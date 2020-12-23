رمال الصحراء تجر رئيس الحكومة إلى مجلس النواب

يشكل موضوع “الحصيلة الدبلوماسية للمملكة في ملف القضية الوطنية وآفاق حسم نزاع الصحراء المغربية” محور الجلسة الشهرية لمجلس النواب الاثنين المقبل، المخصصة لأسئلة السياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لمجلس النواب أنه بخصوص موضوع المراقبة، قرر مكتب المجلس بناء على المشاورات التي أجرتها الرئاسة مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، تحديد جدول أعمال جلسة يوم الإثنين المقبل والمخصصة للجلسة الشهرية حول السياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة في موضوع “الحصيلة الدبلوماسية للمملكة في ملف القضية الوطنية وآفاق حسم نزاع الصحراء المغربية”.
وبخصوص الجانب التشريعي، حدد مكتب المجلس جدول أعمال الجلسة التشريعية المنعقدة أمس الثلاثاء، مؤكدا على أهمية المبادرة النيابية في مجال التشريع، حيث تمت برمجة أربعة مقترحات تهم مناطق التصدير الحرة ومقترحين يهمان مدونة الشغل، كما وقف مكتب المجلس على مضامين مقترح القانون القاضي بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب، مثمنا روح التوافق والإجماع حول كافة مقتضياته.
كما حدد مكتب المجلس، خلال هذا الاجتماع الذي خصص جدول أعماله للمراقبة والتشريع، مشاريع القوانين المدرجة في نفس الجلسة، ويتعلق الأمر بمشاريع تهم المصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة لحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والمشروع المتعلق بالجبايات المحلية، وآخر يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن.
اي موضوع سيناقشوه .قضية الصحراء تسير من اعلى سلطة في البلاد وبالتالي لن يزايد اي احد منكم فيها.
اي نقاش هو للتشويش فقط .او لتمرير رسائل حزبية فقط نحن في غنى عنها.
الملك حفظه الله يقود القضية باقتدار والنتائج الممتازة ظاهرة للعيان.
الاعتراف الامريكي.
فتح القنصليات
استتمارات ضخمة قريبا واابقية تاتي.
عليكم ان تستتلوه عن الاجراءت والتدابير المتعلقة بالمناطق المنكوبة جراء التلوج واالبرد.والوقوف مع الساكنة وازمة كورونا ووو
اما ماف الصحراء فهي في ايدي اعلى سلطة منكم حفظه الله .
وكل الشعب المغربي معه ووراءه .انتما قابلوا غير المشاكل ديالنا الداخلية