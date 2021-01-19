رياح وأمطار قوية في عدد من المناطق بالمغرب

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية، في نشرة خاصة، من المستوى البرتقالي، هطول أمطار قوية ستبلغ بين 30 و60 مليمترا، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء على الساعة الثانية زوالا وإلى غاية الحادية عشرة ليلا، وستهم عمالات وأقاليم طنجة-أصيلة، والفحص أنجرة، وشفشاون، ووزان، والعرائش، وتطوان.

النشرة ذاتها أوردت أن أمطارا معتدلة، بين 15 و30 مليمترا، ستهم خلال الفترة نفسها عمالات وأقاليم تاونات والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، ومرتفعات الحسيمة.

وحذرت النشرة الجوية من هبوب رياح نسبيا قوية (50/70 كيلومترا في الساعة)، ستهم يوم الأربعاء السهول شمال مدينة أسفي، والريف، والأطلس المتوسط، وشرق البلاد.