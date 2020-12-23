رمال الصحراء تجر رئيس الحكومة إلى مجلس النواب

يشكل موضوع “الحصيلة الدبلوماسية للمملكة في ملف القضية الوطنية وآفاق حسم نزاع الصحراء المغربية” محور الجلسة الشهرية لمجلس النواب الاثنين المقبل، المخصصة لأسئلة السياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أنه بخصوص موضوع المراقبة، قرر مكتب المجلس بناء على المشاورات التي أجرتها الرئاسة مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، تحديد جدول أعمال جلسة يوم الإثنين المقبل والمخصصة للجلسة الشهرية حول السياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة في موضوع “الحصيلة الدبلوماسية للمملكة في ملف القضية الوطنية وآفاق حسم نزاع الصحراء المغربية”.

وبخصوص الجانب التشريعي، حدد مكتب المجلس جدول أعمال الجلسة التشريعية المنعقدة أمس الثلاثاء، مؤكدا على أهمية المبادرة النيابية في مجال التشريع، حيث تمت برمجة أربعة مقترحات تهم مناطق التصدير الحرة ومقترحين يهمان مدونة الشغل، كما وقف مكتب المجلس على مضامين مقترح القانون القاضي بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس النواب، مثمنا روح التوافق والإجماع حول كافة مقتضياته.

كما حدد مكتب المجلس، خلال هذا الاجتماع الذي خصص جدول أعماله للمراقبة والتشريع، مشاريع القوانين المدرجة في نفس الجلسة، ويتعلق الأمر بمشاريع تهم المصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة لحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والمشروع المتعلق بالجبايات المحلية، وآخر يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن.