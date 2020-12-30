رمزية "تيفيناغ" بمعبر الكركرات

منذ صباح الجمعة 13 نونبر 2020، تاريخ إقامة القوات المسلحة الملكية طوقا أمنيا بمعبر الكركرات لإنهاء جزء من استفزازات وحماقات “البوليساريو”، صار هذا المعبر محطة اهتمام الإعلام الدولي، وأصبح العالم يشاهد باستمرار لافتة على جدار المعبر كتب عليها بالعربية يتوسطها العلم الوطني تحتوي على ما يلي:

المملكة المغربية

المعبر الحدودي الكركرات

تخيلت تلك الجدارية مكتوبة باللغتين الرسميتين للبلاد: الأمازيغية والعربية، في قلب تلك اللافتة علمنا الوطني الجميل، ترسم لوحة فاتنة تنعكس على أعين المارين العابرين لحدودنا الجنوبية في اتجاه العمق الإفريقي.

في ذلك كل الوفاء لكلمة الكركرات ذات الأصول الأمازيغية، التي تعني أكوام من الحجر.

إن الثنائية اللغوية التي سنرسمها على جدارية المعبر الحدودي الكركرات تأكيد للتنوع الثقافي الذي ميز بلدنا عبر التاريخ وعبر كل الجغرافيا، وتثبيت لسياسة عمومية قائمة على تدبير التنوع المغربي مما يقوي تماسكنا الاجتماعي ويبعد عنا بلاء الانفصال، كما هو الحال اليوم في إسبانيا والجزائر…

ينطوي ذلك على رسالة يوجهها وطننا الرائع إلى العالم بأنه وفيّ لالتزاماته الدستورية، وحريص على تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية من شمال المغرب إلى جنوبه، وفق ما هو وارد في الفقرة الخامسة من الدستور.

في كتابة معبر الكركرات بـ”تيفيناغ” رسالة قوية إلى من حاول أن يؤسس وهم “الجمهورية الصحراوية العربية” على أرض تنطق وتنضح بالأمازيغية كما هو حال الكركرات، أوسرد، الكويرة والقائمة طويلة، كما هو شأن باقي أنحاء وطننا الشاسع.

ستمثل هذه الخطوة أكبر من مجرد إجراء بسيط، ستحمل في دلالاتها إشارات قوية على أكثر من مستوى، وترمز إلى دولة منسجمة مع قراراتها، مع تاريخها، مع جغرافتيها، مع شعبها، مع دبلوماسيتها.

انتقل إلى المعبر الحدودي بالجنوب المغربي عدد كبير من الفاعلين السياسيين والمثقفين المغاربة أخذوا لأنفسهم صورا تحت لافتة مدخل الكركرات، سيشكل حرف “التيفيناغ” رسما ووسما لالتفات المغاربة والتفافهم حول التعددية اللغوية المغربية التي ستحضنها لافتة المعبر الحدودي الكركرات.

إن المبادرات المفعمة بالحس الوطني تظل صالحة، حتى وإن تأخرنا بعضا من الوقت؛ فأن نصل متأخرين خير من ألا نصل أبدا. الدولة قد تأخرت في الإنصات للحركة الأمازيغية في النهوض بالأمازيغية؛ لكن المغرب أصبح، بعد حين، نموذجا يقتدى به.

التفاعلُ مع قناعة انتمائنا الإفريقي ظلَّ قناعةً راسخةً في أدبيات الحركة الأمازيغية، وسرعان ما صارت الدولة بدورها في هذا الاتجاه بإرادة أكبر؛ وهو ما زكى نضج وواقعية الخطاب الأمازيغي.

كانت الحركة الثقافية الأمازيغية محطة انتقاد وهجوم كبيرين حين طالبنا بالاهتمام بالمكون العبري بالمغرب، مع مرور الوقت الدولة المغربية استوعبت أخيرا الواقع التاريخي لليهود المغاربة الذين عاشوا في المغرب منذ 586 ق.م، فأقرت الاعتراف الدستوري بالمكون العبري في دستور2011، وجددت العلاقات مع إسرائيل في نهاية 2020.

فهل ستدرك الدولة عمق البعد الأمازيغي في صحرائنا المغربية، بدءا بإجراء بسيط هو كتابة جدارية معبر الكركرات بالشقيقتين الأمازيغية والعربية.