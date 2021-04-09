روسيا تحذر من استئناف الحرب الأهلية في أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن استئناف الحرب الأهلية والعمليات العسكرية واسعة النطاق في أوكرانيا من شأنه أن يمثل تهديدا لأمن روسيا.

وقال بيسكوف للصحافيين: “الكرملين قلق بشأن استئناف الحرب الأهلية في أوكرانيا. إذا استؤنفت الحرب الأهلية والعمليات العسكرية واسعة النطاق على حدودنا فإن هذا سيمثل تهديدا لأمن روسيا”.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين أن “القوات المسلحة الأوكرانية تمارس نهج تصعيد الأعمال الاستفزازية”، وزاد: “هناك ميل لتكثيف هذه الاستفزازات. وكل هذا يشكل تهديدا محتملا لاستئناف الحرب الأهلية في أوكرانيا”.