روسيا ترسل قوة عسكرية إلى إفريقيا الوسطى

أعلنت جمهورية إفريقيا الوسطى، اليوم الاثنين، أن روسيا أرسلت عدة مئات من الجنود إلى أراضيها بعد ثلاثة أيام من بدء هجوم تشنه ثلاث مجموعات مسلحة، تعتبره السلطات “محاولة انقلاب”، قبل أقل من أسبوع على انتخابات رئاسية وتشريعية.

المتحدث باسم حكومة إفريقيا الوسطى، انجي ماكسيم كازاغي، قال لوكالة “فرانس برس” إن “روسيا أرسلت مئات العناصر من القوات النظامية ومعدات ثقيلة” في إطار اتفاق تعاون ثنائي”.

كما أضاف المسؤول، في التصريح الصحافي نفسه، أن “الروانديين أرسلوا أيضا مئات عدة من الجنود الموجودين بالفعل على الأرض، وقد بدؤوا القتال”.