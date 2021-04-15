رفيقي: جهات تحرك "احتجاج المساجد" وتزيد مخاطر الوضع الوبائي

مُعاودة خروجا محتشما هذه المرة، تستمر انفلاتات النزول إلى الشوارع للمطالبة بفتح المساجد في التمدد صوب مدن أخرى، فبعد واقعة فاس وطنجة السنة الماضية، التحقت حاضرتا الفنيدق وآسفي بالمشهد الاحتجاجي.
وعاشت مدن خرجات وثقتها عدسات هواة، تجول فيها مواطنون من مختلف الأعمار، رافعين شعارات تطالب السلطات العمومية بفتح المساجد، رافضين تبرير الإغلاق بمخاوف تفشي فيروس كورونا.
ولاقت الخطوات التي جرت على امتداد اليومين الماضيين انتقادات عديدة، خصوصا أنها تأتي في وقت تشهد الوضعية الوبائية ارتباكا باديا، وذلك بالعودة إلى المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة.
ولا ينظر عموم المغاربة كما السلطات بعين الرضا إلى خرجات واقعية وافتراضية تتجه نحو خرق تدابير الإغلاق الرمضاني، إذ تم اعتقال عديد الأشخاص ممن روجوا لفكرة “فتح المساجد بالقوة”.
وأعلنت الحكومة فرض حظر تجول ليلي طيلة شهر رمضان، في محاولة لكبح تفشي موجة ثالثة من فيروس كورونا، وهو ما عصف بآمال عدد من المغاربة الذين كانوا ينتظرون التخفيف المسائي لأداء صلاة التّراويح بالمساجد.
محمد عبد الوهاب رفيقي، الباحث في الشأن الديني، أورد أن “معاينة الخرجات تكشف أنه لا يمكن على الإطلاق اعتبارها تلقائية وعفوية، وذلك من خلال حجم التنظيم ووضوح الشعارات التي يرفعها المحتجون”.
وأضاف رفيقي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “هناك جهات تحرك هذه الاحتجاجات”، مؤكدا أن “هذا السلوك غير مقبول، ويكسر عزيمة الخروج من حالة الطوارئ الصحية بأقل الأضرار”.
وأورد الباحث المغربي أن “مثل هذه المشاهد تزعج كذلك السمة الجيدة التي طبعت علاقة المجتمع والسلطة خلال فترة كورونا، كما لا تساعد في الوصول إلى صيف اقتصادي جيد”.
وأشار رفيقي إلى أن “السلطات العمومية مطالبة بالتعامل بحزم بالغ مع مثل هذه السلوكيات، لكن في المقابل على الجهات المسؤولة عن تدبير الحقل الديني بذل مجهود أكبر في العملية التواصلية مع المواطنين”.
وأبرز المتحدث أن “مكانة صلاة التراويح لدى المغاربة واضحة، وبالتالي لا بد من توضيح كافة ملابسات القرارات لتفادي أي سوء فهم محتمل لدى المواطن”.
كلام و هضرة خاوية كلشي عاق بكم بان لك الخوف على المواطن غير فالمسجد الاسواق لا و الشوراع يا وجوه الويل
حبذا لو اتم خيره واخبرنا عن هاته الجهات الخفية التي تحرك هذه الاحتجاجات باش نردوا معها البال حينت المغاربة سدج وخاص واحد من الامثال ديالك باش ينبههم و يردهم لجادة الصواب وفي الاخير لا يسعنا الا قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لقد شوهتم صورة المغرب بإغلاكم المساجد . آلله يهديكم و يخد فيكم الحق حكومة الدل
انقص فخرات اسي رفيقي راك عيقت اييه عرفناك حيدت اللحية ولبست السروال ولكن شوور شوور
تذكرنا هذه التحركات بتلك التي خرج فيها تجمهر غفير في عز ازمة الوباء للدعاء و الذكر في تجمهرات كانت قد تشكل بؤر وبائية قد لا يحمد عقباها رغم ان الاطباء يطالبون بالتباعد و التزام البيوت … كما ان الدين يقدم حفظ النفس كمقصد اسمى على اقامة السنة …لذلك يجب على الجهات المختصة ان تضرب بيد من حديد اشباه المتفقهين الذين لا يعلمون من الدين شيئا غير التحريض الاعمى
خوفنا من لعنة قد تنزل علينا من الله اذا ابتعدنا أكثر من المساجد هذه فرصتنا للتقرب الى الله ودعوتنا لأن يرفع عنا هذا الوباء.
كل من طالب بحق من حقوقه أو قام بانتقاد الدولة يتم اتهامه بالاخلال بالأمن او ان وراءه منظمات سرية…
على أين كلنا نعلم ان هذه الجاىحة قد أرعبت العالم كله و لكن ما لم استوعبه حتى الآن هو ان المقاهي و الملاهي و الأسواق مفتوحة ؟؟؟
ما الفرق بين المساجد و الأماكن العمومية الاخرى؟
أنا مع اتخاذ تدابير الوقاية لحفظ سلامة المواطنين و لكن هذه التدابير لابد من أن تطبق على الكل.
و ماذا عن صلاة الفجر. لماذا تمنع صلاة الفجر.
تفتح المساجد 5 دقائق قبل صلاة الفجر لن يضر كورونا في شيء.
و حتى فريضة العشاء.
كان على الأقل أداء فريضة العشاء.
اسي رفيقي نتا والحكومة ديالك والوزاراء ديالكم راه خلصتهم مضمونة ماشي بهال الدراوش لي بغاو غير يدعيو فجامع يجيب ليهم الله الرزق راه الحكومة لي نتا معاها غادية تشرد الضعفاء والفقراء اسي رفيقي
عاقوا بيكم او عقنا بيكم حسبنا الله ونعم الوكيل يمهل ولا يهمل
الطابور الخامس!!!
هل حرية التعبير و رفض قرارات ، حكر على توجه دون الاخر؟!
ان تغيير البوصلة و اضفاء صفة الباحث على شخص لا تعطيه ارجحية العقل و الراي!
عليكم البحث عن تخصص يناسبكم!!
لان تصنيف المواطن منهج تفريقي دخيل!!
المغاربة اذا اختلفوا لا يظرون و لا يخرقون الإجماع!!
هناك اجماع على القضايا و المقدسات، لكنكم اليوم تحاولون خلق بعبع من الشعب!!
سبحان الله، اليوم فقط عرفت لماذا كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم” اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك” صدق رسول الله
أغلقوا كل شئ أو افتحو كل شئ لماذا المساجد بالظبط
هذه خطة يهودية لضرب الإسلام ولكن هيهات ثم هيهات
الله مثم نوره ولو كره الكافرون
شكرا لهذا المنبر الصادق هسبريس
الازدحام في الحافلات العمومية مجتمعة في مدينة,لمدةيوم كامل ,لا يعادل التقارب في الصلاة في كل مساجد المملكة لمدة شهر,فان كان من خطر لانتشار الفيروس فعليكم بالحديث عن الحافلات العمومية التي تغيب عنها التهوية اضافة الى ضيق المكان,اما المساجد فاغلبها تتمتع بتهوية كافية و علو سقفها.فباركة من الفهامة الخاوية و استحيوا على انفسكم,وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
المثل الفرنسي الشائع يقول ” ليس هناك دخان بدون نار ” والباحث في الشان الديني اصاب فيما قاله…..الامور واضحة تماما = المساجد مفتوحة طيلة اليوم للصلوات الخمس تبقى شبه فارغة ولا يؤمها الا عدد قليل من المصلين مع استثناء يوم الجمعة…ويأتي قوم للمطالبة بفتح المساجد ليلا لصلاة لم تذكر لا في القرآن ولا في السنة النبوية والحالة ان الوباء ينتشر اكثر من اي وقت مضى….هنا لابد من الصرامة في التعامل مع الامر من طرف السلطات المعنية بالمحافظة على امن وسلامة المواطنين وبكل صرامة.وكل ضعف في هذا الميدان قد يؤدي الى الكوارث….الدولة رفعت الحجر في عيد الاضحى فكانت النتائج كارثية….وليس هناك اي مبرر لتكرار نفس الهفوة. وسواعد الشر المخربة يجب بترها.
رفيقي يا رفيقي، سبحان الله لهذه الدرجة تغيرت كل قناعاتك، اخشى عليك ما اخشى، حقا الكراسي و المال و الصلاحيات جعلت منك شخصا اخر.
لن ترضى عنك اليهود و لا النصارى حتى تتبع ملتهم..
الهدف من كورونا هو وقف و تخريب الإسلام .. لأنه خطر على المجتمعات الصهيونية….
كون الدولة سمحت للملقحين اصليو التراويح حسن …..دابا المنافقين باغيين الجامع كما لو ان صلاتهم فديورهم مغاتقبلش…الدين د بصح هي تعبد ربك وحدك قدام الناس تتمارس النفاق
ادا كانت هناك جهات وراء المطالبة بفتح المساجد فما بالك بالجهات وراء فتح المقاهي
وما بالك بالحنودي ولوطا
هناك الملايين من يعبرون في صمت
وما بالك بانتشار ظاهرة التسول
وهل قرار منع المساجد دستوري؟؟؟ ام انه قرار يحتاج لتعديل ليصبح كدلك
وهل قرار الناس من الارزاق دستوري ام انه يحتاج إلى صياغة
وهل اللجنة العلمية التي تصدر القرارات تحصل على اجور بملايين الدراهم ام لا
لنكن أكثر عقلانية مع واقعنا المغربي
لنكن براكاماتيين أكثر منه نظريين
هناك تناقضات – الاسواق و المدارس و ____غيرها مكتظة و المساجد تمنع فيها الصلاة
فسر لي لمادا
لمادا الظهر و العصر و المغرب ثم تمنع الصلاة الاخرى
يمكن هاد الباحث سي رفيقي مكيصليش ݣاع . و لو قام باستطلاع للراي . لوجد أن أكثر من 80% من المغاربة ضد قرار المنع . و لكن نحن شعب قاصر لم يبلغ سن الرشد و بالتالي لا نعرف مصلحتنا . غي اللجنة العلمية هي للي كتعرف . الناس كتصلي فالجزاءر و تونس الخ إلا لمغاربة مساكين ديما محݣورين . أتوقع المزيد من الخرجات . لأن الناس كرهت و ضاقت و زيد ليها الميزيرية و الفقر المدقع .
المقهى التالي كيشغل ختى ل 6 أشخاص . غالبيتهم لا يتوفرون لا على تغطية صحية لا عقود عمل لا هم يحزنون . الدولة غادي تعطي شي بركة لمول القهوة . و لكن هاد المساكين للي خدامين معاه شكون يعقل عليهم . الوضع ينذر للانفجار . حذار ثم حذار
اوا اسدي كشف لنا على الجهات لي من وراء هذشي راه الشعب عاق يا خكومة الدل واش كورونا غير بالليل ؤ صباح واش الصلاة في اوروبا وروسيا الا المغرب الله ايخذ فيكم الحق حقنا فيكم عند الله يوم القيامة اما انتم يا علماء اخر الزمان رحمة الله عليكم
تعتقدون ان المواطن غبي، لهذه الدرجة تخافون على المواطن؟ ابد. هلكتموه في رزقه ومستحيل ان تخافوا على حباته. حتى الأطفال عاقو بكم
انتم تستحمرون المغاربة واش كورونا كتكون غير في الليل
كورونا موجودة غا فالساجد ؟الله يمسخكم. مابانش ليكم الاسواق والسويقات. المولات والاسواق الكبرى. الجوطيات. ؟.الله ياخذ فيكم الحق.
من حقهم الاحتجاج والمطالبة بفتح المساجد، لأن الاحتجاج حق دستوري، وفتح المساجد حق ديني ما دمنا في بلد دستوره الإسلام، أما كورونا فهي فيروس كباقي الفيروسات المنتشرة في الهواء تم تضخيمها لغرض في نفس يعقوب، إن لم تكن حربا على الإسلام.
كلما أراد الشعب المغربي ان يقول كلمة ( اللهم هذا منكر يأتي أمثال هؤلاء ليدقوا نقوس الخطر ان هناك محرك للوقوف مع الحق. اتقوا الله عباد الله المساجد تطبق الإجراءات الضرورية بكل حذافيرها و مع ذلك منعتمونا من الصلاة. لماذا الاسواق في النهار و الطراموي مكتض و لا منع؟
الأ سواق مكتظة والحافلات و مراكز التسوق والشوارع لامبرر لكم.
الجهات التي تحركهم “أ سيك رفيقهم” هي الإيمان الصادق والغيرة على الدين و النخوة والكرامة التي تجرد منها كثير من المنافقين الذين باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم.
ما هو الوضع في الضيعات الفلاحية و المصانع وسائل النقل فيها؟ماهو الوضع في الحافلات، الترام، الأسواق الممتازة والمدارس العمومية والخاصة و وسائل نقل هذه الٱخيرة؟ ماذا عن جمهور الكرة الذي تجمهر بدون تدخل السلطات؟ في السنة الأولى، سمعنا عن ضيعات لفريز، مصانع الصباط، ليلة الهروب الكبير و ليلة العودة الصغيرة!المساجد كانت مغلقة و لم تتسبب أبدا في تفشي الوباء!الوباء تفشى لأن فيزا شينغن كورونا كانت مفتوحة في العيد و الصيف بين المناطق الموبوءة و المناطق الآمنة من الجائحة! مع السلالات الجديدة، أغلقت الأجواء بشكل انتقائي و لم تغلق الحدود البرية والبحرية و كأن هذه السلالات تنتمي فقط للقوات الجوية من دون القوات البرية والبحرية!سلالات طائرة محلقة غير زاحفة عائمة وغاطسة! الجائحة السياسية والتسييرية هي التي نشرت و تنشر الوباء!
ما كان لا جهات لا والو . كل المغاربة ارادوا فتح المساجد . و كلهم يكثرون من العبادة تقبل الله منهم اجمعين . و رفيقي منذ خروجه من السجن اصبح مجرد مخبر… الجزائر و تونس و 14 دولة اسلامية فتحت المساجد و حالها احسن من حالنا . قرار المغرب يبين التبعية التامة لفرنسا و اسبانيا لا غير
كفاكم كذبا حسنا الله ونعم الوكيل فيكم و لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الله يهديكم. الحمد لله الذي يعلم مافي الصدور و يسمع عبده حيث يناجيه في المسجد او مكان آخر. لماذا تعطون للموضوع اكثر مما يستحق. الله يعاون المسؤولين ونحن نعمل بما يطلبون منا درءا للمخاطر. ولو بحثت لوجدت الكثير ممن يحتجون هم من لا يسألون عن المسجد الا في رمضان. اللهم ارفع عنا كل بلاء.
اشمن جهات لبلاد بغيتوها تولي كي بغيتوا وبدأو تحلموا
ناس بغات تصلي واش الصلاة عيب
رفيقي سير شوف ليك شي بلاصة فين دير بوز
هذا المسمى رفيقي باحث في شؤون دينية و يطلب من السلطات الحزم ضد من يطالب بفتح المساجد .لماذا تتدخل في ما لا يعنيك .تكمش
سي رفيق ماهو الضرر في فتح المساجد لصلاة علما ان جميع مجالات الحياة مغلقة محلات تجارة محلات الترفيه مقاهي موصلات حافلات طكسيات
هل فتح المساجد سيجعل أصحاب المقاهي يحتجون مثلا لا أعتقد أنهم سيحتجون لأن المساجد وحدها مفتوحة
بالله عليك واش ماشي حرام هدشي…
إذا كنتم اغلقتم الكل على الأقل تبقى المساجد وناس عندها فين تقوم الصلاة لأن الشوارع خالية من الازدحام الليلي…وأخيرا هاذ سي رفيق يعيش في رغد ونعيم وسيارة فما تنتظر منه. ..
هنا في أوروبا نصلي تراويح….. الحمدلله…….نجمع بين المغرب والعشاء وتراويح…ننهي على ساعة 10….
سي رفيقي يريد أن يقف في صف من ينادي بتصفية كل من ينادي بالقيم والدين والحشمة.
ويظن بهذا أنه سينال.رضى العلمانيين الاقصائين والملاحدة العرب.
الذين ينادون باغلاق المساجد.حتى قبل كورونا .
تستطيع أن تقود الحصان إلى الماء، لكن لا تستطيع أن تجبره أن يشرب أتحدى رفقيقي الباحث في الشؤن الدنية بين قوسين أن يجب بالدليل القاطع لماذا التراويح تقام في غزة رمز العزة و تمنع في تازة، السلطات الإسبانية مددت فترة حضر التجول لمدة ساعتين إضافيتين خلال هذا الشهر الفضيل و بعض الدول الغربية التي لا تدين بدين الإسلام تسمح للأقلية المسلمة خلال هذا الشهر الفضيل الحق في ممارسة معتقداتها وطقوسها الدينية، الفهم يفهم ….
حبدا لو يسكت هاد سي رفيقي حيث عرفناك كليتي الكعكة او بدلتي جلدك .
الشعب المغربي من حقوا يحتج على شي امور كتبان ليه مهياش . او الشعب المغربي ماشي بهايم يخرجوه يخدم نهار كلوا او في الزحام النهار كلوا او تجي حتى الليل او تمنع عليه الخروج . كيف راعيتي للظرف الاقتصادي راعي للظرف النفسي او الديني . او دير الامكانيات كيف داروا بلدان اخرين باش الناس تصلي في احسن الظروف .
كلشي ولا عايق بكم كديرو سياسة ديال تخويف فكلشي باش تمرضو بنادم الله يخود فيكم الحق
جهات خارجية هي من اغلقت المساجد وهي التي تحارب الإسلام ولكن ليكن في علمكم ان اللّٰه سينتقم منكم وللأسف الانتقام الالاهي سيجمعنا معكم وسخط اللّٰه سيلحقنا بمن عصوه من قبل قوم عاد تمود فرعون لوط وغيرهم فيهم من خالف اللّٰه في الميزان ومن عقر الناقة ومن لم يُصَلِ ومن يغش ونحن اليوم جمعنا المحرمات كلها وحاربنا اللّٰه وسوف تعلمون النتيجة التي تقترب حسبنا اللّٰه ونعم المكيل .واتم بسؤال واحد هل كورونا لا تنتششر في المساجد المفتوحة ؟ ال 20% ولكم التفكير
هي نفس الجهات التي تستولي على تنسيقيات المتقاعسين المتعاقدين الفوضويين وعلى رأسها عدوة الاستقرار جماعة ياسين وبعض الراديكاليين اليساريين الذين اعتدوا على الملايين من التلاميذ ظلما وعدوانا.
قد نتفق على منع صلاة التراويح لكن باي مبرر تمنع صلاتي العشاء والفجر في رمضان بعد ان كان مسموحا بهما قبله اقل ما يقال انه قرار غير حكيم وغير سليم اما اتهام جهات بأنها وراء المطالبات وليس المظاهرات فهو شأن الأمن وليس (باحث ديني)
أتمنى من الله أن يعفو عنا و أن يخلصنا من هذا الوباء الفتاك، إن الله مع الصابرين،رمضان مبارك سعيد لكل من يذكر الشهادتين
ولينا واحلين معك غير أنت سير فهم على رأسك بارك من الطنز
on ne peux pas cacher le soleil avec votre blabla, c’est bien claire que vous faites n’importe quoi
راه كلشي عاق بكم انكم علمانيون تكرهون المساجد و الاسلام.هي حرب لطمس الهوية الاسلامية المغربية و تعويضها بحقوق زائفة غريية علمانية.
ماكاين لا جهات ولا والو. اغلب الناس يرون غاية وراء هذه القرارات. ربما لو تركتم الناس يعبدون ويدعون الله ليرفع هذا الوباء ويوجد بينهم احدا تقبل دعوته ويلطف بنا الله جميعا. فأنتم تظنون أنكم تتحكمون في الأمور والله هو الذي يقرر مصيرنا وانتم ونحن لسنا سوى حشرات لا حول ولا قوة لها
يجب محاكمة كل من تبت تورطه في إشعال نار الفوضى في البلاد وصحة الوطن والمواطنين اولا واخيرا كما هو معمول به في العالم
أحد معارفي من الذين لا يذهبون إلا نادرا للمسجد قال لي: الله ياخذ الحق في اللي منعونا من التراويح. أجبته: أنت العام كامل و أنت غايب على المسجد، و تصر على أداء التراويح اللي هي سنة. هذا هو النفاق بعينه. الإسلام يجب أن يتجلى في حياتنا اليومية و في تصرفاتنا و في علاقاتنا بالآخرين.
اليوم سمحت وزارة الداخلية لفرق كرة القدم بانتهاك الحضر الليلي
باش يتدربوا ويلعب كرة القدم من بعد التامنة ليلا
اما المساجد فلا ولن تفتح لصلاة الصبح والعشاء
حسبنا الله ونعم الوكيل
لم نسمع من قبل عن هذا التخصص:” باحث في الشؤون الدينية ” أم أنها تلطيف لتسمية أخرى : وهل فيروس كورونا لا يوجد إلا في المساجد ولا يخرج إلا ليلا؟ وهل الناس الذين صلوا صلاة الجمعة بعددهم الغفير يصبحون خطرا بالليل فقط؟ سبحان الله
ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها
ان المنافقين في الدرك الأسفل من النار. اللهم انتقم من أعداء هذا الشعب الطيب الذين يتآمرون على المستضعفين.
الصلاة جائزة في البيوت أنا لم أفهم لماذا يصرون على الصلاة في المسجد في هاته الظروف الغير مناسبة. يطبقون مقولة خالف تعرف بالخروج للشارع و ممارسة الوصاية على الآخرين.
واش هاديك ساعة ديال التراويح هيا لي فيها كورونا كدور!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
اللهم ان هذا منكر حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله لكن املنا في قوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب سينقلبون وقوله اليس الصبح بقريب
هرطقات فارغة من المحتوى ،سير تحشم
هذه الجهات جهات مسلمة غيورة على دينها تدعو الى الحق واغلب المواطنين يساندونها عكس جهاتكم التي تامركم باغلاق بيوت الله بدون مبرر منطقي قبح الله سعيكم حسبنا الله ونعم الوكيل. ان شاء الله سنطبق حجرا انتخابيا لاننا لم نعد نطيقكم وفقدنا كل ثقتنا فيكم
الأسواق مكتظة وبدون كمامة ههه والحمامات ملاصقين الله يعطيني وجهك ارفيقي نبيع به البغرير حدا دارك
رفيقي أصبح يفتي بما أراد …
و اللهم لا تحرمنا من الدين ضاع سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا
مخالفة القوانين والقرارات التي تصدرها الدولة جريمة يجب الضرب بيد من حديد على المتعجرفين
بارك من نشر العلمانية المغرب بلاد مسلم ملكنا امير المومنين مسلم مش امير العلمانين وهذا رفيقي بعدا شكون جعلو وصي علينا بعدا
كان تفكيري خارجي متشدد طائفي ودبا علماني وكون كان فيه الخير كن خدى طريق الوسط والوسطية والاعتدال حسبنا الله ونعم الوكيل
هههههه ألي غير لقبو من أبو حفص المتدين الناهي عن المنكر والداعية إلى رفيقي العياشي والمخزني والتابع لوزارة لا أوقاف ولا إسلامية والذي باع دينه وحلق لحيته وأستغنى عن سنة الله ماذا ننتضر منه ومن أمثاله الكل أصبح باحث ويتكلم بإسم الدين وفي نفس الوقت يحاربه أقول لك ومن هاذا المنبر وإذا كنت تقرأ التعليقات يا رفيقي راجع نفسك وارجع إلى ڤديواتك السابقة كيف كنت وكيف أصبحت تعرف نفسك من أنت .لاحول ولا قوة إلا بالله.وشكرا هسبريس
سبحان الله . اليست الاسواق والحمامات والحافلات اكثر ازدحاما؟ ام المساجد والكتاتيب القرآنية التي نسيت هي الأخرى.!!!!!!! سبحان الله
اني أتساءل هل رفيقي داعبا إلى الدين ام داعيا إلى حرية الفرد
تم التجييش ضد رفيقي. واطلقت الجماعة ذبابهم الذي يلق عن جهل هل كرونا في الليل في المساجد انه فعلا الجهل والتعنت والبحث عن اهداف خاصة الاغلاق الليلي لتجنب زيادة الاصابات وقد شرح مختص ذلك اذا كنا نسجل 100في النهار مثلا لاننا لازم نترك للناس فرصة العمل والكسب لكن لو فتحنا الليل سنزيد 100 اصابة اخري قارنوا ايه المداويخ لا الوباد بالليل والنهار ومهما حاولنا التنقيص نتغلب على الاصاباتَ
هاد بنادم المسمى رفيقي فهم ملحد وعلماني حذاري كل تصريحاته ضد الدين الاسلامي