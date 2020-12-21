روسيا ترسل قوة عسكرية إلى إفريقيا الوسطى

أعلنت جمهورية إفريقيا الوسطى، اليوم الاثنين، أن روسيا أرسلت عدة مئات من الجنود إلى أراضيها بعد ثلاثة أيام من بدء هجوم تشنه ثلاث مجموعات مسلحة، تعتبره السلطات “محاولة انقلاب”، قبل أقل من أسبوع على انتخابات رئاسية وتشريعية.
المتحدث باسم حكومة إفريقيا الوسطى، انجي ماكسيم كازاغي، قال لوكالة “فرانس برس” إن “روسيا أرسلت مئات العناصر من القوات النظامية ومعدات ثقيلة” في إطار اتفاق تعاون ثنائي”.
كما أضاف المسؤول، في التصريح الصحافي نفسه، أن “الروانديين أرسلوا أيضا مئات عدة من الجنود الموجودين بالفعل على الأرض، وقد بدؤوا القتال”.
هذا راءع وراءع جدا لمضايقة فرنسا البربرية التي نهبت وتنهب خيرات أفريقيا ومع توغل الغول الإفريقي في القارة السمراء، بدأ الخناق يشتد على رقبة فرنسا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاهي روسيا بدورها تبحث عن موطء قدم في أفريقيا والكل يبحث عن مصالحه لأنها لا تفعل ذالك من أجل عيون الأفارقة ولا تضحي ولو بواحذ من جنودها وتقول لهم اذهبوا فحاربوا انا هاهنا قاعدون لنحمي اراضيكم ليس إلا انهم منافقون حقا
افريقيا كانت ولازالت تسيل لعاب المستعمرين، روسيا اصبحت هذه الأيام تحشر انفها في كل ما هو افريقي تبحث بكل الوسائل عن نشر فضلاتها في افريقيا واستنزاف ترواتها، وأعتقد ان السبب وراء كل هذا التوغل الروسي بافريقيا هي الجزائر هي من فتحت لهم الباب لافريقيا، في الأمس ليبيا واليوم افريقيا الوسطى ، وحلمها ان تضع لها قاعدة عسكرية بالمحيط الأطلسي جنوب المغرب
السلام عليكم
كل ما في الأمر أنه بدأ عهد السباق للقوى الإستعمارية العالمية قصد دخول إفريقيا من جديد بشتى الحيل و الذرائع لنصرة مصالحهم الشخصية ليس إلا.
اتفاق روسي جزائري لمضايقة امريكا القادمة الى المغرب واحتمال وضع قاعدة عسكرية في الصحراء.
افريقيا الوسطى جنوب الجزائر والجزائر تتحدث دائما عن عمقها الاستراتيجي وكان بالامكان أن تكون هي اليوم مكان روسيا ولكن لعن الله السياسة والخيانة والخذلان.
عندي سؤال واحد ووحيد الا وهو ان مرت هته القوات في السماء فبأي أجواء اي بلد مرت وان برا فبي اي الاراضي?
الكونغو الديمقراطية صديقة المغرب التاريخية اكيد دور روسيا هناك هو عودة المياه لمجاريها وعلى المغرب ان يرسل قوات حفظ سلام جديدة لهذا البلد الشقيق.
Quelle est la position de l’union Africaine à ce
? sujet
ما موقف جنوب إفريقيا والدول الإفريقية التي تدور في فلكها بما فيها جارتنا ‘ العّزّيزّةّ خاوا خاوا ‘ وهم المساندون الرسميون لمرتزقة البوليزبال , في هذا التدخل العسكري السافر في واضحة النهار في الشؤون الذاخلية لدولة إفريقيا الوسطى من طرف روسيا ..؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أم أن المملكة المغربية حرام عليها بإسم القومية والدين ربط العلاقات والتعاون مع من تحب من الدول وحلال على الدب الروسي العبث في إفريقيا كما يريد ..!!!!!!!
Le terrorisme et la bienveillance entraînent un nouveau colonialisme étranger dans les pays africains. L’Afrique centrale commence à devenir une Syrie idéale en Afrique. Les pays puissants diviseront à nouveau l’Afrique. La France est faible et ne peut maintenir sa position en Afrique, la Russie l’a radiée.
اقتراب روسيا من الصحراء الكبرى و وولاء الجزائر لروسيا هو في صالح المفرب لاخذ اعتراف فرنسي و اوروبي بالصحراء المفربية.
على المغرب ان يعرف جيدا كيف يلعب بأوراقه و لا يقدم شيئا دون ان يأخذ جيدا بالمقابل.
يبدو ان قرار امريكا الاعتراف بالصحراء المغربية مبني على معلومات استخبارتية ، حول تغلغل روسي ، لذلك تم الاعتراف بمغربية الصحراء و انهاء مشكل السيادة للاسراع بانشاء قاعدة امريكية للتصدي لروسيا ، و لمنعها من التواجد بالمحيط الاطلسي ، و خروج مستشار امني سابق لتبون يقول سنأتي بروسيا للجزائر ، كلها مؤشرات ، و ربما اخر طوق نجاة للجزائر لربح شيء من الصحراء .
روسيا قسمت جورجيا ومولدافيا واسست جمهوريتين انفصالي تين ضد هذين البلدين تسنيان جمهورية ابخازيا وجمهورية اوسيتيا الغريب في الأمر أن سوريا العربية تعترف بهاتين الجمهوريتين.
روسيا احتلت جزيرة القرم وتحتل سوريا ايضا.
أمريكا واوربا تعيان جيدا ان أسلحة روسيا في الجزاير خطر كبير عل المعسكر الغربي.
أراهن اي احد كيفما كان ان في السنوات القادمة ستكون عقوبات صارمة على الجزاير تشبه العقوبات على كوريا الشمالية وايران وسوريا