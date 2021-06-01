"روكات" تطلق سماعة رأس لاسلكية بتقنية 3D-Audio

أعلنت شركة روكات عن إطلاق سماعة الرأس Syn Pro Air اللاسلكية الجديدة بتقنية الصوت ثلاثي الأبعاد 3D-Audio بسعر يبلغ 150 يورو.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سماعة الرأس الجديدة تأتي بتصميم Bionic Shell Design، ويمكن استعمالها مع فأرة الألعاب روكات Kone Pro أو Kone Pro Air أو Burst Pro ولوحات المفاتيح المخصصة للألعاب والمزودة بإضاءة، من أجل إنشاء إعداد أنيق لبيئة الألعاب.

وتأتي سماعة الرأس Syn Pro Air اللاسلكية الجديدة مزودة بتقنية Stellar Wireless وتمتاز بفترة تشغيل طويلة للبطارية وتقنية الصوت ثلاثي الأبعاد 3D-Audio وإضاءة Aimo RGB، بالإضافة إلى الكثير من الابتكارات مثل Superhuman Hearing وميكروفون TruSpeak ووسادات الأذن ProSpecs المناسبة للنظارات.

وتروج الشركة الألمانية لسماعة الرأس الجديدة من خلال تقنية الصوت ثلاثي الأبعاد، والتي تتيح لعشاق الألعاب التعرف على الضوضاء من أعلى ومن أسفل، وتعتمد سماعة الرأس Syn Pro Air اللاسلكية على مشغلات Nanoclear قياس 50 ملم من تيرتل بيتش، كما يعمل وضع الإعداد Superhuman Hearing Sound من تيرتل بيتش على تضخيم الضوضاء المختلفة داخل اللعبة، مثل إظهار خطوات العدو المقترب من اللاعب، هو ما يمنع اللاعبين ميزة واضحة أثناء اللعب.

وتمتد فترة تشغيل البطارية عند الاعتماد على تقنية Stellar Wireless إلى 24 ساعة عند الاستعمال المتواصل، وعند شحن سماعة الرأس لمدة 15 دقيقة بواسطة منفذ الشحن السريع USB-C فإنه يمكن مواصلة الألعاب لمدة 5 ساعات أخرى.

وتمتاز سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة من روكات بجسم متين وخفيف الوزن، ويعمل نظام الإضاءة Aimo على مواءمة الإضاءة بما يتناسب مع التفضيلات الشخصية بما يصل إلى 8ر16 مليون لون.