nez, les leaders de ces partis en tirent profit personnel, en général, ils s’enrichissent et les citoyens s’appauvrissent ,de même laissez les morts enterrent les morts vivants.
يجب على منيب ان تستقل من راسة الحزب و تبقى مناضلة عضوية
منذ تحمل مسؤوليتها لم يعرف الحزب اي تطور ولا تنمية و لا قيمة اضافية
انها ليست قادرة على اعطاء اكثر من هذا
تريدون تحقيق سرعة و نقلة نوعية في طريق غير معبدة
كان عليها مغادرة الرياسة يوم خسرت الانتخابات
لقد اصبحت معضلة بالنسبة للحزب وكان عليها ان تكون لها الشجاعة ان تستقيل من هذه المسوولية
la gauche caviar اليسار الفاشل ذو الشعارات و الاديلوجية العقيمة
Je ne crois qu’à l’établissement royal et à ses choix stratégiques, le reste c’est la loi en principe qui doit les infliger au respect des électeurs pour satisfaire leurs besoins. vive sa majesté le roi Mohammed six et la famille royale toute entière symbole de la stabilité, la prospérité et la sérénité.
المشكل في الاحزاب اليسارية وكانهم لم يطلعوا على ما جاء في الاعداد الاولى من سلسلة مواقف التي كان يصدرها مع بداية الالفية الثالثة المفكر الكبير محمد عابد الجابري الدي اوضح بما فيه الكفاية كيف تم تاتيث المشهد السياسي بالمغرب حيت كان دلك هو منطلقه .ولا داعي للدخول للطواحن من جديد من اجل ان يولد لنا فارا لا يوازي بالطبع التضحيات الجسام التي بدلت.تم ان المغاربة الدين كانوا يعولون في الماضي على المعارضة كانوا لا يعتمدون في مساندتهم لها على تصور عميق يحتاج الى تدرج لتحقيقه بل كانوا يضعونها بمثابة الرحمة التي ستغدق عليهم بالخيرات دفعة واحدة لدلك كانت الردة ومن حقهم دلك لانهم لم يخبروا بالحقيقة .اتمنى ان لا يعاد هدا الامر مرة اخرى لكي ننتظر 60 عاما لكي يلد النضال فارا اخر